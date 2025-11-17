Báo chí Trung Quốc: Ngôi vương Panda Cup rất khó đoán, phải dè chừng U.23 Việt Nam

Giải giao hữu Panda Cup 2025, diễn ra tại Trung Quốc đang có những diễn biến đầy bất ngờ. Sau 2 lượt đấu, 4 đội U.23 Trung Quốc, U.23 Việt Nam, U.23 Uzbekistan và U.23 Hàn Quốc đều có cùng 3 điểm. Vì thế, sau 2 trận đấu cuối diễn ra vào ngày mai (18.11), ngôi vương của giải đấu mới được xác định. Ở lượt đấu này, đội chủ nhà U.23 Trung Quốc gặp U.23 Uzbekistan trong khi ở cặp đấu còn lại, U.23 Việt Nam đụng độ U.23 Hàn Quốc.

Trong bài bình luận chiều 17.11, trang Sohu viết: “Cũng giống những lần tổ chức giải gần đây, kịch bản của Panda Cup vẫn hấp dẫn đến những trận cuối cùng. Năm nay, ngôi vương thậm chí còn trở nên khó đoán hơn khi những đội như U.23 Việt Nam và cả U.23 Trung Quốc đều thi đấu bùng nổ, có những thắng lợi trước các đội được đánh giá cao hơn. Dù chỉ là giải giao hữu nhưng có thể thấy 4 đội đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tung ra sân những cầu thủ chất lượng của mình. Có lẽ vòng chung kết U.23 châu Á đang đến gần và ban huấn luyện các đội xem Panda Cup là nơi không thể tốt hơn để rèn chiến thuật”.

U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Trung Quốc (phải) ngay trận ra quân, cho thấy cục diện giải Panda Cup rất khó đoán ẢNH: VFF

Theo trang Sohu, với những gì đã thể hiện, U.23 Trung Quốc hiện chính là đội có khả năng cao nhất để vô địch. Đặc biệt, việc gặp đối thủ U.23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối là lợi thế không nhỏ của đội chủ nhà.

Trang Sohu phân tích: “Dựa trên thành tích đối đầu, nếu U.23 Trung Quốc có thể đánh bại U.23 Uzbekistan ở vòng đấu cuối, chúng ta có khả năng cao giành chức vô địch. Đội U.23 Uzbekistan xuất hiện lần này thực chất chỉ là thành phần của đội U.20. Trước đó, đội này đã đến Trung Quốc vào tháng 2.2025 để tham dự VCK U.20 châu Á, cuối cùng bị đội U.20 Hàn Quốc loại ở bán kết trong loạt sút luân lưu. Cả Ulinboev, tiền đạo hàng đầu của U.20 Uzbekistan trước đây (vua phá lưới U.20 châu Á 2025), cũng như Mirzaev, người đang chơi cho Leganes ở Tây Ban Nha, đều không được triệu tập. Do đó, khi Uzbekistan thi đấu với các đối thủ lớn tuổi hơn đều có phần yếu thế. Nhìn vào 2 trận Uzbekistan gặp U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc đều thấy rõ điểm yếu”.

Trang Sohu nhấn mạnh: “Nói cách khác, đội U.23 Trung Quốc có cơ hội đánh bại Uzbekistan để lên ngôi vô địch. Điều này nằm trong tầm tay U.23 Trung Quốc, đặc biệt khi chúng ta đã quá hiểu đối thủ”.

Báo Trung Quốc cho rằng U.23 Việt Nam (áo trắng) hoàn toàn có thể đánh bại U.23 Hàn Quốc ở lượt đấu cuối ẢNH: VFF

Cùng quan điểm với trang Sohu, ký giả trang Sports 163 cho rằng U.23 Trung Quốc đang nắm nhiều lợi thế để vô địch. Dù vậy, thầy trò HLV Antonio sẽ phải tự quyết số phận của mình ở trận gặp Uzbekistan, vì cặp đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc hoàn toàn có thể xảy ra bất ngờ.

“Dự giải Panda Cup, U.23 Hàn Quốc đang cho thấy sự rối ren. Thậm chí, truyền thông Hàn Quốc còn thừa nhận điều này mặc cho đội trẻ của họ có thắng lợi 2-0 trước Uzbekistan ngày ra quân. Theo cầu thủ Kuai Jiwen, không phải U.23 Hàn Quốc mà U.23 Việt Nam mới là thử thách của chúng ta trong hành trình đến ngôi vương năm nay. Ở trận ra quân, U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Trung Quốc 1-0 với lối đá đầy biến ảo. Sự tự tin của họ lớn và U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ đánh bại cả U.23 Hàn Quốc. Vì thế, đội của ông Antonio phải giành 3 điểm, tự quyết số phận của mình”, ký giả trang Sports 163 đánh giá.

Sẽ là "thảm họa" nếu U.23 Hàn Quốc tiếp tục thua U.23 Việt Nam

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, những chỉ trích của CĐV và truyền thông dành cho đội U.23 sau trận thua 0-2 trước U.23 Trung Quốc vẫn chưa hạ nhiệt. Theo đánh giá của trang OSEN, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn với U.23 Hàn Quốc nếu họ để thua U.23 Việt Nam ở lượt đấu cuối.

Trang OSEN bình luận: “U.23 Hàn Quốc đang trong giai đoạn quan trọng, chuẩn bị cho U.23 châu Á và Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD). Tuy nhiên, với thành tích hiện tại, mối lo ngại ngày càng tăng. Nhiều chuyên gia cho rằng U.23 Hàn Quốc chưa sẵn sàng cạnh tranh với các đội bóng mạnh như Úc, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản. Màn trình diễn của thầy trò HLV Lee Min-sung đều thiếu thuyết phục. Và nếu tiếp tục bại trận trước U.23 Việt Nam, đó sẽ là thảm họa trong quá trình chuẩn bị này. U.23 Hàn Quốc phải dùng kết quả để chứng minh, không thể lấy lý do đây chỉ là giải giao hữu để biện minh được nữa”.