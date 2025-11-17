Chủ tịch VFF khen ngợi CLB nữ TP.HCM vì sớm vào tứ kết châu Á, thưởng 300 triệu đồng

Lãnh đạo VFF chúc mừng CLB nữ TP.HCM

Tại Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026, CLB nữ TP.HCM toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên. Đại diện của Việt Nam lần lượt thắng 1-0 trước Stallion Laguna (Philippines); thắng 2-0 trước Lion City Sailors (Singapore), đồng thời sớm giành quyền vào vòng tứ kết, dù chưa thi đấu trận cuối vòng bảng với Melbourne City (Úc).

Ngày 17.11, thay mặt Ban Chấp hành VFF và Thường trực Ban chấp hành VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi thư chúc mừng thưởng động viên 300 triệu đồng cho CLB nữ TP.HCM về kết quả thi đấu xuất sắc ở vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á.

Huỳnh Như và các đồng đội vượt qua vòng bảng sớm 1 vòng đấu ẢNH: KHẢ HÒA

Trong thư nhấn mạnh, đây là mùa giải thứ hai liên tiếp CLB nữ TP.HCM giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết, tiếp tục khẳng định bản lĩnh và năng lực của mình trên đấu trường châu lục. Thành tích này là minh chứng cho năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần đoàn kết, cùng bản lĩnh thi đấu kiên cường của tập thể đội bóng. Đây cũng là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ CLB nữ TP.HCM trong quá trình chuẩn bị và thi đấu, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tin tưởng rằng, với phong độ hiện có cùng tinh thần thi đấu quả cảm, CLB nữ TP.HCM sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới tại các vòng đấu tiếp theo, tiến xa hơn nữa tại Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và cho bóng đá Việt Nam.