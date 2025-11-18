Văn Trường bị chấn thương nặng, nguy cơ lỡ SEA Games 33 lẫn U.23 châu Á: Thành Trung lên thay?

Ở trận đấu này, Văn Trường được đá chính. Phút 77, anh dính chấn thương sau bật cao và tiếp đất lỗi, phải rời sân bằng cáng. Ngay lập tức, tiền vệ của CLB Hà Nội được đưa đi kiểm tra, chụp chiếu ở bệnh viện. Kết quả cho thấy đầu gối phải của Văn Trường bị tổn thương vỏ bờ ngoài mâm chày, tổn thương gân cơ, dây chằng trong - ngoài, theo dõi đứt bán phần dây chằng chéo trước.

Văn Trường đã chơi hay ở cả giải vô địch Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026 và cả giải giao hữu quốc tế Panda Cup trên đất Trung Quốc ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thua sát nút Hàn Quốc, U.23 Việt Nam lại lo ngay ngáy với chấn thương của Văn Trường

Đây mới là đánh giá sơ bộ tại Trung Quốc. Sau khi trở về Việt Nam, Văn Trường sẽ tiếp tục được đưa đi kiểm tra, hội chẩn một lần nữa. Có thể, cầu thủ sinh năm 2003 phải phẫu thuật. Thông thường, những chấn thương tương tự khiến cầu thủ mất tối thiểu 9 tháng để hồi phục hoàn toàn. Vì thế, nhiều khả năng Văn Trường không thể tham dự SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Đây là tổn thất lớn với đội U.22/U.23 Việt Nam bởi Trường đang là hạt nhân trong lối chơi mà HLV Kim Sang-sik xây dựng.

Khi Văn Trường vắng mặt, có thể tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung được gọi bổ sung. Tuy nhiên, khả năng trụ lại đội của cầu thủ CLB Ninh Bình không quá cao bởi anh chưa hòa nhập được với đội hình U.23 Việt Nam hiện tại.