Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Live U.23 Việt Nam 0-1 U.23 Hàn Quốc, Panda Cup 2025: Kim Myeong-jun mở tỷ số

Hồng Nam - Lĩnh Nam
18/11/2025 13:28 GMT+7

U.23 Việt Nam có cơ hội chạm đến chức vô địch Panda Cup 2025 nếu đánh bại U.23 Hàn Quốc ở cuộc so tài diễn ra lúc 14 giờ 30 hôm nay (18.11).

Bình luận Diễn biến trận đấu

U.23 Việt Nam quyết thắng 

U.23 Việt Nam đã bước qua 2 trận đấu tại giải giao hữu Panda Cup 2025 CFA Team China (diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc) với thành tích khả quan.

Ở trận ra quân, thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đánh bại U.23 Trung Quốc với tỷ số 1-0, nhờ bàn thắng của Phạm Minh Phúc. Đến trận thứ hai, dù thua U.23 Uzbekistan với tỷ số 0-1, nhưng U.23 Việt Nam đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội và chỉ thiếu may mắn để ghi bàn. 

Do U.23 Trung Quốc bất ngờ thắng U.23 Hàn Quốc với tỷ số 2-0 ở lượt hai, nên cục diện đua vô địch rất phức tạp. Cả 4 đội đều có 3 điểm, chỉ hơn thua nhau ở hiệu số bàn thắng bại. 

Trực tiếp U.23 Việt Nam - U.23 Hàn Quốc: Quyết vượt núi cao - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam có 3 điểm sau 2 trận ở Panda Cup 2025

ẢNH: VFF

Dẫn đầu bảng là U.23 Trung Quốc với hiệu số +1 (ghi 2 bàn, lọt lưới 1 bàn). Nhì bảng là U.23 Hàn Quốc với hiệu số 0 (ghi 2 bàn, lọt lưới 2 bàn). Đứng thứ ba là U.23 Việt Nam cũng với hiệu số 0 (ghi 1 bàn, lọt lưới 1 bàn). Cuối bảng là U.23 Uzbekistan với hiệu số -1. Ở lượt trận cuối, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Hàn Quốc lúc 14 giờ 30 ngày 18.11, trong khi U.23 Trung Quốc gặp U.23 Uzbekistan lúc 18 giờ 35 ngày 18.11. Để vô địch, U.23 Việt Nam cần thỏa mãn điều kiện cần, đó là đánh bại U.23 Hàn Quốc để đoạt lấy 3 điểm, sau đó chờ kết thúc có lợi ở trận đấu giữa U.23 Trung Quốc và U.23 Uzbekistan.

Lần gần nhất gặp nhau ở giải chính thức, U.23 Việt Nam hòa 1-1 trước U.23 Hàn Quốc (VCK U.23 châu Á 2022). Đầu năm nay, cũng tại giải giao hữu ở Trung Quốc, U.23 Việt Nam dẫn 1-0 trước U.23 Hàn Quốc đến phút cuối, trước khi rơi chiến thắng đầy tiếc nuối.

"U.23 Hàn Quốc là đội bóng có chất lượng cao, di chuyển nhiều và tốc độ tốt. U.23 Việt Nam thi đấu tổ chức hơn, giữ cự ly đội hình và cải thiện chất lượng ở những pha xử lý cuối cùng. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho những cầu thủ cần thêm thời gian thi đấu", quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đánh giá. 

Trực tiếp U.23 Việt Nam - U.23 Hàn Quốc: Quyết vượt núi cao - Ảnh 2.

U.23 Việt Nam tiến bộ dần qua từng trận

ẢNH: MINH TÚ

U.23 Việt Nam sẽ phải căng mình chống đỡ sức mạnh pressing, với những pha vào bóng nhanh và rát của U.23 Hàn Quốc (đội có thể đá rắn hơn U.23 Uzbekistan). Hàng thủ cũng cần tập trung trước những pha "không kích" của dàn tiền đạo rất khỏe bên phía Hàn Quốc.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam đã chuẩn bị tâm thế. Sau 2 trận căng thẳng, guồng máy của ông Đinh Hồng Vinh đã "nóng".

U.23 Việt Nam sẽ chơi hết mình để gây bất ngờ trước đội bóng trẻ mạnh hàng đầu châu Á. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026. 

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Hàn Quốc trực tiếp PANDA CUP
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận