Lịch thi đấu CLB nữ TP.HCM - Melbourne City cực hay hôm nay: Tranh ngôi đầu bảng, xem kênh nào?

Hai đội đã sớm vào tứ kết

Ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận cuối cùng của bảng A - Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026, CLB nữ TP.HCM chạm trán Melbourne City. Màn so tài này diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân Thống Nhất.

Trên lãnh thổ Việt Nam, K+ là đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình của Cúp C1 nữ châu Á. Người hâm mộ có thể đón xem và tiếp lửa cho CLB nữ TP.HCM qua kênh K+ Sport.

Sau 2 lượt trận, cả hai đội đều sớm giành vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 mùa này. Do đó, cuộc so tài vào tối nay mang tính chất quyết định cho việc đội nào sẽ đi tiếp vào vòng tứ kết với ngôi đầu bảng A.

Huỳnh Như và các đồng đội giành vé vào tứ kết sớm 1 vòng đấu ẢNH: NGỌC LINH

Melbourne City là ngọn núi lớn đối với CLB nữ TP.HCM. Đại diện của Úc là đương kim vô địch của Cúp C1 nữ châu Á. Ở 2 trận đấu đã qua, đội bóng đến từ xứ sở chuột túi cũng đã thể hiện được sức mạnh vượt trội của mình. Melbourne City giành những chiến thắng rất đậm: 5-0 trước Lion City Sailors, 7-0 trước Stallion Laguna FC.

Melbourne City đã nghiên cứu kỹ về CLB nữ TP.HCM

Về CLB nữ TP.HCM, HLV trưởng Melbourne City - ông Michael Matricciani nhận định: "Chúng tôi không chỉ quan sát 2 trận đấu của CLB nữ TP.HCM tại vòng bảng mùa này, mà còn phân tích thông qua các trận đấu ở giải vô địch quốc gia của Việt Nam và Cúp C1 nữ châu Á mùa trước. Tôi đã có ý tưởng về lối chơi cho đội mình, cũng như chú ý đến các cầu thủ nổi trội của CLB nữ TP.HCM. Mục tiêu của Melbourne City là chiến thắng, nên chắc chắn sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất. CLB nữ TP.HCM là đội mạnh, được tổ chức chặt chẽ. Vấn đề của chúng tôi là phải tìm ra giải pháp để xuyên thủng hàng phòng ngự CLB nữ TP.HCM".

HLV trưởng CLB nữ TP.HCM - Nguyễn Hồng Phẩm đánh giá về đối thủ: "Qua 2 trận đấu, có thể thấy Melbourne City là đội có sức mạnh, thể lực và thể hình đồng đều. Trong khi đó, điểm mạnh của CLB nữ TP.HCM là sự đoàn kết, quyết tâm cao. Về công tác chuẩn bị, mỗi đội đều có sự nghiên cứu đối phương, từ đó đưa ra cách khắc chế, đối phó. Hai đội hứa hẹn sẽ cống hiến một trận đấu hay đẹp". Ông Phẩm cũng tiết lộ Huỳnh Như và Trần Thị Thùy Trang đang hồi phục tốt và khả năng cao sẽ đảm bảo thể trạng để ra sân ở trận cuối vòng bảng gặp Melbourne City.

CLB nữ TP.HCM tạm nhận 6,1 tỉ đồng, khoản thưởng khủng đang chờ phía trước

Theo điều lệ của Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026, mỗi đội góp mặt ở vòng đấu vòng bảng là 100.000 USD (khoảng 2,63 tỉ đồng). Tại vòng bảng, các đội được thưởng 20.000 (khoảng 527 triệu đồng)/trận thắng. Đội vào vòng tứ kết sẽ có thêm 80.000 USD (khoảng 2,1 tỉ đồng).

Như vậy, CLB nữ TP.HCM tính đến lúc này đã được tổng cộng 220.000 USD (tương đương 5,8 tỉ đồng) từ AFC gồm: 100.000 USD tiền thi đấu vòng bảng, 40.000 USD cho 2 trận thắng ở vòng bảng, 80.000 USD cho việc vào tứ kết. Bên cạnh đó, CLB nữ TP.HCM được VFF thưởng 300 triệu đồng, tổng cộng đã nhận 6,1 tỉ đồng.

Nếu đội vào đến bán kết sẽ được nhận 120.000 USD (3,1 tỉ đồng).