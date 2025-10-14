Cựu Thủ tướng Canada theo đuổi Katy Perry 'nồng nhiệt' trước khi lộ ảnh thân mật

Ca sĩ Katy Perry và ông Justin Trudeau vướng tin hẹn hò nhiều tháng qua và vừa lộ ảnh thân mật nhưng hiện cả hai chưa lên tiếng về mối quan hệ ẢNH: AFP

Mối quan hệ giữa Katy Perry với cựu Thủ tướng Canada - Justin Trudeau "nóng" lên sau khi cả hai lộ ảnh ôm hôn thắm thiết trên du thuyền. Hôm 14.10, People dẫn lời nguồn tin thân cận với giọng ca Firework rằng cả hai đã có mối quan hệ êm đềm. Người này cho biết: "Khi mới gặp ông Justin Trudeau, cô ấy không hề có ý định hẹn hò, nhưng họ vẫn giữ liên lạc. Cả hai có nhiều sở thích chung và rất hay trò chuyện, nhưng Katy Perry đang phải xoay xở quá nhiều thứ để nghĩ đến chuyện hẹn hò vào thời điểm đó".

Sau lần gặp gỡ ở Montreal (Canada) vào tháng 7, cựu Thủ tướng Canada được cho là đã chủ động theo đuổi nữ ca sĩ kém ông hơn chục tuổi. "Ông ấy thậm chí còn bay đến California (Mỹ) để gặp cô ấy trong thời gian nghỉ lưu diễn. Họ có mối quan hệ dễ dàng. Cô ấy thấy ông ấy hấp dẫn và rất tôn trọng mình", nguồn tin hé lộ.

Cuối tuần qua, truyền thông đăng tải loạt ảnh cặp đôi ôm hôn trên du thuyền ẢNH: SWNS

Trong khi đó, The Sun vừa tiết lộ cặp đôi này đã lặng lẽ hẹn hò được khoảng 4 tháng. Sau khi lộ loạt ảnh ôm hôn say đắm trên du thuyền, một nguồn tin thân cận tiết lộ hai người đã bên nhau từ đầu mùa hè. "Họ không thể dành nhiều thời gian bên nhau vì cô ấy đang bận lưu diễn nhưng cả hai vẫn liên tục liên lạc, luôn FaceTime và nhắn tin cho nhau", người này cho biết, gián tiếp nhắc đến chuyến lưu diễn Lifetimes của nữ ca sĩ 41 tuổi.

Nhắc đến việc cặp đôi không tưởng này đã đến với nhau như thế nào, nguồn tin chia sẻ cựu Thủ tướng Canada là một người hơi lập dị và không thể tin rằng một ngôi sao nổi tiếng, quyến rũ như Katy Perry lại thích mình. Trong khi đó, chủ nhân hit Roar được cho là cảm thấy vinh dự khi một chính trị gia lại muốn hẹn hò với cô.

Katy Perry và ông Trudeau phải lòng nhau ra sao?

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada lộ ảnh hẹn hò hồi tháng 7 ẢNH: TMZ

Hai người lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 7.2025 khi cùng đi dạo quanh công viên rồi dùng bữa tối riêng tư ở Montreal (Canada). Ông Trudeau cũng được phát hiện đến xem tour diễn Lifetimes của "người yêu tin đồn" ở thành phố này.

Thời điểm đó, một nguồn tin nói với The Sun rằng vị chính trị gia 54 tuổi đã độc thân một thời gian và rất vui khi được tìm hiểu giọng ca Dark Horse. Cả hai được cho là rất thích trò chuyện và rất hợp nhau. Người này nói thêm: "Ông ấy cảm thấy việc trò chuyện và tìm hiểu nữ ca sĩ rất mới mẻ, như một luồng gió mới trong cuộc đời mình. Ông ấy rất vui khi cả hai có sự kết nối tốt và Katy trân trọng việc ông ấy là một người bình thường, rất tôn trọng, thấu hiểu cho việc cô ấy vừa chia tay Orlando Bloom". Nguồn tin nói thêm: "Ông ấy không phải kiểu người vội vã và Katy có vẻ rất thích điều đó. Đó là cách cư xử của một quý ông".

Katy Perry vừa kết thúc mối tình kéo dài gần chục năm với Orlando Bloom ẢNH: AFP

Ông Justin Trudeau và Sophie Gregoire có 18 năm chung sống trước khi ly thân hồi 2023 ẢNH: AFP

Giữa lúc mối quan hệ của Katy Perry và ông Justin Trudeau "nóng" lên lại vì loạt ảnh ôm hôn thân mật, Sophie Gregoire - vợ cũ của cựu Thủ tướng Canada, gây chú ý khi đăng dòng trạng thái cùng video mang thông điệp: yêu những gì mình đang có và đừng cố giữ chúng lại. Bà chia sẻ: "Không có thứ gì mà ta yêu quý có thể giữ được mãi mãi. Con người, nơi chốn, khoảnh khắc - tất cả đều là để sống, không phải để sở hữu".

Ông Justin Trudeau và người dẫn chương trình Sophie Grégoire kết hôn hồi 2005, có 3 con chung trước khi ly thân năm 2023.

Về phần Katy Perry, cô từng trải qua cuộc hôn nhân 2 năm với diễn viên Russell Brand trước khi "đường ai nấy đi" hồi 2012. Từ năm 2016, người đẹp gắn bó với tài tử Orlando Bloom, họ có giai đoạn chia tay rồi quay lại và gắn bó nhiều năm trước khi chính thức chấm dứt cách đây ít tháng. Cặp sao vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con gái chung hiện 5 tuổi.

