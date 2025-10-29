Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Túi xách nội địa Nhật Bản gây sốt nhờ nữ thủ tướng

Thụy Miên
Thụy Miên
29/10/2025 12:45 GMT+7

Công ty Hamano với lịch sử 145 năm đang nhận được lượng đơn đặt hàng khổng lồ sau khi những hình ảnh chụp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi mang theo túi của hãng trở thành hiện tượng trên mạng.

Túi xách Hamano được Thủ tướng Nhật Bản yêu thích: Hiện tượng thời trang mới - Ảnh 1.

Chiếc túi xách của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang được nhiều người yêu thích

ảnh: reuters

Túi xách của nữ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang nhận được nhiều sự chú ý của những người quan tâm, theo tờ South China Morning Post hôm nay 29.10.

Những người dùng mạng xã hội nhận ra chiếc túi xách được bà Takaichi thường đeo khi ra vào tư dinh thủ tướng là dòng túi xách nội địa "Grace Delight Tote" đến từ nhãn hàng Hamano, thương hiệu đồ da 145 năm tuổi của Nhật Bản.

Hamano là thương hiệu vốn nổi tiếng với những sản phẩm được Hoàng gia Nhật ưa chuộng.

Có giá 136.000 yen (hơn 23,5 triệu đồng), mẫu túi xách này đang cháy hàng, khi nhà sản xuất ở thành phố Nagano, miền trung Nhật Bản, hiện phải xử lý đơn hàng khổng lồ.

Theo giới thiệu trên website của hãng, dù được làm hoàn toàn từ da thật, chiếc túi chỉ nặng 700 g và thể hiện sự kết hợp giữa vẻ thanh lịch và tính tiện dụng.

Hamano cho hay nhận được đơn đặt hàng từ trong lẫn ngoài nước. Thời gian giao hàng bị hoãn đến cuối tháng 4 năm sau và công ty xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Chiếc túi tote của Hamano đang được nhiều phụ nữ công sở Nhật Bản yêu thích vì có thể vừa chứa laptop và vật dụng hàng ngày, vừa thanh lịch mà không quá phô trương, theo Bloomberg dẫn lời bà Kaori Nakano, chuyên gia về văn hóa và thời trang cao cấp kiêm giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Aoyama Gakuin (Tokyo).

"Đây là lựa chọn đáng tin cậy cho phụ nữ ở cấp quản lý", bà Nakano nhận xét, thêm rằng mức giá của túi cũng phải chăng so với các thương hiệu nước ngoài cùng chất lượng.

Bên cạnh túi Hamano, Thủ tướng Takaichi còn thường xuyên mặc trang phục của nhà thiết kế Jun Ashida, một thương hiệu thời trang danh tiếng của Nhật.

Xem thêm bình luận