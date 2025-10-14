Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Bạn gái phản hồi tin đồn chia tay NSND Việt Anh

Thạch Anh
Thạch Anh
14/10/2025 09:58 GMT+7

Trước những thông tin thất thiệt liên quan đến chuyện tình cảm, bạn gái NSND Việt Anh lên tiếng phủ nhận. Cô còn đăng tải hình ảnh thân thiết của cả hai như cách để làm rõ tin đồn chia tay.

Thông qua trang cá nhân, Chân Chân - bạn gái NSND Việt Anh đăng tải loạt hình ảnh tình cảm bên cạnh diễn viên phim Nhà bà Nữ. Kèm theo đó, cô cũng có những chia sẻ thẳng thắn liên quan đến tin đồn tình cảm của mình thời gian qua.

Bạn gái phản hồi tin đồn chia tay NSND Việt Anh - Ảnh 1.

Khoảnh khắc tình cảm của NSND Việt Anh và bạn gái

Ảnh: FBNV

Trong bài viết, Chân Chân lên tiếng phủ nhận chuyện “đường ai nấy đi” với NSND Việt Anh. Cô khẳng định cả hai đang vui vẻ, hạnh phúc, không giống như những thông tin đang được lan truyền.

“Trước giờ tôi làm biếng nói tới, không có nghĩa các bạn được phép tự biên, tự diễn và xâm phạm quyền cá nhân của người khác để câu view, câu like nha. Nói lần này cũng như lần cuối, nếu còn đăng nữa thì chuẩn bị tinh thần đi đóng phạt đi nha, tôi đã chụp lại hết rồi”, bạn gái NSND Việt Anh viết. 

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, nam diễn viên Mùi ngò gai để lại biểu tượng trái tim như cách khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn bền chặt. Thậm chí, ông còn chia sẻ lại bài viết của bạn gái trên trang cá nhân.

Bạn gái phản hồi tin đồn chia tay NSND Việt Anh - Ảnh 2.

Bạn gái là người đồng hành, hỗ trợ NSND Việt Anh trong công việc

Ảnh: FBNV

Cuộc sống của NSND Việt Anh

Chân Chân xác nhận hẹn hò với NSND Việt Anh hồi tháng 1.2025. Trước đó, đoạn clip nam diễn viên và bạn gái bên nhau được ông chia sẻ trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Yêu thương không bao giờ là muộn. Chân thành, bao giờ cũng là cái bắt đầu”, khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ của cả hai.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, NSND Việt Anh và bạn gái thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào hay đồng hành trong các sự kiện giải trí. Hiện tại, bạn gái là người nâng khăn sửa túi cũng đồng thời là quản lý của nam nghệ sĩ gạo cội. Cô thường xuyên có mặt tại phim trường để hỗ trợ diễn viên Gia đình phép thuật trong quá trình ghi hình các dự án.

Ở tuổi U.70, ngoài tìm được hạnh phúc mới, NSND Việt Anh vẫn hăng say với nghề. Ông tham gia vào các dự án phim ảnh, các vở diễn sân khấu, đồng thời đào tạo nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Nam nghệ sĩ được nhận xét trẻ trung hơn sau khi công khai chuyện tình cảm.

