Phản ứng mạnh với một quảng cáo, ông Trump tăng thuế đối với Canada thêm 10%

Hôm 23.10, Tổng thống Trump bất ngờ chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại với Canada vì một chương trình quảng cáo liên quan thuế quan của tỉnh bang Ontario. Quảng cáo có giọng lồng tiếng của cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan chỉ trích thuế quan đối với hàng hóa nước ngoài, đồng thời cho rằng thuế quan gây ra mất việc làm và chiến tranh thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Nhà Trắng ngày 7.10 Ảnh: AFP

Video quảng cáo của chính quyền Ontario sử dụng năm câu hoàn chỉnh từ bài phát biểu hằng tuần dài năm phút của ông Reagan, được ghép lại với nhau một cách không theo trình tự. Quảng cáo không đề cập việc ông Reagan sử dụng bài phát biểu đó để giải thích rằng thuế quan do chính quyền của ông áp đặt lên Nhật Bản nên được coi là một ngoại lệ không thể tránh khỏi đối với niềm tin cơ bản của ông rằng thương mại tự do là chìa khóa cho sự thịnh vượng.

Quỹ và Viện Tổng thống Ronald Reagan cho rằng quảng cáo của Ontario đã thể hiện sai lệch nội dung bài phát biểu và chưa xin phép để sử dụng hay chỉnh sửa phát biểu gốc. Quảng cáo đã được phát vài ngày trước khi ông Trump có phản ứng lần đầu vào tối 23.10.

Thủ hiến Ontario Doug Ford hôm 24.10 nói rằng sau các cuộc thảo luận với Thủ tướng Canada Mark Carney, Ontario sẽ tạm dừng chiến dịch quảng cáo nói trên vào ngày 27.10 để các cuộc đàm phán thương mại có thể được nối lại.

Tuy nhiên, quảng cáo đó vẫn được phát trong chương trình phát sóng trận đầu tiên của giải World Series thuộc Giải bóng chày nhà nghề Mỹ hôm 24.10.

"Quảng cáo của họ đáng lẽ phải bị gỡ xuống ngay lập tức, nhưng họ đã để nó được phát sóng vào tối qua trong giải World Series, dù biết rằng đó là một sự lừa đảo. Do sự xuyên tạc nghiêm trọng về sự thật và hành vi thù địch của họ, tôi sẽ tăng thuế quan đối với Canada thêm 10% so với mức họ đang chịu hiện nay", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 25.10 (giờ Mỹ), khi ông đang ở trên chuyên cơ Không lực Một trên đường tới Malaysia.

Hiện vẫn chưa rõ những mặt hàng nào sẽ bị ảnh hưởng bởi mức thuế quan mới do ông Trump công bố. Phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Mỹ được miễn thuế quan nhờ Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) được ký kết trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Vào tháng 8, chính quyền Trump đã áp đặt mức thuế 35% đối với hàng hóa Canada không thuộc phạm vi điều chỉnh của USMCA. Tuy nhiên, nền kinh tế Canada đã bị ảnh hưởng bởi mức thuế 50% do ông Trump áp đặt trong năm nay đối với thép và nhôm từ tất cả các quốc gia.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Thủ tướng Carney đối với động thái mới của Tổng thống Trump. Hôm 24.10, ông Carney tuyên bố Canada sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Trước đó, Thủ tướng Carney đã dỡ bỏ hầu hết các mức thuế trả đũa của Canada đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ do người tiền nhiệm áp đặt, nhưng cố vấn Nhà Trắng Kevin Hassett hôm 24.10 nói rằng ông Trump đang thất vọng với Canada và các cuộc đàm phán thương mại đang không diễn ra tốt đẹp, theo Reuters.