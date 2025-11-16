Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cầu thủ Singapore bất tỉnh trong trận gặp CLB nữ TP.HCM: Đã tỉnh táo, không nguy hiểm tính mạng

Nghi Thạo
Nghi Thạo
16/11/2025 22:05 GMT+7

Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa CLB nữ TP.HCM và CLB Lion City Sailors, nữ HLV trưởng HLV Yeong Sheau Shyan đã tiết lộ về tình trạng của cầu thủ bất ngờ ngã quỵ trên sân và được đưa đi cấp cứu.

Tối 16.11, CLB nữ TP.HCM chạm trán CLB Lion City Sailors (Singapore), ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt thứ hai của bảng A - Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026. Đội bóng của HLV Nguyễn Hồng Phẩm giành chiến thắng 2-0, với 2 pha lập công muộn ở cuối trận và phút bù giờ. Lần lượt, Trần Nguyễn Bảo Châu (phút 84) và K'Thủa (phút 90+3) đã ghi bàn giúp đội chủ sân Thống Nhất đánh bại đại diện của Singapore.

Cầu thủ Singapore vẫn đang ở bệnh viện 

Trong trận đấu này, một tình huống đáng tiếc đã xảy ra trên sân khi cầu thủ của Lion City Sailors - Nur Ain Salleh đột ngột ngã quỵ xuống sân ở phút 76. Đội ngũ y tế ngay lập tức vào sân để sơ cứu cho cầu thủ của đội bóng Singapore. Ain Salleh sau đó được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Cầu thủ Singapore bất tỉnh trong trận gặp CLB nữ TP.HCM: Đã tỉnh táo, không nguy hiểm tính mạng- Ảnh 1.

Cầu thủ đội Lion City Sailors bất ngờ ngã quỵ trên sân ở giai đoạn cuối trận đấu, sau đó được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện

ẢNH: NGỌC LINH

Sau trận đấu, nữ HLV trưởng HLV Yeong Sheau Shyan của CLB Lion City Sailors cho biết: "Nur Ain Salleh (sinh năm 2010 - PV) là một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá nữ Singapore hiện tại. Cô ấy có học bổng tài trợ để thi đấu ở Tây Ban Nha. Thể chất của cô ấy đã sẵn sàng cho cấp độ chuyên nghiệp và tôi không lo lắng. Nhưng không may cô ấy gặp tình huống đáng tiếc ở trận này. Hiện tại, cô ấy đang ở trong bệnh viện và đã tỉnh táo rồi".

"Tôi nghĩ hai đội đã có một trận đấu hay. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng về CLB nữ TP.HCM. Chúng tôi cầm cự được trong phần lớn thời gian và chiến đấu đến thời điểm có cầu thủ không may gặp chấn thương và rời sân. Ngay lúc đó, các cầu thủ của tôi mất sự tập trung. Chúng tôi nhận bàn thua ngay sau đó. Cuối trận, chúng tôi xuống sức và không thể chống cự các đợt tấn công của CLB nữ TP.HCM", HLV trưởng HLV Yeong Sheau Shyan nói thêm.

Cầu thủ Singapore bất tỉnh trong trận gặp CLB nữ TP.HCM: Đã tỉnh táo, không nguy hiểm tính mạng- Ảnh 2.

Nữ HLV trưởng HLV Yeong Sheau Shyan của CLB Lion City Sailors nhận định hai đội đã có một trận đấu hay

ẢNH: NGỌC LINH

Bàn thắng ý nghĩa với Bảo Châu

CLB nữ TP.HCM với 2 chiến thắng liên tiếp đã sớm giành vé vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á mùa này. Họp báo sau trận, Nguyễn Hồng Phẩm đầu tiên chúc cầu thủ Singapore được bình an, đồng thời khẳng định: "Chúng tôi khâm phục tinh thần thi đấu của đội bạn, rất ngoan cường. Cầu thủ đội bạn chấn thương, chúng tôi cũng rất lo. Tuy nhiên, ban huấn luyện cũng nắm bắt nhanh tình hình, rằng chắc chắn đội bạn sẽ phân tâm. Do đó, ngay khi bóng lăn trở lại thì chúng tôi gây áp lực mạnh, từ đó có được bàn thắng may mắn của Bảo Châu. Bàn thắng may mắn khai thông thế bế tắc, nhưng trước đó đội cũng kém may mắn vì khung thành đã từ chối bàn thắng nhiều lần. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu đoàn kết, quyết tâm và không lùi bước để giúp đội đạt kết quả tốt".

Cầu thủ Singapore bất tỉnh trong trận gặp CLB nữ TP.HCM: Đã tỉnh táo, không nguy hiểm tính mạng- Ảnh 3.

Cầu thủ ghi bàn mở tỷ số Bảo Châu (trái) và HLV trưởng Nguyễn Hồng Phẩm trong buổi họp báo sau trận đấu

ẢNH: NGỌC LINH

Cầu thủ ghi bàn thắng bước ngoặt của trận đấu Bảo Châu bày tỏ: "Cảm ơn các CĐV đã đến sân cổ vũ cho CLB nữ TP.HCM. Bản thân tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi ghi bàn, góp công giúp đội giành chiến thắng. Đây là bàn thắng rất cảm xúc muốn và tôi muốn dành tặng cho ba của mình. Ba của Châu rất mê bóng đá nhưng không đến sân xem được".

Tin liên quan

CLB nữ TP.HCM vào tứ kết châu Á, cầu thủ Singapore bất ngờ ngã quỵ phải đi cấp cứu

CLB nữ TP.HCM vào tứ kết châu Á, cầu thủ Singapore bất ngờ ngã quỵ phải đi cấp cứu

Với 2 bàn thắng muộn ở cuối trận, CLB nữ TP.HCM giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước CLB Lion City Sailor. Huỳnh Như và các đồng đội đã chính thức vượt qua vòng bảng.

Cúp C1 châu Á, HLV đội Singapore: 'CLB nữ TP.HCM chơi nhanh và trực diện’, thầy Huỳnh Như nói gì?

Nhận diện sức mạnh đối thủ tiếp theo của CLB nữ TP.HCM tại giải châu Á, trận phát trên K+

Khám phá thêm chủ đề

CLB nữ TP.HCM CÚP C1 NỮ CHÂU Á Singapore Lion City Sailors
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận