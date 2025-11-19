CLB nữ TP.HCM vào tứ kết châu Á với ngôi nhì bảng: Được thưởng thêm 2,1 tỉ đồng

Tối 19.11, CLB nữ TP.HCM chạm trán CLB Melbourne City (Úc), ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng A Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026. Đại diện của Úc đã thể hiện sự tôn trọng lớn cho CLB nữ TP.HCM, khi tung vào sân các cầu thủ chất lượng nhất. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Hồng Phẩm như đã khẳng định từ trước cũng đã chơi khá sòng phẳng với Melbourne City chứ không “dựng xe buýt” trước khung thành của thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Tuy nhiên, Huỳnh Như có lẽ vẫn chưa đảm bảo thể trạng tốt nhất, nên không xuất hiện trong đội hình xuất phát.

CLB nữ TP.HCM thủng lưới ngay phút đầu tiên

Đương kim á quân Melbourne City một lần nữa cho thấy sức mạnh vượt trội ở bảng đấu này. Trong hiệp 1, đội bóng đến từ xứ sở chuột túi đã dẫn đến 3 bàn. Tỷ số của trận đấu được mở khi bóng lăn trên sân chưa đầy 1 phút. Từ một đường treo bóng ở cánh phải, hậu vệ CLB nữ TP.HCM phá bóng không quyết đoán, tạo cơ hội để Holly McNamara tung cú sút nhanh ở cự ly gần để đưa Melbourne City dẫn 1-0.

Các cầu thủ Melbourne City (áo đen) có thể hình và tốc độ vượt trội ẢNH: VŨ ĐỘNG

Chỉ 3 phút sau, cách biệt về tỷ số đã được nhân đôi cho Melbourne City. Các cầu thủ của đội bóng đại diện nước Úc tạo ra sức ép quá lớn trên phần sân CLB nữ TP.HCM, bóng được luân chuyển nhanh. Từ ngoài vòng cấm, Alexia Apostolakis tung cú sút chéo góc, đưa bóng đi chạm người hậu vệ CLB nữ TP.HCM và đổi hướng khiến thủ môn Kim Thanh phải bó tay.

Phút 40, các cầu thủ Melbourne City có pha ban bật tam giác nhuần nhuyễn bên cánh phải, trước khi McMahon chích bóng kỹ thuật để đào sâu cách biệt thành 3-0.

Sang hiệp 2, Huỳnh Như được vào sân, nhờ đó CLB nữ TP.HCM cũng chơi khởi sắc hơn. Tuy nhiên, tình huống nguy hiểm nhất mà CLB nữ TP.HCM tạo ra được chỉ là cú sút đưa bóng đi chạm xà ngang ở phút bù giờ. Chung cuộc, CLB Melbourne City giành chiến thắng 3-0.

CLB nữ TP.HCM lần thứ hai liên tiếp giành vé vào tứ kết giải châu Á ẢNH: VŨ ĐỘNG

Melbourne City vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á với ngôi nhất bảng A, có 9 điểm tuyệt đối với thành tích 3 trận toàn thắng. CLB nữ TP.HCM vào tứ kết với ngôi nhì bảng với 6 điểm.

CLB nữ TP.HCM hiện sở hữu bao nhiêu tiền thưởng?

Với thành tích vào tứ kết Cúp C1 châu Á 2025-2026, CLB nữ TP.HCM nhận được thêm 80.000 USD (khoảng 2,1 tỉ đồng) từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Trước đó, CLB nữ TP.HCM đã "bỏ túi" 140.000 USD, gồm: 100.000 USD khi dự vòng bảng, và 40.000 USD cho 2 trận thắng (mỗi trận 20.000 USD) ở vòng bảng (trước Stallion Laguna và Lion City Sailors). Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã thưởng động viên cho CLB nữ TP.HCM 300 triệu đồng.

Như vậy, sau khi bảng Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 chính thức hạ màn vào tối 19.11, CLB nữ TP.HCM đã sở hữu số tiền tổng cộng 6,1 tỉ đồng. Con số này không thay đổi so với trước khi CLB nữ đá lượt trận cuối cùng, bởi Huỳnh Như và các đồng đội thua Melbourne City, nên lỡ cơ hội nhận thêm 20.000 USD.