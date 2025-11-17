Nhật Bản cử phái viên sang Trung Quốc giải quyết căng thẳng về Đài Loan

Hãng Kyodo News ngày 17.11 đưa tin Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kanai Masaaki đã lên đường sang Trung Quốc nhằm hạ nhiệt mâu thuẫn ngoại giao giữa hai nước, liên quan phát ngôn của Thủ tướng Takaichi Sanae gần đây.

Trong tháng này, bà Takaichi nói rằng một trường hợp khẩn cấp tại Đài Loan liên quan việc sử dụng vũ lực quân sự có thể là tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản.

Phát biểu này gợi ý rằng trong tình huống như vậy, Nhật Bản có thể thực hiện quyền phòng vệ tập thể. Trong khi đó, Trung Quốc xác định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và là vấn đề nội bộ.

Đáp lại, ông Tiết Kiếm, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Osaka, đăng bài viết lên mạng xã hội với lời lẽ đe dọa trực tiếp đến Thủ tướng Takaichi.

Hôm 14.11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh Kanasugi Kenji và yêu cầu bà Takaichi rút lại phát ngôn. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã phản đối tương tự đối với bài đăng của Tổng lãnh sự Trung Quốc.

Theo truyền thông Nhật Bản, ông Kanai sẽ gặp Vụ trưởng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kính Tùng và nhấn mạnh rằng Thủ tướng Takaichi không thay đổi lập trường của Nhật Bản đã được nêu trong tuyên bố chung năm 1972, theo đó công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc. Đồng thời, ông Kanai dự kiến kêu gọi Bắc Kinh không thực hiện các hành động có thể gây tổn hại mối quan hệ song phương.

Ngoài ra, ông Kanai còn được dự kiến bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bài viết của Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka. Theo đài NHK, một số thành viên đảng cầm quyền và các đảng đối lập Nhật Bản đã kêu gọi có biện pháp xử lý với ông Tiết, gồm tuyên bố nhà ngoại giao là người không được chào đón, đồng nghĩa phải rời khỏi Nhật Bản.

Tokyo chưa bình luận về thông tin chuyến đi của ông Kanai.

Phía Trung Quốc và Hồng Kông đã khuyến cáo công dân không nên đến Nhật Bản sau vụ căng thẳng, làm dấy lên lo ngại gây ảnh hưởng tiêu cực cho các công ty du lịch của Tokyo.