Thể thao Bóng đá Việt Nam

Khán giả Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động quốc gia Lào, chờ màn trình diễn đỉnh cao

Thụy An
Thụy An
19/11/2025 16:45 GMT+7

19 giờ tối nay (19.11), đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu đội tuyển Lào tại sân khách trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Vài tiếng trước giờ bóng lăn, đã có rất đông khán giả Việt Nam đến sân vận động quốc gia Lào, tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ở lượt đi cách đây vài tháng, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Lào với tỷ số 5-0 với các bàn thắng của Châu Ngọc Quang, Văn Vĩ (2 bàn), Hai Long và Quang Hải. Ở lượt về tối nay, thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm giành thắng lợi và ghi được nhiều bàn vào lưới đội chủ nhà.

Khoảng 16 giờ, phía ngoài sân vận động quốc gia Lào đã có rất đông khán giả Việt Nam đến để cổ vũ cho hai đội thi đấu. 

Khán giả Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động quốc gia Lào, chờ màn trình diễn đỉnh cao- Ảnh 1.

Hình ảnh sống động trước giờ thi đấu

Khán giả Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động quốc gia Lào, chờ màn trình diễn đỉnh cao- Ảnh 2.

Khán giả háo hức đến sân

Ảnh: Thụy An

Khán giả Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động quốc gia Lào, chờ màn trình diễn đỉnh cao- Ảnh 3.

Khán giả Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động quốc gia Lào, chờ màn trình diễn đỉnh cao- Ảnh 4.

Cờ đỏ sao vàng trên đường phố Viêng Chăn

Khán giả Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động quốc gia Lào, chờ màn trình diễn đỉnh cao- Ảnh 5.

Hội CĐV Hà Tĩnh từ Việt Nam sang Lào cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik

Khán giả Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động quốc gia Lào, chờ màn trình diễn đỉnh cao- Ảnh 6.

Khán giả Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động quốc gia Lào, chờ màn trình diễn đỉnh cao- Ảnh 7.

Khán giả Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động quốc gia Lào, chờ màn trình diễn đỉnh cao- Ảnh 8.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: "Đây là trận đấu quan trọng để khép lại năm nay một cách tốt đẹp. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và các cầu thủ đang có phong độ ổn định. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu tự tin và giành chiến thắng”.

Về nhiệm vụ trọng tâm của toàn đội vẫn là ba điểm. Dù tháng 3 năm sau chúng tôi còn một trận đấu quan trọng gặp Malaysia trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup, nhưng trước mắt đội tuyển phải thắng ở trận đấu ngày mai. Chiến thắng sẽ tạo sự hưng phấn và tinh thần tốt cho chặng đường tiếp theo”, HLV Kim Sang-sik nói.

