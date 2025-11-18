HLV đội Úc nói điều bất ngờ về CLB nữ TP.HCM, Huỳnh Như khiến cả nước hồi hộp

Tại Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026, CLB nữ TP.HCM toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên. Đại diện của Việt Nam lần lượt thắng 1-0 trước Stallion Laguna (Philippines); thắng 2-0 trước Lion City Sailors (Singapore). Với thành tích này, Huỳnh Như và các đồng đội sớm giành quyền vào tứ kết giải châu lục, dù chưa thi đấu lượt trận cuối cùng của vòng bảng gặp Melbourne City (Úc).

Dùng đội hình mạnh nhất để đấu CLB nữ TP.HCM

Trận đấu giữa CLB nữ TP.HCM và Melbourne City diễn ra vào 19 giờ ngày 19.11. Trước màn so tài quyết định ngôi đầu bảng A, HLV trưởng Michael Matricciani cho biết: "Chúc mừng CLB nữ TP.HCM đã giành quyền vào tứ kết. Đây là điều mà hai đội đều tự hào. Tôi nghĩ rằng, trận đấu ở lượt cuối vòng bảng giữa Melbourne City và CLB nữ TP.HCM sẽ rất hấp dẫn".

HLV trưởng Michael Matricciani (thứ 2 từ trái qua) và HLV Nguyễn Hồng Phẩm (thứ 2 từ phải qua) trong buổi họp báo trước trận đấu ẢNH: GIANG LÊ

Về CLB nữ TP.HCM, ông Michael Matricciani nhận định: "Chúng tôi không chỉ quan sát 2 trận đấu của CLB nữ TP.HCM tại vòng bảng mùa này, mà còn phân tích thông qua các trận đấu ở giải vô địch quốc gia của Việt Nam và Cúp C1 nữ châu Á mùa trước. Tôi đã có ý tưởng về lối chơi cho đội mình, cũng như chú ý đến các cầu thủ nổi trội của CLB nữ TP.HCM.

Mục tiêu của Melbourne City là chiến thắng, nên chắc chắn sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất. CLB nữ TP.HCM là đội mạnh, được tổ chức chặt chẽ. Vấn đề của chúng tôi là phải tìm ra giải pháp để xuyên thủng hàng phòng ngự CLB nữ TP.HCM. Tôi mong trận đấu sẽ diễn ra thuận lợi, để không chỉ khán giả trên sân mà người hâm mộ thông qua màn hình cũng được đón xem một màn so tài kịch tính".

Cầu thủ Leticia McKenna của Melbourne City nói: "Việc Melbourne City ghi được 12 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào cho thấy chúng tôi đã cải thiện được đáng kể khả năng phòng ngự. Với chúng tôi, phòng ngự cũng quan trọng như tấn công vậy. Điều này tạo sự tự tin cho chúng tôi khi hướng đến trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp CLB nữ TP.HCM".

Huỳnh Như đang hồi phục tốt

HLV trưởng CLB nữ TP.HCM - Nguyễn Hồng Phẩm đánh giá về đối thủ: "Qua 2 trận đấu, có thể thấy Melbourne City là đội có sức mạnh, thể lực và thể hình đồng đều. Trong khi đó, điểm mạnh của CLB nữ TP.HCM là sự đoàn kết, quyết tâm cao. Về công tác chuẩn bị, mỗi đội đều có sự nghiên cứu đối phương, từ đó đưa ra cách khắc chế, đối phó. Hai đội hứa hẹn sẽ cống hiến một trận đấu hay đẹp".

"Thông qua trận đấu, chúng tôi muốn tích lũy thêm kinh nghiệm cho các VĐV. Trong đó, các tuyển thủ quốc gia có thêm cơ hội cọ xát để chuẩn bị cho SEA Games sắp tới. Tùy theo diễn biến trận đấu, chúng tôi muốn chơi sòng phẳng với đối thủ để chứng tỏ khả năng. Nếu có cơ hội, chúng tôi cũng sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân", ông Phẩm nói thêm.

HLV Nguyễn Hồng Phẩm cũng tiết lộ Huỳnh Như và Trần Thị Thùy Trang đang hồi phục tốt và khả năng cao sẽ đảm bảo thể trạng để ra sân ở trận cuối vòng bảng gặp Melbourne City.

Trung vệ của CLB nữ TP.HCM - Auberey Goodwill: "Tôi dành cho Melbourne City sự tôn trọng lớn và điều đó không thay đổi ở trận đấu vòng cuối. Chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ phương án chiến thuật của ban huấn luyện, nhiều khả năng tiếp tục thi đấu với 3 người ở hàng phòng ngự. Chúng tôi là tập thể gắn kết sẽ chiến đấu vì nhau trong trận đấu gặp Melbourne City để đạt kết quả tốt nhất".