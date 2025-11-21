Đội tuyển Việt Nam cần Hoàng Hên để áp đảo Malaysia

1 NĂM... GIẬM CHÂN TẠI CHỖ

Đội tuyển VN khép lại năm 2025 với 5 chiến thắng và 1 thất bại, đạt tỷ lệ thắng 83,3%, cao nhất kể từ năm 2018 đến nay. Tuy nhiên, không thể nói thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có năm thi đấu thành công, đặc biệt từ sau AFF Cup 2024.

Bởi lẽ, đội tuyển VN chỉ có thể thắng với thế trận kém thuyết phục trước những đội yếu hơn, như Lào (2-0), Nepal (3-1, 1-0) hay Campuchia (2-1). Trận duy nhất gặp đối thủ cùng "hạng cân" như Malaysia, Quang Hải cùng đồng đội thua 0-4.

Dù rằng, Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch trái phép và có nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á xử thua (đồng nghĩa VN đoạt vé dự Asian Cup 2027 sớm 1 lượt), nhưng cần nhìn nhận: suốt 1 năm qua, đội tuyển VN chưa thể tốt hơn so với chính mình.

Hoàng Hên (giữa) là lựa chọn nâng cấp tuyến giữa đội tuyển VN ẢNH: ĐÔNG HUYỀN

Thiếu sót của đội tuyển VN đã lộ rõ ở 3 trận gần nhất gặp Lào và Nepal. Trước đối thủ kém từ 60 - 70 bậc, học trò ông Kim dù cầm bóng áp đảo, nhưng tấn công hời hợt, vội vàng, không thể kiểm soát nhịp chơi, cũng không có ý tưởng lên bóng rõ ràng. Các quả tạt bóng, đập nhả hay sút xa chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân. Khi cá nhân xuất chúng, như trường hợp của Xuân Son ở AFF Cup, đội tuyển VN sẽ thắng. Ngược lại, cá nhân mờ nhạt, sức mạnh tập thể không giúp VN chơi ổn hơn, bởi những đường nét triết lý còn nhạt nhòa.

Cú trượt dài của đội tuyển VN không phải lỗi của HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp quản một thế hệ trụ cột đã ở gần (hoặc bước qua) ngưỡng 30. Thế hệ 2000 - 2002 đáng ra đang ở độ sung mãn để bước lên gánh vác đội tuyển, lại chỉ còn là chiếc bóng của kỳ vọng. Lứa U.23 hiện tại (sinh năm 2003 - 2004) còn quá trẻ, non kinh nghiệm V-League và cần thời gian trưởng thành, thay vì phải "chín ép".

Lực lượng thiếu và yếu của đội tuyển VN khiến HLV Kim Sang-sik phải "xới tung" V-League để đãi cát tìm vàng. Có lúc, ông Kim thành công với Đình Triệu, Ngọc Tân, nhưng cũng có lúc, những gì ông nhận lại chỉ gồm những gương mặt lên tuyển 1, 2 lần rồi… biến mất.

Với đội hình chắp vá, đội tuyển VN vẫn có thể tới Asian Cup 2027, trong bối cảnh vụ kháng cáo của đội tuyển Malaysia dần ngả đến hồi kết. Song, đá AFF Cup 2026, Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030 thế nào với con người hiện tại, HLV Kim Sang-sik cần tính toán gọi thêm nhân tố mới.

C ÁNH CỬA LẠI MỞ

Tối 19.11, Đỗ Hoàng Hên đã xem trọn vẹn trận đấu giữa VN và Lào. Tiền vệ sinh năm 1994 đã có quốc tịch VN và đang chờ đợi được khoác áo đội tuyển. Vách ngăn cuối cùng giữa Hoàng Hên và đội tuyển quốc gia, là xác nhận cho phép của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Với đầy đủ giấy tờ, cùng 5 năm sinh sống, thi đấu ở VN, đây chỉ là điều sớm hay muộn. Ông Kim có thể sở hữu Hoàng Hên vào tháng 3.2026, khi VN tái đấu Malaysia.

Ở các trận gặp Nepal hay Lào, đội bóng của HLV Kim Sang-sik dù cầm bóng trên dưới 65%, nhưng vẫn bế tắc, vội vàng, bởi thiếu một chân chuyền vừa đủ bản lĩnh san sẻ vai trò điều tiết với Hoàng Đức, vừa đủ sáng tạo để biến hóa hàng công.

Hoàng Hên hội đủ tố chất đội tuyển VN đang cần. Một tiền vệ sáng tạo với nhãn quan sắc bén, đôi chân khéo léo, khả năng chuyền bóng và dứt điểm thượng thừa. Dù nghỉ thi đấu nửa năm bởi chấn thương và chờ đợi quốc tịch, nhưng Hoàng Hên chỉ cần 1 tháng tập luyện cùng HLV Harry Kewell (CLB Hà Nội) để thể hiện phẩm chất vượt trội so với các cầu thủ VN.

Dù rằng, sử dụng cầu thủ nhập tịch không phải con đường bền vững, khi Hoàng Hên 32 tuổi, còn Xuân Son cũng 29 tuổi vào năm sau, nhưng lúc này, có lẽ đội tuyển VN khó có lựa chọn khác.

Sau Hoàng Hên, những ngoại binh như Janclesio, Gustavo và Geovane, hay dàn cầu thủ Việt kiều với Adou Minh, Kyle Colonna cũng đang chờ quốc tịch VN. Đây là nhóm cầu thủ tiềm năng, nhưng sử dụng thế nào cho khéo léo, vừa nâng cấp đội tuyển, vừa không lấy chỗ của các cầu thủ VN, lại phụ thuộc vào ông Kim.

Năm 2026, khi lứa U.23 được thỏa sức thể hiện và dàn cầu thủ nhập tịch bắt đầu có chỗ đứng, cuộc cải tổ sẽ bắt đầu. Đội tuyển VN phải đá tưng bừng trước Malaysia để tỉnh giấc, để quên đi năm 2025 chưa thật tốt lắm.