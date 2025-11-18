Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ quan trọng cho U.17 Việt Nam, mong có vé châu Á

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhằm truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ. Ông nhấn mạnh rằng bóng đá trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển lớn, nhưng thành công chỉ đến từ sự khổ luyện, bản lĩnh thi đấu và tính kỷ luật trong chiến thuật.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ cho đội U.17 Việt Nam Ảnh: VFF

Các cầu thủ trẻ là tương lai của bóng đá Việt Nam Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF cũng dẫn lại những kinh nghiệm từ hành trình thi đấu quốc tế của các đội tuyển Quốc gia, khẳng định việc tích lũy và thi đấu quốc tế là nền tảng quan trọng để hướng tới những mục tiêu dài hạn.



Chủ tịch VFF đánh giá cao tiềm năng, thể hình và sự tiến bộ chuyên môn của lứa U.17 hiện tại, đồng thời khẳng định VFF sẽ tiếp tục dành sự đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo trẻ, tạo điều kiện tối đa để đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất trước vòng loại. Ông lưu ý toàn đội giữ vững sự tự tin, không e ngại trước các đối thủ và tuân thủ nghiêm giáo án của ban huấn luyện.



Lãnh đạo VFF và ban huấn luyện đội U.17

U.17 Việt Nam gặp đối thủ nào?

HLV trưởng Cristiano Roland gửi lời cảm ơn đến VFF và lãnh đạo VFF, và cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, chiến thuật và tinh thần. Ông nhấn mạnh chuyến thăm và sự động viên trực tiếp từ Chủ tịch VFF có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp thêm động lực để các cầu thủ nỗ lực hơn nữa trong giai đoạn quyết định trước mắt.

Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên cũng cho biết đội tuyển luôn nhận được sự quan tâm sát sao từ Chủ tịch và Lãnh đạo LĐBĐVN, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng ban chức năng. Tập thể ban huấn luyện cam kết đoàn kết, tận tâm trong công việc và cùng toàn đội thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất tại vòng loại.



Trước đó, U.17 Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản, thi đấu ba trận giao hữu: thắng 2-0 trước U.18 Imabari – đội trẻ của CLB Imabari (J-League 2), hòa 1-1 với Đại học Matsuyama, và thua 1-2 trước U.18 Ehime – đội kế cận của CLB Ehime FC (J-League 2).

Những trận đấu này giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, thử nghiệm chiến thuật và nâng cao thể lực trước vòng loại.

Bảng C của vòng loại U.17 châu Á 2026 gồm 6 đội: Việt Nam, Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Quần đảo Bắc Mariana và Ma Cao. U.17 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn gặp U.17 Singapore vào ngày 22.11 trên sân vận động PVF.





