U.23 Việt Nam quyết thắng

U.23 Việt Nam đã bước qua 2 trận đấu tại giải giao hữu Panda Cup 2025 CFA Team China (diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc) với thành tích khả quan.

Ở trận ra quân, thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đánh bại U.23 Trung Quốc với tỷ số 1-0, nhờ bàn thắng của Phạm Minh Phúc. Đến trận thứ hai, dù thua U.23 Uzbekistan với tỷ số 0-1, nhưng U.23 Việt Nam đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội và chỉ thiếu may mắn để ghi bàn.

Do U.23 Trung Quốc bất ngờ thắng U.23 Hàn Quốc với tỷ số 2-0 ở lượt hai, nên cục diện đua vô địch rất phức tạp. Cả 4 đội đều có 3 điểm, chỉ hơn thua nhau ở hiệu số bàn thắng bại.

U.23 Việt Nam có 3 điểm sau 2 trận ở Panda Cup 2025 ẢNH: VFF

Dẫn đầu bảng là U.23 Trung Quốc với hiệu số +1 (ghi 2 bàn, lọt lưới 1 bàn). Nhì bảng là U.23 Hàn Quốc với hiệu số 0 (ghi 2 bàn, lọt lưới 2 bàn). Đứng thứ ba là U.23 Việt Nam cũng với hiệu số 0 (ghi 1 bàn, lọt lưới 1 bàn). Cuối bảng là U.23 Uzbekistan với hiệu số -1. Ở lượt trận cuối, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Hàn Quốc lúc 14 giờ 30 ngày 18.11, trong khi U.23 Trung Quốc gặp U.23 Uzbekistan lúc 18 giờ 35 ngày 18.11. Để vô địch, U.23 Việt Nam cần thỏa mãn điều kiện cần, đó là đánh bại U.23 Hàn Quốc để đoạt lấy 3 điểm, sau đó chờ kết thúc có lợi ở trận đấu giữa U.23 Trung Quốc và U.23 Uzbekistan.

Lần gần nhất gặp nhau ở giải chính thức, U.23 Việt Nam hòa 1-1 trước U.23 Hàn Quốc (VCK U.23 châu Á 2022). Đầu năm nay, cũng tại giải giao hữu ở Trung Quốc, U.23 Việt Nam dẫn 1-0 trước U.23 Hàn Quốc đến phút cuối, trước khi rơi chiến thắng đầy tiếc nuối.

"U.23 Hàn Quốc là đội bóng có chất lượng cao, di chuyển nhiều và tốc độ tốt. U.23 Việt Nam thi đấu tổ chức hơn, giữ cự ly đội hình và cải thiện chất lượng ở những pha xử lý cuối cùng. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho những cầu thủ cần thêm thời gian thi đấu", quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đánh giá.

U.23 Việt Nam tiến bộ dần qua từng trận ẢNH: MINH TÚ

U.23 Việt Nam sẽ phải căng mình chống đỡ sức mạnh pressing, với những pha vào bóng nhanh và rát của U.23 Hàn Quốc (đội có thể đá rắn hơn U.23 Uzbekistan). Hàng thủ cũng cần tập trung trước những pha "không kích" của dàn tiền đạo rất khỏe bên phía Hàn Quốc.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam đã chuẩn bị tâm thế. Sau 2 trận căng thẳng, guồng máy của ông Đinh Hồng Vinh đã "nóng".

U.23 Việt Nam sẽ chơi hết mình để gây bất ngờ trước đội bóng trẻ mạnh hàng đầu châu Á. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026.