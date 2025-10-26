Tổng thống Trump: Mỹ luôn sát cánh cùng Đông Nam Á

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN ở Kuala Lumpur (Malaysia) hôm nay, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đang ở trong thời kỳ hoàng kim và nhấn mạnh: "Thông điệp của chúng tôi gửi đến các quốc gia Đông Nam Á là Mỹ luôn sát cánh cùng quý vị 100% và chúng tôi mong muốn trở thành một đối tác mạnh trong nhiều thế hệ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 13 tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26.10 Ảnh: AFP

Cũng trong hôm nay tại Kuala Lumpur, Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận thương mại song phương với các nhà lãnh đạo Thái Lan, Malaysia và Campuchia, theo đó 3 nước này sẽ cùng nhau giải quyết các rào cản thuế quan và phi thuế quan.

Tuyên bố chung do Nhà Trắng công bố cho hay Mỹ sẽ duy trì mức thuế suất 19% đối với hầu hết hàng xuất khẩu từ cả 3 quốc gia Đông Nam Á nói trên theo các thỏa thuận mới.

Tổng thống Trump cũng đã ký các thỏa thuận của Mỹ với Thái Lan và Malaysia nhằm tìm kiếm sự hợp tác để đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực cạnh tranh trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

Ông Trump muốn đạt thỏa thuận với Trung Quốc trong chuyến công du châu Á

Malaysia cũng đã đồng ý không cấm hoặc áp đặt hạn ngạch xuất khẩu những khoáng sản quan trọng hoặc các nguyên tố đất hiếm sang Mỹ, theo tuyên bố của hai nước. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ liệu cam kết của Malaysia có áp dụng cho đất hiếm thô hay đã qua chế biến hay không. Malaysia, có trữ lượng đất hiếm ước tính khoảng 16,1 triệu tấn, đã cấm các công ty xuất khẩu đất hiếm thô để ngăn chặn tình trạng thất thoát tài nguyên.

Theo thỏa thuận, Kuala Lumpur còn đồng ý cung cấp quyền tiếp cận thị trường ưu đãi đáng kể cho hàng hóa công nghiệp và nông sản nhập khẩu từ Mỹ, và đơn giản hóa những yêu cầu đối với các sản phẩm của Mỹ như mỹ phẩm và dược phẩm.

Ngoài ra, Thái Lan sẽ xóa bỏ hàng rào thuế quan đối với khoảng 99% hàng hóa, trong đó có toàn bộ các sản phẩm công nghiệp, thực phẩm và nông nghiệp của Mỹ, theo Reuters dẫn thông báo từ cả hai nước.

Thái Lan, Malaysia và Campuchia cũng cam kết bảo vệ quyền lao động và tăng cường bảo vệ môi trường trong các thỏa thuận với Mỹ.