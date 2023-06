Amber Heard tái xuất làng phim sau 1 năm thua kiện Johnny Depp

Amber Heard xuất hiện cùng đạo diễn Conor Allyn (phải) và nam diễn viên Eduardo Noriega tại Liên hoan phim Taormina lần thứ 69 ở Ý

GETTY

Theo People hôm 25.6, Amber Heard vừa xuất hiện tại buổi ra mắt bộ phim mới In the Fire tại Liên hoan phim Taormina lần thứ 69 ở Ý vào cuối tuần qua. Người đẹp 8X thu hút sự chú ý khi sải bước trên thảm đỏ trong bộ váy đen thanh lịch, tham dự cùng cô còn có Conor Allyn - đạo diễn của bộ phim và nam chính Eduardo Noriega.

Nữ diễn viên người Mỹ say sưa nói về tác phẩm mới: "Đây là một bộ phim tuyệt vời về ảnh hưởng và sức mạnh phi thường của tình yêu. Tác phẩm khai thác những ranh giới mà tình yêu có thể vượt qua và sự sáng tạo của nó đồng thời thể hiện sức mạnh áp đảo mà tình yêu sở hữu. Tôi không muốn mô tả sến sẩm về nó nhưng đó là là một bộ phim về tình yêu".



Trong In the Fire, Amber Heard đóng vai một bác sĩ tâm thần người Mỹ. Cô được mời đến một trang trại giàu có ở Colombia để điều trị cho một cậu bé bị rối loạn tinh thần giữa lúc mọi người xung quanh liên tục cho rằng đứa trẻ là một ác quỷ. Trong khi nhân vật chính cố gắng phân tích tâm lý bệnh nhân, các sự kiện bất ổn ngày càng gia tăng và quá trình điều trị của cô trở thành cuộc chạy đua để cứu cậu bé khỏi cơn thịnh nộ của đồng bào thậm chí là của chính cậu. Phim lấy bối cảnh năm 1899, khi tâm thần học chưa phải là ngành khoa học được coi trọng trong xã hội.

Mỹ nhân 37 tuổi hào hứng với lịch trình quảng bá phim mới ở Ý GETTY

Cảnh trong tác phẩm In the Fire. Theo People, phim quay xong hồi tháng 3.2022, thời gian ngắn trước khi diễn ra phiên tòa căng thẳng giữa Amber Heard và Johnny Depp ở Virginia (Mỹ) CHỤP MÀN HÌNH

In the Fire là tác phẩm đầu tiên của Amber Heard kể từ khi thua kiện Johnny Depp vào tháng 6 năm ngoái. Thời gian qua, cô cùng con gái Oonagh (2 tuổi) chuyển đến Tây Ban Nha, tận hưởng cuộc sống bình yên, riêng tư, tránh xa Hollywood thị phi, ồn ào.

"Phiên tòa quá căng thẳng đối với Amber và cô ấy chỉ muốn xuất ngoại. Nữ diễn viên hào hứng làm việc và quay phim trở lại. Cô ấy kiệt sức và thất vọng về phiên tòa đồng thời cảm thấy mình bị ngược đãi", nguồn tin của People tiết lộ hồi tháng 4.2023.

Mới đây, người đẹp tóc vàng đã trả cho chồng cũ khoản tiền dàn xếp 1 triệu USD và Johnny Depp đã lấy số tiền này quyên góp cho 5 tổ chức từ thiện khác nhau. Khi thông báo về vụ dàn xếp, sao phim Aquaman tuyên bố rằng đó không phải là một hành động nhượng bộ và không ảnh hưởng đến tiếng nói của cô trong tương lai.

"Tôi không thể mạo hiểm với một hóa đơn bất khả thi, một hóa đơn không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt tâm lý, thể chất và tình cảm. Phụ nữ không đáng phải đối mặt với sự bắt nạt hay phá sản vì đã nói ra sự thật. Nhưng thật không may, điều đó không phải là hiếm", cô bộc bạch. Nữ diễn viên cũng nói thêm rằng việc tự do lựa chọn dành thời gian cho công việc đã giúp cô hàn gắn vết thương sau ly hôn.

Amber Heard xuất hiện rạng rỡ tại liên hoan phim ở Ý sau thời gian dài sống kín tiếng BACKGRID

Ngoài In the Fire, Amber Heard cũng trở lại màn ảnh với vai Mera trong Aquaman and the Lost Kingdom dự kiến ra rạp vào cuối năm nay. Tuy nhiên, thời lượng xuất hiện của minh tinh 37 tuổi được cho là giảm đáng kể so với phần 1.