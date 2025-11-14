Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trung Quốc có động thái mới sau phát ngôn của thủ tướng Nhật Bản về Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
14/11/2025 09:40 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay 14.11 thông báo đã triệu tập đại sứ Nhật Bản về những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về Đài Loan.

Trong tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã phát biểu trước quốc hội nước này rằng các cuộc tấn công vũ trang tiềm tàng vào Đài Loan có thể dẫn đến việc Nhật điều quân đến hỗ trợ vùng lãnh thổ này theo "quyền tự vệ tập thể", theo AFP.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (giữa) trả lời câu hỏi trong phiên họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện tại Tokyo ngày 12.11

Ảnh: AFP

Nếu tình trạng khẩn cấp ở Đài Loan dẫn đến việc sử dụng "tàu chiến và vũ lực, thì đó có thể cấu thành một tình huống đe dọa sự tồn vong (của Nhật Bản), dù nhìn theo góc độ nào đi nữa", theo bà Takaichi phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản.

Phản ứng về phát ngôn của Thủ tướng Takaichi, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã triệu tập Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Kenji Kanasugi hôm 13.11, theo Reuters dẫn lại một tuyên bố được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay 14.11.

Ông Tôn đã "có sự phản đối nghiêm túc về những phát biểu sai lầm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae liên quan đến Trung Quốc", theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phát biểu mới của thủ tướng Nhật Bản về Đài Loan gây xôn xao

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 13.11 cũng đã chỉ trích gay gắt phát biểu của Thủ tướng Takaichi và tuyên bố "sẽ không bao giờ dung thứ" cho việc đó.

"Phía Nhật Bản phải lập tức sửa chữa sai lầm của mình và rút lại những phát ngôn phi lý. Nếu không, mọi hậu quả phát sinh từ đó sẽ do phía Nhật Bản gánh chịu", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Nhật Bản đối với động thái mới của Trung Quốc.

Trước đó trong tuần này, Thủ tướng Takaichi đã phủ nhận ý định rút lại phát biểu của mình, nói rằng bà đã đưa ra phát biểu với giả định về "kịch bản xấu nhất" và phát ngôn đó không mâu thuẫn với lập trường của chính phủ tiền nhiệm, theo Hãng tin Kyodo News ngày 13.11.

trung quốc Nhật Bản Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae Đài Loan
