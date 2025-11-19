Khán giả Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động quốc gia Lào, chờ màn trình diễn đỉnh cao

Ở lượt đi cách đây vài tháng, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Lào với tỷ số 5-0 với các bàn thắng của Châu Ngọc Quang, Văn Vĩ (2 bàn), Hai Long và Quang Hải. Ở lượt về tối nay, thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm giành thắng lợi và ghi được nhiều bàn vào lưới đội chủ nhà.

Khoảng 16 giờ, phía ngoài sân vận động quốc gia Lào đã có rất đông khán giả Việt Nam đến để cổ vũ cho hai đội thi đấu.

Hình ảnh sống động trước giờ thi đấu

Khán giả háo hức đến sân Ảnh: Thụy An

Cờ đỏ sao vàng trên đường phố Viêng Chăn

Hội CĐV Hà Tĩnh từ Việt Nam sang Lào cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: "Đây là trận đấu quan trọng để khép lại năm nay một cách tốt đẹp. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và các cầu thủ đang có phong độ ổn định. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu tự tin và giành chiến thắng”.

Về nhiệm vụ trọng tâm của toàn đội vẫn là ba điểm. Dù tháng 3 năm sau chúng tôi còn một trận đấu quan trọng gặp Malaysia trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup, nhưng trước mắt đội tuyển phải thắng ở trận đấu ngày mai. Chiến thắng sẽ tạo sự hưng phấn và tinh thần tốt cho chặng đường tiếp theo”, HLV Kim Sang-sik nói.