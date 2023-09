Dàn sao 'Cướp biển vùng Caribbean' sau 20 năm

Johnny Depp và Orlando Bloom trong phần đầu của Cướp biển vùng Caribbean DISNEY

Năm 2003, phần đầu tiên của loạt phim Cướp biển vùng Caribbean mang tên Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen) đổ bộ màn ảnh rộng. "Bom tấn" do đạo diễn Gore Verbinski cầm trịch kể câu chuyện về thuyền trưởng Jack Sparrow và anh thợ rèn Will Turner giải cứu Elizabeth Swann bị băng cướp biển của tàu Ngọc Trai Đen bắt cóc. Cả hai chạm trán gã thuyền trưởng hung ác Hector Barbossa - kẻ đang cố gắng lấy được mảnh cuối cùng của kho báu Aztec để phá bỏ lời nguyền đặt lên mình và đồng bọn vì đã đánh cắp nó.



Từ một tác phẩm không được kỳ vọng cao, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl tạo nên cơn sốt ngoài phòng vé với doanh thu hơn 654 triệu USD, trở thành một trong những phim ăn khách nhất 2003 đồng thời giành 5 đề cử Oscar cùng nhiều đề cử, giải thưởng quan trọng. Thành công vang dội của Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen cũng tạo tiền đề để Disney lần lượt sản xuất 4 phần tiếp theo kéo dài đến năm 2017 và thu về hơn 4,5 tỉ USD. Tròn 20 năm Cướp biển vùng Caribbean ra mắt, danh tiếng của dàn diễn viên năm xưa đã thay đổi đáng kể.

Johnny Depp

Thời điểm đóng Cướp biển vùng Caribbean, Johnny Depp đã là tên tuổi lớn ở Hollywood song loạt phim này đưa tài tử sinh năm 1963 trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất trên mặt trận thương mại. Trong phim, Depp gây ấn tượng mạnh với khán giả qua vai thuyền trưởng Jack Sparrow - một gã cướp biển lập dị, xảo quyệt nhưng cũng đầy ngạo nghễ và nghĩa khí. Jack xuất hiện với vẻ ngoài nhếch nhác, đôi mắt thâm đen lúc nào cũng lờ đờ, dáng đi loạng choạng vì ngấm hơi men cùng giọng nói ngọng nghịu và cử chỉ vụng về DISNEY

Màn "lột xác" ấn tượng của Johnny Depp trong Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen giúp tài tử nhận "mưa lời khen" từ giới mộ điệu lẫn công chúng quốc tế, giúp nghệ sĩ nhận được đề cử Quả cầu vàng lẫn Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Depp cũng giữ được phong độ ổn định qua 4 phần tiếp theo và trở thành linh hồn của thương hiệu Cướp biển vùng Caribbean DISNEY

Bên cạnh Cướp biển vùng Caribbean, Johnny Depp tiếp tục gây tiếng vang với các bộ phim: Charlie và nhà máy socola, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Alice ở xứ sở thần tiên, Dark Shadows, The Lone Ranger, loạt phim Fantastic Beasts (Sinh vật huyền bí)… Năm 2012, "thuyền trưởng Jack" là diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood với khoản thù lao lên đến 75 triệu USD. Cùng với đó, Depp là một trong những ngôi sao có doanh thu phòng vé cao nhất thế giới khi các phim có sự xuất hiện của ông thu về hơn 10 tỉ USD SHUTTERSTOCK

Cùng với sự nghiệp thành công rực rỡ, đời tư của Johnny Depp được truyền thông và công chúng săn đón nồng nhiệt. Tài tử hẹn hò nhiều bóng hồng nổi tiếng, từng gắn bó với "bông hồng nước Pháp" Vanessa Paradis trong 14 năm (1998 đến 2012) và có hai con chung. Năm 2015, Depp kết hôn với Amber Heard song sớm "đường ai nấy đi" sau khi nữ diễn viên trẻ tố tài tử bạo hành. Suốt nhiều năm, cặp đôi trải qua cuộc chiến căng thẳng hậu ly hôn khiến sự nghiệp của Johnny Depp cũng tuột dốc không phanh. Hồi 2022, nam diễn viên giành chiến thắng trong phiên tòa đối đầu vợ cũ, vụ kiện của họ trở thành một trong những đề tài được công chúng toàn cầu quan tâm nhiều nhất năm SHUTTERSTOCK

Sau vụ kiện ồn ào, Johnny Depp nỗ lực lấy lại danh tiếng, nghệ sĩ tham gia các buổi biểu diễn âm nhạc cùng Jeff Beck và tận hưởng khoảng thời gian yên bình của vùng quê nước Anh. Tháng 5 vừa qua, ngôi sao 60 tuổi trở lại Liên hoan phim Cannes với tác phẩm Jeanne du Barry (Pháp). Trong khi Hollywood vẫn đang "ghẻ lạnh" Depp, nam nghệ sĩ được săn đón tại châu Âu. Thời gian qua, khán giả liên tục "réo tên" Johnny Depp trở lại với thương hiệu Cướp biển vùng Caribbean song vấn đề này đến nay vẫn đang bị bỏ ngỏ INSTAGRAM NV

Orlando Bloom

Thời đóng phần đầu của Cướp biển vùng Caribbean, Orlando Bloom đã gây tiếng vang với loạt phim Chúa tể của những chiếc nhẫn. Tham gia "bom tấn" có Johnny Depp, tài tử người Anh đóng Will Turner - một thợ rèn học việc có cha là một cướp biển. Chàng trai trẻ đem lòng yêu Elizabeth Swann (Keira Knightley), quá trình giải cứu người thương, anh dần khám phá ra thân phận của mình và "chìa khóa" để hóa giải lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen DISNEY

