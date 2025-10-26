Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump: Mỹ luôn sát cánh cùng Đông Nam Á

Văn Khoa
Văn Khoa
26/10/2025 16:47 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 26.10 đã nói với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á rằng Mỹ sẽ là một đối tác mạnh của khu vực 'trong nhiều thế hệ', theo Reuters.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN ở Kuala Lumpur (Malaysia) hôm nay, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đang ở trong thời kỳ hoàng kim và nhấn mạnh: "Thông điệp của chúng tôi gửi đến các quốc gia Đông Nam Á là Mỹ luôn sát cánh cùng quý vị 100% và chúng tôi mong muốn trở thành một đối tác mạnh trong nhiều thế hệ".

Tổng thống Trump: Mỹ luôn sát cánh cùng Đông Nam Á- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 13 tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26.10

Ảnh: AFP

Cũng trong hôm nay tại Kuala Lumpur, Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận thương mại song phương với các nhà lãnh đạo Thái Lan, Malaysia và Campuchia, theo đó 3 nước này sẽ cùng nhau giải quyết các rào cản thuế quan và phi thuế quan.

Tuyên bố chung do Nhà Trắng công bố cho hay Mỹ sẽ duy trì mức thuế suất 19% đối với hầu hết hàng xuất khẩu từ cả 3 quốc gia Đông Nam Á nói trên theo các thỏa thuận mới.

Tổng thống Trump cũng đã ký các thỏa thuận của Mỹ với Thái Lan và Malaysia nhằm tìm kiếm sự hợp tác để đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực cạnh tranh trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

Ông Trump muốn đạt thỏa thuận với Trung Quốc trong chuyến công du châu Á

Malaysia cũng đã đồng ý không cấm hoặc áp đặt hạn ngạch xuất khẩu những khoáng sản quan trọng hoặc các nguyên tố đất hiếm sang Mỹ, theo tuyên bố của hai nước. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ liệu cam kết của Malaysia có áp dụng cho đất hiếm thô hay đã qua chế biến hay không. Malaysia, có trữ lượng đất hiếm ước tính khoảng 16,1 triệu tấn, đã cấm các công ty xuất khẩu đất hiếm thô để ngăn chặn tình trạng thất thoát tài nguyên.

Theo thỏa thuận, Kuala Lumpur còn đồng ý cung cấp quyền tiếp cận thị trường ưu đãi đáng kể cho hàng hóa công nghiệp và nông sản nhập khẩu từ Mỹ, và đơn giản hóa những yêu cầu đối với các sản phẩm của Mỹ như mỹ phẩm và dược phẩm.

Ngoài ra, Thái Lan sẽ xóa bỏ hàng rào thuế quan đối với khoảng 99% hàng hóa, trong đó có toàn bộ các sản phẩm công nghiệp, thực phẩm và nông nghiệp của Mỹ, theo Reuters dẫn thông báo từ cả hai nước.

Thái Lan, Malaysia và Campuchia cũng cam kết bảo vệ quyền lao động và tăng cường bảo vệ môi trường trong các thỏa thuận với Mỹ.

Hôm nay 26.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Malaysia, mở màn chuyến công du châu Á đầu tiên và được đánh giá vô cùng quan trọng trong nhiệm kỳ 2 của ông, trong đó có việc tham gia Hội nghị cấp cao ASEAN.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
