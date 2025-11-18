Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ quan trọng cho U.17 Việt Nam, mong có vé châu Á

Thu Bồn
Thu Bồn
18/11/2025 18:20 GMT+7

Chiều 18.11, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ và động viên đội tuyển U17 Việt Nam, đang trong giai đoạn tập trung chuẩn bị cho vòng loại U.17 châu Á 2026 – bảng C.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhằm truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ. Ông nhấn mạnh rằng bóng đá trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển lớn, nhưng thành công chỉ đến từ sự khổ luyện, bản lĩnh thi đấu và tính kỷ luật trong chiến thuật. 

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ quan trọng cho U.17 Việt Nam, mong có vé châu Á- Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ cho đội U.17 Việt Nam

Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ quan trọng cho U.17 Việt Nam, mong có vé châu Á- Ảnh 2.

Các cầu thủ trẻ là tương lai của bóng đá Việt Nam

Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF cũng dẫn lại những kinh nghiệm từ hành trình thi đấu quốc tế của các đội tuyển Quốc gia, khẳng định việc tích lũy và thi đấu quốc tế là nền tảng quan trọng để hướng tới những mục tiêu dài hạn.

Chủ tịch VFF đánh giá cao tiềm năng, thể hình và sự tiến bộ chuyên môn của lứa U.17 hiện tại, đồng thời khẳng định VFF sẽ tiếp tục dành sự đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo trẻ, tạo điều kiện tối đa để đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất trước vòng loại. Ông lưu ý toàn đội giữ vững sự tự tin, không e ngại trước các đối thủ và tuân thủ nghiêm giáo án của ban huấn luyện.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ quan trọng cho U.17 Việt Nam, mong có vé châu Á- Ảnh 3.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ quan trọng cho U.17 Việt Nam, mong có vé châu Á- Ảnh 4.

Lãnh đạo VFF và ban huấn luyện đội U.17

U.17 Việt Nam gặp đối thủ nào?

HLV trưởng Cristiano Roland gửi lời cảm ơn đến VFF và lãnh đạo VFF, và cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, chiến thuật và tinh thần. Ông nhấn mạnh chuyến thăm và sự động viên trực tiếp từ Chủ tịch VFF có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp thêm động lực để các cầu thủ nỗ lực hơn nữa trong giai đoạn quyết định trước mắt.

Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên cũng cho biết đội tuyển luôn nhận được sự quan tâm sát sao từ Chủ tịch và Lãnh đạo LĐBĐVN, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng ban chức năng. Tập thể ban huấn luyện cam kết đoàn kết, tận tâm trong công việc và cùng toàn đội thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất tại vòng loại.

Trước đó, U.17 Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản, thi đấu ba trận giao hữu: thắng 2-0 trước U.18 Imabari – đội trẻ của CLB Imabari (J-League 2), hòa 1-1 với Đại học Matsuyama, và thua 1-2 trước U.18 Ehime – đội kế cận của CLB Ehime FC (J-League 2). 

Những trận đấu này giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, thử nghiệm chiến thuật và nâng cao thể lực trước vòng loại.

Bảng C của vòng loại U.17 châu Á 2026 gồm 6 đội: Việt Nam, Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Quần đảo Bắc Mariana và Ma Cao. U.17 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn gặp U.17 Singapore vào ngày 22.11 trên sân vận động PVF.


Tin liên quan

Đã có bản quyền U.17 châu Á: Xem Việt Nam đấu Malaysia, Hồng Kông trên kênh nào?

Đã có bản quyền U.17 châu Á: Xem Việt Nam đấu Malaysia, Hồng Kông trên kênh nào?

Đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ chính thức bước vào chiến dịch vòng loại U.17 châu Á 2026 từ ngày 22.11. Tại giải này, đội bóng sao vàng nằm cùng bảng với Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Quần đảo Bắc Mariana và Macau.

Nóng: Vĩ Hào khởi sắc, U.23 Việt Nam lo sốt vó vì Văn Trường nhập viện khẩn

Muốn trọng tài ngoại điều hành trận tâm điểm Cúp quốc gia, Thể Công Viettel đề xuất nóng

Khám phá thêm chủ đề

VFF Singapore U.17 Việt Nam Chủ tịch VFF CHỦ TỊCH VFF TRẦN QUỐC TUẤN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận