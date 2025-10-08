Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Miranda Kerr tiết lộ mối quan hệ với Katy Perry

Thanh Chi
Thanh Chi
08/10/2025 14:44 GMT+7

Vốn trở nên thân thiết nhờ cầu nối là Orlando Bloom, siêu mẫu Miranda Kerr vẫn thân thiết với Katy Perry ngay cả khi nữ ca sĩ đã chia tay tài tử loạt phim 'Cướp biển vùng Caribbean'.

Miranda Kerr tiết lộ mối quan hệ với Katy Perry sau vụ Orlando Bloom - Ảnh 1.

Miranda Kerr (vợ cũ của Orlando Bloom) và Katy Perry (bạn gái cũ của Orlando Bloom) có mối quan hệ tốt đẹp

ẢNH: AFP

Mối quan hệ đặc biệt giữa Miranda KerrKaty Perry luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Cả hai người đẹp đều từng có khoảng thời gian gắn bó bên Orlando Bloom và có 1 con chung với tài tử này.

Sau khi Katy Perry và Orlando Bloom chia tay hồi tháng 6.2025, Miranda Kerr vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nữ ca sĩ 8X. Trong chương trình Today with Jenna and Friends hôm 7.10, cựu "thiên thần nội y" nhắc đến mối quan hệ với giọng ca Roar: "Yêu thương và tôn trọng lẫn nhau là điều vô cùng quan trọng giữa chúng tôi". Cô tiếp tục: "Chúng ta đều là con người và điều quan trọng là phải thực sự đặt con cái lên hàng đầu, xem đâu là điều tốt nhất cho chúng và làm thế nào để mọi người đều cảm thấy được đón nhận, yêu thương".

Miranda Kerr nói thêm: "Ai cũng cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tại sao chúng ta không trở thành tấm gương tốt cho con cái mình?".

Tình chị em thân thiết của Miranda Kerr - Katy Perry

Miranda Kerr tiết lộ mối quan hệ với Katy Perry sau vụ Orlando Bloom - Ảnh 2.

Hai mỹ nhân có mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm

ẢNH: GETTY

Miranda Kerr - Katy Perry trở nên thân thiết khi đều có mối quan hệ tình cảm với Orlando Bloom. Kerr trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm (2010 - 2013) với tài tử loạt phim Cướp biển vùng Caribbean, có chung một con trai tên Flynn (hiện 14 tuổi). Sau đó, cô tái hôn với tỉ phú Evan Spiegel và có 3 con. Dù có tổ ấm mới, mỹ nhân này vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Bloom để cùng nuôi dạy con trai chung tốt nhất.

Sau khi ly hôn cựu "thiên thần" Victoria's Secret, sao phim Chúa tể của những chiếc nhẫn có cuộc tình hết tan lại hợp với Katy Perry. Cặp đôi này gắn bó 9 năm trước khi hủy hôn vào tháng 6.2025. Họ có một con gái chung tên Daisy Dove (hiện 5 tuổi).

Miranda Kerr tiết lộ mối quan hệ với Katy Perry sau vụ Orlando Bloom - Ảnh 3.

Katy Perry - Orlando Bloom vừa chia tay cách đây ít tháng

ẢNH: AFP

Miranda Kerr tiết lộ mối quan hệ với Katy Perry sau vụ Orlando Bloom - Ảnh 4.

Miranda Kerr đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên tỉ phú Evan Spiegel

ẢNH: AFP

Nhiều năm qua, Miranda Kerr - Katy Perry duy trì mối quan hệ hòa hợp thông qua cầu nối là Orlando Bloom và các con. Họ nhiều lần công khai khen ngợi, ủng hộ nhau. Miranda Kerr coi chồng cũ là "anh em ruột thịt" và xem Katy Perry như chị em tốt. Siêu mẫu người Úc từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hồi 2021: "Chúng tôi cùng nhau đi nghỉ dưỡng, cùng nhau kỷ niệm những cột mốc quan trọng. Tôi yêu cô ấy. Ý tôi là, có thể nói rằng tôi yêu quý cô ấy hơn cả bố của Flynn".

Miranda Kerr nhớ lại lần đầu gặp Katy Perry: "Khi Orlando bắt đầu hẹn hò với Katy, tôi nhớ anh ấy có mời tôi đến chơi một lần và cô ấy cũng có mặt, chúng tôi lập tức trở nên thân thiết. Tôi thấy cô ấy rất hợp với Flynn. Cô ấy rất hay đùa giỡn với Flynn. Cô ấy không hề cố gắng tỏ ra mình là mẹ của Flynn. Cô ấy chỉ tỏ ra thân thiện và vui vẻ, đó là tất cả những gì bạn có thể mong đợi".

Sau khi Katy Perry - Orlando Bloom "đường ai nấy đi", Miranda Kerr chia sẻ: "Chúng tôi vẫn là một gia đình lớn, hạnh phúc. Katy thật tuyệt vời, tôi yêu cô ấy".

Trong khi đó, Katy Perry từng nói Miranda Kerr là chị gái thân thiết như ruột thịt.

Tin liên quan

Orlando Bloom và Katy Perry xác nhận chia tay

Orlando Bloom và Katy Perry xác nhận chia tay

Sau nhiều đồn đoán, cặp đôi nổi tiếng Orlando Bloom và Katy Perry đã chính thức xác nhận chia tay, khép lại chuyện tình được nhiều người ngưỡng mộ.

Khám phá thêm chủ đề

Miranda Kerr Katy Perry Orlando Bloom hôn nhân mối quan hệ ly hôn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận