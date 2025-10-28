Thủ tướng Nhật tặng quà đặc biệt, sẽ đề cử giải Nobel Hòa bình cho ông Trump

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 28.10 cho biết Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã nói với Tổng thống Trump tại cuộc gặp trong ngày rằng sẽ đề cử trao giải Nobel Hòa bình cho ông, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Tokyo ngày 28.10 ẢNH: REUTERS

"Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà thế giới đã bắt đầu tận hưởng hòa bình nhiều hơn. Bản thân tôi rất ấn tượng và được ngày truyền cảm hứng, thưa ngài tổng thống", Thủ tướng Takaichi nói tại cuộc gặp ngày 28.10 ở Tokyo.

Cố Thủ tướng Abe Shinzo, người bạn thân thiết của ông Trump và là người dẫn dắt của bà Takaichi, được cho là từng đề cử trao giải Nobel Hòa bình cho ông Trump vì nỗ lực đối thoại và giảm căng thẳng với CHDCND Triều Tiên, theo Reuters.

Việc đề cử được cho là cách để các nhà lãnh đạo nước ngoài lấy lòng Tổng thống Trump, người nhiều lần cho rằng mình xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì đã giúp chấm dứt nhiều cuộc xung đột.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Gabon Brice Oligui Nguema cũng đã đề cử ông Trump, theo AP.

Thủ tướng Takaichi Sanae giới thiệu các món quà tặng Tổng thống Donald Trump ẢNH: REUTERS

Trong chuyến công du châu Á kỳ này của Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm 27.10 cũng thông báo đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Ông Trump không được trao giải Nobel Hòa bình năm nay nhưng nói rằng ủy ban trao giải đã ra quyết định trước khi ông giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Nhật Bản là một trong những chặng dừng trong chuyến thăm châu Á lần này của chủ nhân Nhà Trắng. Trước đó, ông đã đến Malaysia. Sau Nhật, ông sẽ sang Hàn Quốc dự hội nghị APEC và dự kiến gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại Nhật Bản, Tổng thống Trump đã đến diện kiến Nhật hoàng Naruhito và sáng 28.10 có cuộc họp với Thủ tướng Takaichi, người vừa nhậm chức trong tháng này, về an ninh và kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo công bố văn kiện về việc thực hiện thỏa thuận thương mại ẢNH: REUTERS

Hai nhà lãnh đạo đã ký văn kiện thực hiện thỏa thuận về "thời kỳ hoàng kim" của mối quan hệ đồng minh. Bên cạnh đó, hai bên còn ký thỏa thuận vạch ra một khuôn khổ song phương cho việc đảm bảo nguồn cung khoáng sản quan trọng và đất hiếm.

Tại cuộc gặp, bà Takaichi nhắc lại mối quan hệ thân thiết giữa ông Trump và người dìu dắt bà, cố Thủ tướng Abe. Ông Abe bị ám sát vào ngày 8.7.2022 và cũng trong hôm nay, nghi phạm bị đưa ra xét xử tại Nhật.

Ông Trump đáp rằng ông Abe là bạn thân của ông và rất đề cao bà Takaichi. Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng ông Abe sẽ rất vui khi biết rằng bà Takaichi giờ đã trở thành thủ tướng.

"Theo những gì tôi biết từ ông Shinzo và những người khác, bà sẽ là một trong những thủ tướng vĩ đại nhất. Tôi cũng xin chúc mừng bà khi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên. Đó là thành tựu vô cùng lớn", Tổng thống Trump nói và trước đó tỏ ra ấn tượng với "cái bắt tay rất chặt" của bà Takaichi.

Theo Reuters, bà Takaichi tặng ông Trump cây gậy golf của ông Abe, túi golf có chữ ký của ngôi sao Nhật Bản Hideki Matsuyama và một quả bóng golf dát vàng.