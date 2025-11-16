Cầu thủ Singapore bất tỉnh trong trận gặp CLB nữ TP.HCM: Đã tỉnh táo, không nguy hiểm tính mạng

Tối 16.11, CLB nữ TP.HCM chạm trán CLB Lion City Sailors (Singapore), ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt thứ hai của bảng A - Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026. Đội bóng của HLV Nguyễn Hồng Phẩm giành chiến thắng 2-0, với 2 pha lập công muộn ở cuối trận và phút bù giờ. Lần lượt, Trần Nguyễn Bảo Châu (phút 84) và K'Thủa (phút 90+3) đã ghi bàn giúp đội chủ sân Thống Nhất đánh bại đại diện của Singapore.

Cầu thủ Singapore vẫn đang ở bệnh viện

Trong trận đấu này, một tình huống đáng tiếc đã xảy ra trên sân khi cầu thủ của Lion City Sailors - Nur Ain Salleh đột ngột ngã quỵ xuống sân ở phút 76. Đội ngũ y tế ngay lập tức vào sân để sơ cứu cho cầu thủ của đội bóng Singapore. Ain Salleh sau đó được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Cầu thủ đội Lion City Sailors bất ngờ ngã quỵ trên sân ở giai đoạn cuối trận đấu, sau đó được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện ẢNH: NGỌC LINH

Sau trận đấu, nữ HLV trưởng HLV Yeong Sheau Shyan của CLB Lion City Sailors cho biết: "Nur Ain Salleh (sinh năm 2010 - PV) là một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá nữ Singapore hiện tại. Cô ấy có học bổng tài trợ để thi đấu ở Tây Ban Nha. Thể chất của cô ấy đã sẵn sàng cho cấp độ chuyên nghiệp và tôi không lo lắng. Nhưng không may cô ấy gặp tình huống đáng tiếc ở trận này. Hiện tại, cô ấy đang ở trong bệnh viện và đã tỉnh táo rồi".

"Tôi nghĩ hai đội đã có một trận đấu hay. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng về CLB nữ TP.HCM. Chúng tôi cầm cự được trong phần lớn thời gian và chiến đấu đến thời điểm có cầu thủ không may gặp chấn thương và rời sân. Ngay lúc đó, các cầu thủ của tôi mất sự tập trung. Chúng tôi nhận bàn thua ngay sau đó. Cuối trận, chúng tôi xuống sức và không thể chống cự các đợt tấn công của CLB nữ TP.HCM", HLV trưởng HLV Yeong Sheau Shyan nói thêm.



Nữ HLV trưởng HLV Yeong Sheau Shyan của CLB Lion City Sailors nhận định hai đội đã có một trận đấu hay ẢNH: NGỌC LINH

Bàn thắng ý nghĩa với Bảo Châu

CLB nữ TP.HCM với 2 chiến thắng liên tiếp đã sớm giành vé vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á mùa này. Họp báo sau trận, Nguyễn Hồng Phẩm đầu tiên chúc cầu thủ Singapore được bình an, đồng thời khẳng định: "Chúng tôi khâm phục tinh thần thi đấu của đội bạn, rất ngoan cường. Cầu thủ đội bạn chấn thương, chúng tôi cũng rất lo. Tuy nhiên, ban huấn luyện cũng nắm bắt nhanh tình hình, rằng chắc chắn đội bạn sẽ phân tâm. Do đó, ngay khi bóng lăn trở lại thì chúng tôi gây áp lực mạnh, từ đó có được bàn thắng may mắn của Bảo Châu. Bàn thắng may mắn khai thông thế bế tắc, nhưng trước đó đội cũng kém may mắn vì khung thành đã từ chối bàn thắng nhiều lần. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu đoàn kết, quyết tâm và không lùi bước để giúp đội đạt kết quả tốt".

Cầu thủ ghi bàn mở tỷ số Bảo Châu (trái) và HLV trưởng Nguyễn Hồng Phẩm trong buổi họp báo sau trận đấu ẢNH: NGỌC LINH

Cầu thủ ghi bàn thắng bước ngoặt của trận đấu Bảo Châu bày tỏ: "Cảm ơn các CĐV đã đến sân cổ vũ cho CLB nữ TP.HCM. Bản thân tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi ghi bàn, góp công giúp đội giành chiến thắng. Đây là bàn thắng rất cảm xúc muốn và tôi muốn dành tặng cho ba của mình. Ba của Châu rất mê bóng đá nhưng không đến sân xem được".