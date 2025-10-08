Miranda Kerr tiết lộ mối quan hệ với Katy Perry

Miranda Kerr (vợ cũ của Orlando Bloom) và Katy Perry (bạn gái cũ của Orlando Bloom) có mối quan hệ tốt đẹp ẢNH: AFP

Mối quan hệ đặc biệt giữa Miranda Kerr và Katy Perry luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Cả hai người đẹp đều từng có khoảng thời gian gắn bó bên Orlando Bloom và có 1 con chung với tài tử này.

Sau khi Katy Perry và Orlando Bloom chia tay hồi tháng 6.2025, Miranda Kerr vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nữ ca sĩ 8X. Trong chương trình Today with Jenna and Friends hôm 7.10, cựu "thiên thần nội y" nhắc đến mối quan hệ với giọng ca Roar: "Yêu thương và tôn trọng lẫn nhau là điều vô cùng quan trọng giữa chúng tôi". Cô tiếp tục: "Chúng ta đều là con người và điều quan trọng là phải thực sự đặt con cái lên hàng đầu, xem đâu là điều tốt nhất cho chúng và làm thế nào để mọi người đều cảm thấy được đón nhận, yêu thương".

Miranda Kerr nói thêm: "Ai cũng cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tại sao chúng ta không trở thành tấm gương tốt cho con cái mình?".

Tình chị em thân thiết của Miranda Kerr - Katy Perry

Hai mỹ nhân có mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm ẢNH: GETTY

Miranda Kerr - Katy Perry trở nên thân thiết khi đều có mối quan hệ tình cảm với Orlando Bloom. Kerr trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm (2010 - 2013) với tài tử loạt phim Cướp biển vùng Caribbean, có chung một con trai tên Flynn (hiện 14 tuổi). Sau đó, cô tái hôn với tỉ phú Evan Spiegel và có 3 con. Dù có tổ ấm mới, mỹ nhân này vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Bloom để cùng nuôi dạy con trai chung tốt nhất.

Sau khi ly hôn cựu "thiên thần" Victoria's Secret, sao phim Chúa tể của những chiếc nhẫn có cuộc tình hết tan lại hợp với Katy Perry. Cặp đôi này gắn bó 9 năm trước khi hủy hôn vào tháng 6.2025. Họ có một con gái chung tên Daisy Dove (hiện 5 tuổi).

Katy Perry - Orlando Bloom vừa chia tay cách đây ít tháng ẢNH: AFP

Miranda Kerr đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên tỉ phú Evan Spiegel ẢNH: AFP

Nhiều năm qua, Miranda Kerr - Katy Perry duy trì mối quan hệ hòa hợp thông qua cầu nối là Orlando Bloom và các con. Họ nhiều lần công khai khen ngợi, ủng hộ nhau. Miranda Kerr coi chồng cũ là "anh em ruột thịt" và xem Katy Perry như chị em tốt. Siêu mẫu người Úc từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hồi 2021: "Chúng tôi cùng nhau đi nghỉ dưỡng, cùng nhau kỷ niệm những cột mốc quan trọng. Tôi yêu cô ấy. Ý tôi là, có thể nói rằng tôi yêu quý cô ấy hơn cả bố của Flynn".

Miranda Kerr nhớ lại lần đầu gặp Katy Perry: "Khi Orlando bắt đầu hẹn hò với Katy, tôi nhớ anh ấy có mời tôi đến chơi một lần và cô ấy cũng có mặt, chúng tôi lập tức trở nên thân thiết. Tôi thấy cô ấy rất hợp với Flynn. Cô ấy rất hay đùa giỡn với Flynn. Cô ấy không hề cố gắng tỏ ra mình là mẹ của Flynn. Cô ấy chỉ tỏ ra thân thiện và vui vẻ, đó là tất cả những gì bạn có thể mong đợi".

Sau khi Katy Perry - Orlando Bloom "đường ai nấy đi", Miranda Kerr chia sẻ: "Chúng tôi vẫn là một gia đình lớn, hạnh phúc. Katy thật tuyệt vời, tôi yêu cô ấy".

Trong khi đó, Katy Perry từng nói Miranda Kerr là chị gái thân thiết như ruột thịt.