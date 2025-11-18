Nóng: Vĩ Hào khởi sắc, U.23 Việt Nam lo sốt vó vì Văn Trường nhập viện khẩn

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc ảnh: VFF

U.23 Việt Nam tiếp tục thử nghiệm

Vào lúc 14 giờ 30 Việt Nam ngày 18.11, đội tuyển U.23 Việt Nam đã bước vào trận đấu cuối cùng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) gặp U.23 Hàn Quốc để tranh chấp chức vô địch giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025.

Cả 2 đội đều bước vào trận đấu với quyết tâm rất cao, khi cục diện giải Panda Cup 2025 đang rất mở khi cả 4 đội bóng đều đang có 3 điểm, đồng nghĩa ai cũng có thể đăng quang ở giải đấu chất lượng này nếu giành được chiến thắng trong ngày hôm nay.

Trong hoàn cảnh gay cấn đó, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh vẫn kiên trì chiến lược xuyên suốt đã được HLV Kim Sang-sik định ra từ đầu là trao cơ hội tối đa cho các cầu thủ trẻ được ta sân chứng minh năng lực.

Sau khi đã thay đến 7 vị trí đá chính ở trận trước, đến trận này U.23 Việt Nam thay mới đến 8 cái tên trong đội hình xuất phát, chỉ giữ lại thủ môn Trung Kiên, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Đình Bắc.

U.23 Việt Nam thay đến 8 vị trí so với trận đấu trước ảnh: VFF

Bộ 3 trung vệ mới toanh gồm bộ 3 Văn Hà - Tuấn Phong và Đức Anh có cơ hội chứng tỏ năng lực cùng với nhau, cùng 2 biên là Văn Khang và Anh Quân. Ở giữa sân, đội trưởng Văn Trường đá cặp với Thái Sơn để "tiếp đạn" cho bộ 3 tấn công Đình Bắc - Thanh Nhàn - Quốc Việt.

Trong nửa đầu hiệp 1, U.23 Hàn Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn và tìm cách đẩy cao tốc độ trận đấu để chơi tấn công. Tuy nhiên, hàng thủ của U.23 Việt Nam đã nhập cuộc khá tự tin, bình tĩnh hóa giải sức ép dù thi đấu bằng đội hình rất nhiều cầu thủ hiếm hoi chơi cùng nhau.

Phút 32, từ tình huống phối hợp đá phạt ở biên trái theo hướng tấn công đội bạn, Kang Seong-jin tạt bóng vào cho một đồng đội đánh đầu chiến thuật, giúp tiền đạo Kim Myeong-jun đánh đầu phá vỡ thế bế tắc, ghi bàn mở tỷ số cho U.23 Hàn Quốc.

Vĩ Hào tiếp tục ra sân thi dấu

Bước vào đầu hiệp 2, U.23 Việt Nam có 2 sự thay đổi người khi Quốc Cường, Minh Phúc và Phi Hoàng vào thay cho Thái Sơn, Anh Quân và Văn Khang. Có thể xem đây là tính toán của BHL nhằm cải thiện khả năng tấn công từ giữa sân và làm mới 2 biên.

Vĩ Hào đã được ra sân 2 trận tại Panda Cup 2025 ảnh: Thụy An

Tiếp đó đến phút 60, HLV Đinh Hồng Vinh một lần nữa tung Vĩ Hào vào sân bên cạnh Lê Viktor và trung vệ Hiểu Minh. Như vậy, Vĩ Hào đã tiếp tục được trao cơ hội ra sân, lần này vào sớm hơn so với trận đầu tiên gặp U.23 Trung Quốc.

Có thể thấy đây là trận cọ xát rất đáng giá vì U.23 Hàn Quốc cho thấy họ là đối thủ rất mạnh cả về lối chơi lẫn thể lực, luôn duy trì cường độ chơi bóng cao nên gây ra rất nhiều áp lực cho mọi vị trí của U.23 Việt Nam.

Tuy nhiên rất đáng lo khi đội trưởng Văn Trường đã bị đau gối ở phút 77, phải được hỗ trợ rời sân bằng cáng. Hình ảnh anh tỏ ra đau đớn ôm mặt, sau đó được đưa đi thẳng đến bệnh viện gây ra rất nhiều lo lắng khi chỉ 2 tuần nữa sẽ đá khai mạc SEA Games 33.

Hy vọng Văn Trường sẽ không bị đau nặng vì anh đang là sự lựa chọn số 1 của HLV Kim Sang-sik ở khu vực giữa sân nhờ khả năng tranh chấp và điều phối bóng hiệu quả. Dự kiến sau khi về Việt Nam ngày 19.11, U.23 Việt Nam sẽ tập huấn tại TP.HCM ngày 23.11, trước khi bay sang Thái Lan thi đấu tại SEA Games 33.