Vai diễn Will Turner giúp nâng tầm vị thế của Orlando Bloom trên màn ảnh rộng toàn cầu. Anh cũng là nhân tố quan trọng tạo nên sức hút trong hai phần phim tiếp theo Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006), Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) và xuất hiện ngắn ở phần cuối. Sau Cướp biển vùng Caribbean, Orlando Bloom tiếp tục thu hút sự chú ý với Người hùng thành Troy, Kingdom of Heaven, Ba chàng lính ngự lâm (2011), Zulu… Mới đây nhất, ngôi sao 46 tuổi đóng chính trong bộ phim Gran Turismo SHUTTERSTOCK

Orlando Bloom từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với siêu mẫu Miranda Kerr và có một con trai tên Flynn. Nam diễn viên hẹn hò ca sĩ Katy Perry từ năm 2016, họ đính hôn hồi 2019, đón con gái Daisy vào tháng 8.2020 và gắn bó cho đến hiện tại SHUTTERSTOCK

Keira Knightley



Keira Knightley nổi tiếng toàn cầu sau khi đóng vai tiểu thư Elizabeth Swann - cô gái mạnh mẽ, thông minh, có tư tưởng độc lập, trong Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen. Nhân vật của nữ diễn viên gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp và chuyện tình đầy tính phiêu lưu với Will Turner. Mỹ nhân sinh năm 1985 tiếp tục sánh vai cùng Orlando Bloom và Johnny Depp trong hai phần phim tiếp theo đồng thời xuất hiện với vai trò khách mời trong phần cuối DISNEY

Bên cạnh Cướp biển vùng Caribbean, Keira Knightley còn gây tiếng vang với phim Kiêu hãnh và định kiến (2005) và nhận đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Những năm qua, cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm: Atonement, The Duchess, Anna Karenina, Begin Again, The Imitation Game… Đầu năm 2023, minh tinh 38 tuổi đóng chính trong bộ phim Boston Strangler SHUTERSTOCK

Đằng sau màn ảnh, Keira Knightley có cuộc sống khá êm đềm. Cô kết hôn với nhạc sĩ James Righton vào năm 2013, họ lần lượt đón hai con gái hồi 2015, 2019 và giữ tổ ấm nhỏ tránh xa sự chú ý của truyền thông SHUTTERSTOCK

Geoffrey Rush



Nam diễn viên sinh năm 1951 gây ấn tượng mạnh trong phần đầu của Cướp biển vùng Caribbean khi vào vai phản diện Hector Barbossa - gã cướp biển dính lời nguyền bất tử vì từng đánh cắp kho báu đồng thời là thuyền trưởng của tàu Ngọc Trai Đen. Nhân vật này đã chết ở cuối phần 1 nhưng được hồi sinh trong phần tiếp theo và xuất hiện xuyên suốt loạt phim DISNEY

Trước khi được khán giả toàn cầu biết đến với vai Hector Barbossa, Geoffrey Rush đã là tên tuổi thành công trên sân khấu lẫn màn ảnh rộng. Ông đoạt giải Oscar nhờ vai chính trong Shine (1996), gây tiếng vang với Những người khốn khổ (1998), Shakespeare in Love, Quills, The King's Speech, Elizabeth: The Golden Age, The Book Thief… Những năm qua, nghệ sĩ kỳ cựu vẫn miệt mài đóng phim, diễn kịch. Hơn nửa thế kỷ theo đuổi nghệ thuật, ông được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá: 1 giải Oscar, 1 giải Tony, 1 giải Emmy, 2 giải Quả cầu vàng, 4 giải SAG… Geoffrey Rush kết hôn với nữ diễn viên Jane Menelaus từ năm 1988, có hai con chung AFP

Zoe Saldana



Trong Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen, Zoe Saldana đóng vai Anamaria - một nữ hải tặc gia nhập nhóm của Will Turner để có cơ hội hỏi tội Jack Sparrow vì đã trộm thuyền của mình. Thời điểm đóng "bom tấn" của đạo diễn Gore Verbinski, nữ diễn viên da màu này mới hoạt động nghệ thuật được vài năm và vẫn còn là gương mặt khá xa lạ với công chúng DISNEY

Vai diễn trong Cướp biển vùng Caribbean giúp Zoe Saldana đến gần hơn với khán giả toàn cầu song người đẹp sinh năm 1978 lại không có trải nghiệm tốt khi quay phim. Cô chia sẻ với Entertainment Weekly: "Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một dự án lớn của Hollywood, nơi có rất nhiều diễn viên, nhà sản xuất và thành viên đoàn làm phim. Chúng tôi quay ở những địa điểm khác nhau và môi trường đôi khi không dễ chịu cho những ngày quay của chúng tôi. Tôi còn rất trẻ, nó hơi quá lớn đối với tôi và tốc độ của nó quá nhanh. Nhìn chung, tôi thực sự không có trải nghiệm tốt về bộ phim. Tôi cảm thấy như mình đã lạc lối rất nhiều trong chiến hào của nó và tôi không cảm thấy điều đó ổn". Nhiều năm sau, khi gặp lại Jerry Bruckheimer - nhà sản xuất của phim, minh tinh này đã nhận được lời xin lỗi và điều đó khiến cô vô cùng cảm kích AFP