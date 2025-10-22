Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mong muốn đặc biệt của phu quân tân Thủ tướng Nhật Bản

Khánh An
Khánh An
22/10/2025 12:27 GMT+7

Phu quân của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết ông không muốn giống như phu quân của các lãnh đạo phương Tây, mà chỉ muốn thầm lặng hỗ trợ vợ về chính trị cũng như nấu ăn cho bà.

Phu quân nữ Thủ tướng Nhật Bản chia sẻ mong muốn hỗ trợ vợ trong chính trường - Ảnh 1.

Cựu nghị sĩ Taku Yamamoto

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 22.10 dẫn lời phu quân nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết ông hy vọng sẽ hỗ trợ phu nhân bằng cách làm "người chồng thầm lặng", nấu ăn cho bà và không muốn nổi bật.

Cựu nghị sĩ Taku Yamamoto (73 tuổi) phát biểu một ngày sau khi vợ ông là bà Takaichi (64 tuổi) được bầu làm thủ tướng sau khi đạt thỏa thuận liên minh vào phút chót.

"Không giống như ở phương Tây, ở đây bạn đời nên tránh xa ánh đèn dư luận", Đài Fukui dẫn lời ông Yamamoto phát biểu hôm 21.10.

Ông nói điều quan trọng là bà Takaichi - người giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong tháng này - có thể hợp tác với liên minh "để theo đuổi tầm nhìn của mình với tư cách thủ tướng".

"Tôi muốn hết lòng hỗ trợ với vai trò người chồng thầm lặng, để sự hiện diện của mình không trở thành trở ngại cho công việc của bà ấy", ông nói thêm.

Ông Yamamoto, cựu nghị sĩ và cũng từng là thành viên LDP, kết hôn với bà Takaichi năm 2004, nhưng hai người ly hôn vào năm 2017 với lý do "bất đồng quan điểm chính trị".

Hai người tái hôn vào năm 2021, sau khi ông Yamamoto ủng hộ bà Takaichi trong cuộc bầu chọn lãnh đạo LDP năm đó. Ông Yamamoto mất ghế tại Hạ viện trong một cuộc tổng tuyển cử bất ngờ sau cuộc bỏ phiếu.

Quan điểm về giới của bà Takaichi được xem là thuộc phe bảo thủ hơn trong một đảng vốn được xem là bảo thủ như LDP. Bà phản đối việc sửa đổi đạo luật có từ thế kỷ 19, quy định các cặp vợ chồng phải dùng chung họ, điều trên thực tế khiến phần lớn phụ nữ phải lấy họ của chồng.

Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, bà Takaichi mang họ của chồng. Ở lần tái hôn, ông Yamamoto lại lấy họ của bà, nên tên trong giấy tờ của ông kể từ đó là Saku Takaichi.

Ông Yamamoto nói rằng mình muốn tận dụng kinh nghiệm chính trị của mình để giúp đỡ vợ, đồng thời cho biết mình nấu ăn khá giỏi, nên cũng muốn hỗ trợ bà bằng cách chuẩn bị các bữa ăn.

Hai người sống cùng nhau trong khu nhà dành cho các nghị sĩ ở Tokyo, nơi bà Takaichi chăm sóc ông Yamamoto sau khi ông bị đột quỵ hồi đầu năm nay và được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Bà Takaichi Sanae được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản

Bà Takaichi Sanae được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 21.10, Hạ viện Nhật Bản đã tạo cột mốc lịch sử khi bỏ phiếu bầu bà Takaichi Sanae làm nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước mặt trời mọc.

Sanae Takaichi Taku Yamamoto Phu quân Nấu ăn Nhật Bản ldp
Bình luận (0)

