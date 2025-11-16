Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB nữ TP.HCM vào tứ kết châu Á, cầu thủ Singapore bất ngờ ngã quỵ phải đi cấp cứu

Thu Bồn
Thu Bồn
16/11/2025 21:11 GMT+7

Với 2 bàn thắng muộn ở cuối trận, CLB nữ TP.HCM giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước CLB Lion City Sailor. Huỳnh Như và các đồng đội đã chính thức vượt qua vòng bảng.

Tối 16.11, CLB nữ TP.HCM chạm trán CLB Lion City Sailors (Singapore), ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt thứ hai của bảng A - Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026. Ở trận đấu này, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, nhưng đã thi đấu rất chật vật trước đại diện Singapore chơi phòng ngự số đông.

Khung thành liên tiếp từ chối bàn thắng của CLB nữ TP.HCM

Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu được tạo ra bởi đôi chân của tiền vệ ngoại binh Tatiana Mason. Phút 13, Mason tung cú sút xa đưa bóng đi khá căng, nhưng rất tiếc chệch cột dọc trong gang tấc.

CLB nữ TP.HCM vào tứ kết châu Á, cầu thủ Singapore bất ngờ ngã quỵ phải đi cấp cứu- Ảnh 1.

CLB nữ TP.HCM gặp khó trước hàng thủ đông người của CLB Lion City Sailors

ẢNH: NGỌC LINH

Phút 33, từ pha phối hợp đá phạt góc bên cánh phải, Huỳnh Như treo bóng khó chịu về phía cột hai, nhưng không có cầu thủ nào bên phía CLB nữ TP.HCM kịp băng vào để tạo điểm cắt.

Đoàn quân của HLV Nguyễn Hồng Phẩm khá bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của CLB Lion City Sailors. Pha bóng nguy hiểm nhất trong hiệp 1 là pha dứt điểm của Huỳnh Như. Phút 45+2, từ chấm đá phạt chếch bên cánh trái, Huỳnh Như sút thẳng khiến thủ môn đối phương đấm bóng dội cột dọc.

CLB nữ TP.HCM vào tứ kết châu Á, cầu thủ Singapore bất ngờ ngã quỵ phải đi cấp cứu- Ảnh 2.

Huỳnh Như có cú sút phạt khiến thủ môn đối phương phải đấm bóng trúng cột dọc ở hiệp 1

ẢNH: NGỌC LINH

Phút 68, CLB nữ TP.HCM một lần nữa bị khung thành từ chối bàn thắng. Bên cánh phải, Cù Thị Huỳnh Như chuyền sệt về phía cột hai, Phan Thị Trang băng lên dứt điểm góc hẹp nhưng đi trúng góc chữ A. Ngay sau tình huống này, Huỳnh Như có cơ hội đánh đầu cận thành nhưng cầu thủ đối phương đã truy cản kịp thời.

Cầu thủ CLB đội khách đột ngột nằm sân

Phút 76, Nur Ain Salleh bất ngờ ngã xuống sân khi đang chạy. Đội ngũ y tế ngay lập tức vào sân để sơ cứu cho cầu thủ của đội bóng Singapore. Ain Salleh sau đó được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

CLB nữ TP.HCM vào tứ kết châu Á, cầu thủ Singapore bất ngờ ngã quỵ phải đi cấp cứu- Ảnh 3.

Cầu thủ CLB Lion City Sailors được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện

ẢNH: N.T

Sau khoảng 7 phút tạm dừng, trận đấu được tiếp diễn. Phút 84, CLB nữ TP.HCM đã có bàn thắng mở tỷ số từ sai lầm của thủ môn CLB Lion City Sailors. Trước vòng cấm CLB Lion City Sailors, Trần Nguyễn Bảo Châu băng lên phá bóng, đưa bóng đi bổng đập đất rồi đi vào lưới khi thủ môn Izairida Shakira đã băng ra lỡ đà.

CLB nữ TP.HCM vào tứ kết châu Á, cầu thủ Singapore bất ngờ ngã quỵ phải đi cấp cứu- Ảnh 4.

Bảo Châu (phải) ghi bàn mở tỷ số

ẢNH: NGỌC LINH

Phút 90+3, tỷ số được nâng lên 2-0 cho CLB nữ TP.HCM. K' Thủa có pha tì đè tốt trong vòng cấm và tung cú sút chéo góc nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Thống Nhất. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Như vậy, CLB nữ TP.HCM với 2 trận thắng liên tiếp và có 6 điểm tuyệt đối đã chính thức vượt qua vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026.

