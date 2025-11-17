Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Huỳnh Như bị phong tỏa, CLB nữ TP.HCM vẫn sớm giành vé vào tứ kết giải châu Á

Nghi Thạo
Nghi Thạo
17/11/2025 03:48 GMT+7

Với chiến thắng 2-0 trước Lion City Sailors (Singapore) tại vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 vào tối qua (16.11) trên sân Thống Nhất, CLB nữ TP.HCM sớm giành vé vào tứ kết.

Huỳnh Như bị kèm rát

Trận CLB nữ TP.HCM gặp CLB Lion City Sailors (Singapore) thuộc khuôn khổ lượt thứ hai của bảng A - Cúp C1 nữ châu Á mùa giải 2025-2026. Đây được xem là cơ hội tốt để Huỳnh Như và các đồng đội tiếp tục giành 3 điểm trọn vẹn, bởi đại diện của bóng đá nữ Singapore bị đánh giá thấp nhất ở bảng này. Dù vậy, đoàn quân của HLV Nguyễn Hồng Phẩm đã gặp không ít khó khăn trước đội bóng của nữ HLV Yeong Sheau Shyan. Ở trận này, ban huấn luyện CLB nữ TP.HCM vẫn tung ra sân đội hình quen thuộc, với bộ 3 trung vệ ngoại binh Chloe Gorman - Aubrey Goodwill - Samia Ouni án ngữ trước khung thành thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Tiền vệ Tatiana Mason cầm trịch tuyến giữa, trong khi tiền đạo Huỳnh Như tiếp tục giữ băng đội trưởng và dẫn dắt hàng công. Đáng chú ý, Quả bóng vàng nữ VN năm 2024 Trần Thị Thùy Trang cũng trở lại đội hình xuất phát, được bố trí đá cao nhất trên hàng công.

Huỳnh Như bị phong tỏa, CLB nữ TP.HCM vẫn sớm giành vé vào tứ kết giải châu Á- Ảnh 1.

CLB nữ TP.HCM (phải) lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở tứ kết Cúp C1 nữ châu Á

ẢNH: NGỌC LINH

So với trận đấu ra quân, CLB nữ TP.HCM "dễ thở" hơn trong khâu kiểm soát khu trung tuyến, khi sự chênh lệch về mặt thể hình giữa cầu thủ hai đội gần như không có. HLV Yeong Sheau Shyan cho biết đội chủ sân Thống Nhất có lối chơi với cường độ cao và trực diện, do đó CLB Lion City Sailors nhập cuộc với đội hình thấp, phòng ngự số đông. Nhiều cầu thủ được cắt cử theo sát những "mũi khoan" có tốc độ và kỹ thuật tốt bên phía CLB nữ TP.HCM như Trần Thị Thu Thảo, Huỳnh Như. Huỳnh Như bị các cầu thủ đội khách kèm rất rát, nên không thể phát huy hết khả năng của mình. Đại diện của bóng đá nữ Singapore chấp nhận phòng ngự số đông, chờ đợi sơ hở của CLB chủ nhà để tổ chức phản công nhanh, dựa vào tốc độ của hậu vệ Trung Quốc Wang Jia Xin và nhãn quan chiến thuật của bộ đôi ngoại binh Nhật Bản là Eri Kitagawa, Ami Takeuchi.

Thắng bàn ở cuối trận

Việc tất cả cầu thủ CLB Lion City Sailors đều có mặt bên phần sân nhà khiến khoảng trống được tạo ra cho đội nữ TP.HCM là rất hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều tình huống phối hợp ở khu vực gần hoặc trong vòng cấm đối phương cũng chưa được các cầu thủ nữ TP.HCM tận dụng tốt. Huỳnh Như đóng vai trò hút hậu vệ đối phương, làm tường và nhiều lần chuyền bóng khá thuận lợi nhưng các đồng đội của cô lại không thực sự sẵn sàng cho một pha dứt điểm nhanh. Ban huấn luyện CLB nữ TP.HCM thực hiện nhiều sự thay đổi người trong hiệp 2, nhằm tăng cường sức tấn công. Dù vậy, đội bóng của HLV Nguyễn Hồng Phẩm vẫn khá bế tắc trong việc xuyên thủng hàng thủ đối phương. Phải đến sau khi có sự thay đổi người bất đắc dĩ của đối phương (vì lý do sức khỏe), CLB nữ TP.HCM mới có 2 bàn thắng muộn nhờ công của Trần Nguyễn Bảo Châu (phút 84) và K'Thủa (phút 90+3).

Ở trận đấu sớm của bảng A diễn ra cùng ngày, CLB Melbourne City (Úc) tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại đại diện của Philippines là Stallion Laguna FC với tỷ số 7-0. Sau 2 trận đấu, đội bóng xứ sở chuột túi đã ghi đến 12 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào. Thành tích này giúp Melbourne City tiếp tục dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối. CLB nữ TP.HCM xếp nhì bảng với 6 điểm và hiệu số +3. Lion City Sailors (0 điểm, hiệu số -7), Stallion Laguna (0 điểm, hiệu số -8) lần lượt đứng hạng ba và tư. Như vậy, CLB Melbourne City và CLB nữ TP.HCM đã sớm giành vé vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026. Trong khi đó, Lion City Sailors và Stallion Laguna vẫn còn hy vọng đi tiếp với tấm vé dành cho đội hạng ba có thành tích tốt.

Ở lượt trận cuối cùng của bảng A - Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 diễn ra vào ngày 19.11, CLB nữ TP.HCM gặp Melbourne City, còn Stallion Laguna FC chạm trán Lion City Sailors.

