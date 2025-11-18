Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bị U.23 Uzbekistan cầm hòa, chủ nhà Trung Quốc 'dâng' chức vô địch cho Hàn Quốc: Việt Nam tốp 4

Đồng Nguyên Khang
18/11/2025 20:38 GMT+7

Tối 18.11, U.23 Trung Quốc không thể giữ lại chức vô địch giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 khi chỉ có trận hòa 0-0 trước Uzbekistan.

U.23 Trung Quốc bị thẻ đỏ

Nếu giành chiến thắng trước U.23 Uzbekistan, U.23 Trung Quốc sẽ lên ngôi vô địch. Khi đó, đội chủ nhà có cùng 6 điểm với Hàn Quốc nhưng được xếp trên do đánh bại đội bóng xứ kim chi trong trận đối đầu trực tiếp. Vì thế, đội U.23 Trung Quốc chơi cực kỳ quyết tâm.

Bên kia chiến tuyến, đội U.23 Uzbekistan cũng thi đấu máu lửa. Nhờ đó, trận đấu diễn ra kịch tính. Trong hiệp 1, cả 2 đội đều tạo ra được cơ hội nhưng không bên nào tận dụng thành công.

- Ảnh 1.

U.23 Trung Quốc (áo đỏ) thua U.23 Việt Nam, thắng Hàn Quốc và hòa Uzbekistan

ẢNH: PANDA CUP

Sang hiệp 2, đội U.23 Uzbekistan và Trung Quốc tiếp tục tạo ra một thế trận giằng co, quyết liệt. Đến giữa hiệp 2, đội chủ nhà tung tiền đạo Baihelamu Abuduwaily, người làm rung mành lưới U.23 Hàn Quốc 2 lần, vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Nhưng khi chưa kịp ghi bàn mở tỷ số, đội U.23 Trung Quốc lại rơi vào cảnh bất lợi.

Thua sát nút Hàn Quốc, U.23 Việt Nam lại lo ngay ngáy với chấn thương của Văn Trường

Phút 74, Wang Shiqin đã không thể giữ nổi bình tĩnh sau pha va chạm với Asilbek, có hành vi đánh nguội. Ngay lập tức, hậu vệ của U.23 Trung Quốc nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người. Ở những phút còn lại, nhờ lợi thế về quân số, U.23 Uzbekistan tạo ra một số cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Chung cuộc, 2 đội hòa nhau 0-0. Với kết quả này, đội U.23 Hàn Quốc lên ngôi vô địch với 6 điểm. Hai đội xếp sau có cùng 4 điểm là U.23 Trung Quốc và Uzbekistan. Với chỉ 3 điểm, đội U.23 Việt Nam đứng cuối bảng.


