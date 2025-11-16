Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội vì thua Trung Quốc, 'khó lòng thắng U.23 Việt Nam'

Văn Trình
Văn Trình
16/11/2025 17:09 GMT+7

Truyền thông xứ kim chi đã chỉ trích U.23 Hàn Quốc khi để thua trước U.23 Trung Quốc ngày 15.11. Thầy trò HLV Lee Min-sung được cảnh báo phải thận trọng ở trận đấu cuối, gặp U.23 Việt Nam.

"Trận thua của U.23 Hàn Quốc trước U.23 Trung Quốc thật xấu hổ"

Tại giải giao hữu Panda Cup 2025 (diễn ra ở Trung Quốc), U.23 Hàn Quốc có khởi đầu như mơ khi đánh bại đối thủ mạnh U.23 Uzbekistan 2-0 ngày ra quân. Dù vậy, ở lượt đấu thứ 2, đội bóng trẻ của xứ kim chi lại thi đấu thất vọng và để thua U.23 Trung Quốc 0-2. Đáng nói hơn, ở trận đấu này, khung thành U.23 Hàn Quốc liên tục bị đặt vào tình trạng báo động mỗi khi U.23 Trung Quốc phản công. Ở chiều ngược lại, hàng tiền đạo U.23 Hàn Quốc chơi dưới sức, không lần nào xuyên thủng lưới đối thủ.

Với những gì đã thể hiện, U.23 Hàn Quốc phải chịu những chỉ trích nặng nề từ truyền thông nước này. Trang Osen bình luận trong bài viết chiều 16.11: “Dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung, U.23 Hàn Quốc đã không thể duy trì được đà hưng phấn từ trận mở màn, khi để thua tan nát 0-2 trước U.23 Trung Quốc tại Trung tâm Thể thao Song Lưu Thành Đô. Động lực mà U.23 Hàn Quốc đã tạo dựng sau khi đánh bại Uzbekistan 2-0 ngày khai màn đã nhanh chóng bị dập tắt. Hơn thế, 2 bàn thua mà đội bóng trẻ của chúng ta nhận ở trận đấu này đến theo cách không thể xấu hổ hơn”.

U.23 Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội vì thua Trung Quốc, 'khó lòng thắng U.23 Việt Nam'- Ảnh 1.

U.23 Hàn Quốc (phải) để thua 0-2 trước U.23 Trung Quốc ở lượt đấu thứ 2 Panda Cup

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang Osen nhấn mạnh: “Cú sốc thất bại là rất lớn, không chỉ dừng lại ở kết quả của một trận đấu. U.23 Hàn Quốc đã đối đầu U.23 Trung Quốc 20 lần. Chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế khi thắng 13, hòa 3 và thua 4.

Dù vậy, nhìn vào thực tế, kết quả gần đây đang dần bị đảo ngược. Từ tháng 6.2023 đến tháng 3.2025, U.23 Trung Quốc đã thắng đến 2/5 trận trước U.23 Hàn Quốc. Đồng thời, diễn biến trong 5 trận đấu này cũng cho thấy U.23 Hàn Quốc cũng gặp vô vàn khó khăn, không còn áp đảo được đối thủ như trước”.

Trong khi đó, ký giả trang Chosun bày tỏ: “Sau thất bại 0-1 trước U.23 Việt Nam ngày ra quân, dàn cầu thủ của U.23 Trung Quốc bị chỉ trích là "đội bóng tệ nhất từ trước đến nay". Tuy nhiên, bầu không khí bóng đá Trung Quốc đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau một ngày. Đội trẻ của Trung Quốc đang vô cùng phấn khích với chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc”.

Nếu không điều chỉnh, U.23 Hàn Quốc sẽ bị U.23 Việt Nam trừng phạt

Với việc U.23 Hàn Quốc để thua U.23 Trung Quốc trong khi U.23 Uzbekistan cũng đánh bại U.23 Việt Nam khiến cục diện giải Panda Cup 2025 trở nên phức tạp. Hiện cả 4 đội cùng có 3 điểm và hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đua vô địch đầy kịch tính. Ở lượt đấu cuối, diễn ra ngày 18.11, U.23 Hàn Quốc sẽ đụng độ U.23 Việt Nam trong khi U.23 Trung Quốc chạm trán U.23 Uzbekistan. 

U.23 Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội vì thua Trung Quốc, 'khó lòng thắng U.23 Việt Nam'- Ảnh 2.

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ mang đến nhiều thử thách cho các cầu thủ trẻ xứ kim chi ở lượt đấu cuối

ẢNH: VFF

Trước khi lượt đấu cuối diễn ra, trang Chosun cảnh báo HLV Lee Min-sung cùng đội U.23 Hàn Quốc: “Những bình luận sau trận đấu của HLV Lee Min-sung đã trở thành đề tài chế giễu trên truyền thông Trung Quốc. Ông ta nói rằng U.23 Hàn Quốc không hề sợ đội Trung Quốc vì đây chỉ là một trận giao hữu. Tuy nhiên, thất bại với lối đá bạc nhược như vậy là điều không thể chấp nhận được”.

“Nếu vẫn giữ nguyên mọi thứ, U.23 Hàn Quốc sẽ khó lòng hạ U.23 Việt Nam ở lượt đấu cuối. Đáng chú ý, U.23 Việt Nam chính là đội đã khiến U.23 Trung Quốc “ôm hận” ở lượt đấu đầu tiên bằng lối đá phòng ngự phản công đầy linh hoạt. Xét về thực lực, U.23 Việt Nam vẫn là một bóng mạnh. Họ có nhiều cầu thủ tốc độ, sẵn sàng trừng phạt các sai lầm của đội bóng do HLV Lee Min-sung dẫn dắt. Ở giải đấu chỉ mang tính giao hữu như Panda Cup, mọi diễn biến bất ngờ đều có thể xảy ra”, trang Chosun kết luận. 

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Hàn Quốc trung quốc PANDA CUP Đinh Hồng Vinh Khuất Văn Khang Giao hữu Đông Nam Á
