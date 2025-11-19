Bài toán cực khó của HLV Kim Sang-sik: Dùng Xuân Son trong bao lâu khi đấu Lào?

Canh bạc của HLV Kim Sang-sik?

Nguyễn Xuân Son là tiền đạo giỏi nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay, thể hiện qua những gì mà anh làm được tại V-League mùa trước và tại AFF Cup 2024. Chính vì thế, việc Xuân Son có thể cùng đội tuyển Việt Nam sang Lào, dự trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 vào buổi tối 19.11, là tin vui với bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải tính thật kỹ thời lượng ông sử dụng Xuân Son trong trận đấu với Lào Ảnh: VFF

Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là thể lực của Xuân Son vào lúc này như thế nào? Cầu thủ của đội Nam Định chỉ mới vừa trở lại sân cỏ sau gần 1 năm nghỉ thi đấu vì chấn thương. Xuân Son chưa trải qua bất kỳ trận đấu chuyên nghiệp nào ở giải trong nước, trước khi được gọi trở lại đội tuyển quốc gia.

Ngoài thể lực, cũng chưa rõ cảm giác bóng của Xuân Son vào lúc này như thế nào? 1 cầu thủ phải xa sân cỏ gần 1 năm trời, chắc chắn cảm giác không gian, cảm giác trong các pha chạm bóng, đi bóng của anh sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó, có thể khiến cho nhạy cảm ghi bàn của Xuân Son sẽ không còn giống như chính anh ngay trước thời điểm cầu thủ này bị gãy chân.

HLV Kim Sang-sik có lẽ sẽ nghiên cứu rất kỹ vấn đề vừa nêu. Nếu vị HLV người Hàn Quốc dùng Xuân Son không đúng thời điểm, hoặc dùng quá khả năng chịu đựng của Xuân Son, có khi việc anh trở lại đội tuyển quá sớm sẽ phản tác dụng.

Ý nghĩa về tinh thần

Đầu tiên, bất kỳ cầu thủ nào thi đấu không đúng với năng lực đều có thể tạo ảnh hưởng xấu đến lối chơi chung của toàn bộ đội tuyển Việt Nam. Khi đó, hệ thống tấn công của chúng ta sẽ gặp trục trặc bởi mắt xích mang tên Xuân Son không thi đấu tốt. Thứ nhì, nguy cơ Xuân Son tái phát chấn thương sẽ rất cao, nếu như cầu thủ này chưa đáp ứng được cường độ vận động đỉnh cao, ở 1 trận đấu quốc tế chính thức, ngay trong ngày anh trở lại sân cỏ.

Liệu Xuân Son có đủ thể lực để thi đấu chính thức? Ảnh: Nhật Anh

Phương án hợp lý nhất là HLV Kim Sang-sik chỉ dùng Xuân Son ở khoảng thời gian ngắn cuối trận, khi thể lực của các cầu thủ Lào đã sa sút, họ khó đá rắn với Xuân Sơn ở thời điểm này. Đồng thời, có thể đến cuối trận, đội tuyển Việt Nam đã tạo được cách biệt an toàn, kết quả trên sân đã gần như an bài, dẫn đến việc các cầu thủ Lào cũng không nhất thiết phải thi đấu quá quyết liệt nữa.

Không loại trừ khả năng sự trở lại của Xuân Son hiện tại chỉ mang ý nghĩa tinh thần cho đội tuyển Việt Nam, cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chứ sự trở lại của cầu thủ nhập tịch gốc Brazil chưa thể tạo được sự đột biến về mặt chuyên môn ngay lập tức. Ngoài ra, việc Xuân Son xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Lào, nhiều khả năng chỉ là phương án giúp anh "làm nóng", làm quen trở lại với không khí ở đội tuyển quốc gia, hướng đến trận đấu gặp Malaysia vào tháng 3.2026, cũng như hướng đến AFF Cup 2026, diễn ra vào giữa năm sau.