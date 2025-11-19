Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng Asian Cup 2027 mới nhất: Việt Nam sắp soán ngôi đầu, tái đấu Malaysia khi nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
19/11/2025 21:26 GMT+7

Ở trận đấu gặp Lào thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0. Ba điểm trọn vẹn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo ra sự bám đuổi quyết liệt trên bảng xếp hạng.

Lần lượt, Nguyễn Xuân Son (phút 68) và Phạm Tuấn Hải (phút 90+3) là 2 cái tên đã ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Lào với tỷ số 2-0, ở trận đấu diễn ra vào tối 19.11. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện đã nâng tổng số điểm hiện có thành 12 điểm, hiệu số +6.

Việt Nam hiện đứng nhì bảng, nhưng...

Trước đó, ở trận đấu cùng lượt của bảng F diễn ra vào tối 18.11, đội tuyển Malaysia giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Nepal. Như vậy, đội tuyển Malaysia hiện vẫn dẫn đầu bảng với 15 điểm và hiệu số +14. Trong khi đó, Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm) lần lượt đứng hạng ba và tư.

Bảng xếp hạng Asian Cup 2027 mới nhất: Việt Nam sắp soán ngôi đầu, tái đấu Malaysia khi nào?- Ảnh 1.

Tuấn Hải ghi bàn ấn định chiến thắng cho Việt Nam trước Lào

ẢNH: THỤY AN

Tuy nhiên, với những gì diễn ra gần đây, đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ bị soán ngôi đầu trong thời gian tới. Bóng đá Malaysia hiện đang thất thế trước FIFA, liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định sẽ kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS), nhưng rất khó để lật ngược tình thế.

Chính vì vậy, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng sẽ ra án phạt với FAM, trong đó có việc xử thua đội tuyển Malaysia ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal. Ở 2 trận này, đội tuyển Malaysia có sử dụng các cầu thủ nhập tịch sai quy định trong đội hình. Khi trường hợp này thực sự xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ có 15 điểm và vươn lên đứng nhất bảng F, trong khi Malaysia chỉ còn 9 điểm và xếp nhì.

Xuân Son ‘khai nòng’ ngày trở lại, Tuấn Hải lập siêu phẩm vào lưới đội tuyển Lào

Bảng xếp hạng Asian Cup 2027 mới nhất: Việt Nam sắp soán ngôi đầu, tái đấu Malaysia khi nào?- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng bảng F tính đến lúc này

ẢNH: CMH

Đến lúc này, bảng F đã diễn ra 5 lượt trận. Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Malaysia, vào ngày 31.3.2026.

Tại vòng loại cuối, chỉ có các đội nhất bảng mới giành quyền góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út.

