Hoài Linh tiết lộ sức khỏe tuổi U.60, không còn làm việc 'bán mạng' như xưa

Sau thành công của phần 1, NSƯT Hoài Linh trở lại với Làm giàu với ma 2. Trong phim, nam nghệ sĩ vào vai Ba Nháy - một người chụp ảnh dạo và là mắt xích quan trọng trong cuộc chiến giành chiếc nhẫn 9 tỉ đồng. Chia sẻ với chúng tôi, diễn viên 6X nói thời điểm đọc kịch bản, ông cho rằng đây sẽ là vai diễn "dễ thở". Nhưng đến khi quay, nam nghệ sĩ nhận ra vai này khá cực khi phải thực hiện ở nhiều bối cảnh khác nhau trong thời tiết nắng gắt.

Tạo hình của Hoài Linh trong Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn Ảnh: ĐPCC

Hoài Linh nói khi nhận lời đóng phim, bản thân lường trước về tình hình sức khỏe. Song nam diễn viên bộc bạch: “Trời thương nên khi ăn cơm đoàn, tôi lại khỏe hơn ăn cơm ở nhà. Túc là khi ngồi cùng anh em, tôi ăn được nhiều hơn và khỏe hơn. Bình thường tôi không dậy sớm được. Nhưng sau phim này, tôi dậy sớm và cũng ngủ sớm hơn”. Sao phim Nhà có năm nàng tiên tâm sự thêm hiện tại, sức khỏe ông vẫn ổn.

Theo NSƯT Hoài Linh, trong quá trình thực hiện dự án này, ông chọn nghe lời đạo diễn Trung Lùn, dù đó là người em trong nghề. Về lý do, nam nghệ sĩ cho rằng đạo diễn Trung Lùn sẽ nắm kỹ hơn về đường dây kịch bản. Khi làm việc, tuy cũng xảy ra những bất đồng song cả hai chọn cùng nhau bàn bạc, đưa ra phương án tốt nhất. “Đi làm phim, chuyện bất đồng quan điểm dĩ nhiên sẽ có. Nhưng nói về mâu thuẫn, nếu có thì khó làm với nhau được lắm. Trung Lùn tuy bảo thủ, nóng tính nhưng dễ làm hòa”, ông tâm sự.

NSƯT Hoài Linh cùng dàn diễn viên như Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc... trong sự kiện ra mắt phim Ảnh: ĐPCC

Cuộc sống của Hoài Linh ở tuổi 56

Ở tuổi 56, Hoài Linh có cuộc sống giản dị, kín tiếng. Ông tập trung cho công việc đóng phim, diễn kịch và ở bên cạnh người thân. Nam nghệ sĩ nói sau biến cố bố qua đời, hơn 3 năm qua, ông không dùng mạng xã hội nhiều. Song thỉnh thoảng, Ba Nháy của Làm giàu với ma vẫn bị đồn đột quỵ, qua đời. Nói về điều này, ông cho biết: “Tôi quen rồi, không thấy phiền nhưng tội cho người thân, khán giả của mình. Có lần khi đọc xong tin đó, người dì tôi gọi hỏi thăm. Tôi nói có chuyện gì thì người thân phải được báo tin đầu tiên chứ”.

Sau biến cố sức khỏe, NSƯT Hoài Linh duy trì việc uống thuốc mỗi ngày. Lúc không đi diễn, ông nghỉ ngơi, tìm niềm vui qua việc làm vườn. Ngoài ra, ông còn dành thời gian cho gia đình. “Mẹ tôi không đòi hỏi ở con bất kỳ điều gì về kinh tế, chỉ mong các con đầy đủ sức khỏe. Mẹ gần 90 tuổi rồi nhưng vẫn giữ thói quen mỗi sáng gõ cửa phòng, nhắc tôi lâu lâu đi đâu chơi. Có những hôm mẹ vào phòng, tôi thì đang giả vờ ngủ nên biết mẹ hôn vào lưng mình như ngày bé”, ông kể.

Hiện tại, NSƯT Hoài Linh tập trung cho công việc và gia đình Ảnh: ĐPCC

Đến hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn quen những bữa cơm đơn giản với cà, với mắm… Nói về chuyện quay trở lại gameshow, Hoài Linh cho rằng đã không còn phù hợp. Ông lý giải: “Chẳng hạn những chương trình mang tính bảo tồn giá trị truyền thống, tôi có thể làm được. Chứ nói tôi ra ngoài nhảy nhót, đùa giỡn thì tôi làm không nổi. Sức mình không làm nổi mà tuổi mình cũng không cho phép để làm”.

“Tôi không dám nghĩ chuyển sang đào tạo vì bản thân là tay ngang, lấy gì để dạy mọi người. Nếu mà nói chia sẻ kinh nghiệm với các bạn một hai buổi thì được chứ để dạy các bạn dài lâu thì tôi không có căn bản”, nam diễn viên bộc bạch thêm.

Ở hiện tại, khi làm nghề, Hoài Linh không bị tác động bởi chuyện kinh tế nên “không còn bán mạng như xưa”. Ông nói các thành viên trong gia đình đã có cuộc sống ổn định, trong khi bản thân cũng đơn giản, cơm ngày 2 bữa. “Của ăn của để tôi không cần nhiều. Lo xong cho gia đình tôi cảm thấy nhẹ lòng. Tâm nguyện lớn nhất tôi cũng đã đạt được nên không suy nghĩ nhiều”, ông bộc bạch.