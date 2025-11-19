Đội tuyển Việt Nam được "tiếp lửa" tại Lào

Ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam hiện có 9 điểm, kém 3 điểm so với đội tuyển Malaysia, đây cũng là 2 đội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Đội tuyển Malaysia đối mặt nguy cơ bị FIFA phạt, hủy kết quả các trận đấu ở vòng loại Asian Cup có sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng. Khi đó tấm vé đi tiếp sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn tập trung cao độ cho các trận đấu của mình, trong đó có trận đấu hôm nay với đội tuyển Lào.

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Lào ẢNH: THỤY AN

Trong 5 lần chạm trán trước đây, đội tuyển Lào đều nhận thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Tại vòng loại Asian Cup, đội bóng này cũng mới thắng được 1 trận duy nhất trước Nepal. Ở trận đấu gần nhất, đội bóng xứ triệu voi thua đậm 1-5 trước đội tuyển Malaysia. Vì thế dù bày tỏ quyết tâm nhưng đội tuyển Lào khó tạo bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam khi tái đấu.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại sau chấn thương đã thổi làn gió tươi mới đối với hàng công đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik hào hứng: "Sự trở lại của Xuân Son chắc chắn sẽ mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng hơn cho đội tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ trở lại bằng một bàn thắng để báo tin vui cho người hâm mộ Việt Nam".

Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng thắng đậm đội tuyển Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hôm nay ẢNH: VFF

Thi đấu trên sân khách nhưng đội tuyển Việt Nam không đơn độc bởi nhiều người hâm mộ Việt Nam tại Lào sẵn sàng đến sân "tiếp lửa" cho Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội. Nếu đạt trạng thái thi đấu tốt, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ có chiến thắng đậm trước đội tuyển Lào.