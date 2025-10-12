Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Katy Perry lộ ảnh ôm hôn cựu Thủ tướng Canada trên du thuyền

Thanh Chi
Thanh Chi
12/10/2025 19:09 GMT+7

Sau nhiều tuần vướng tin đồn hẹn hò, mối quan hệ của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau lại 'nóng' lên khi cả hai lộ loạt ảnh ôm hôn thân mật trên du thuyền xa hoa.

Katy Perry lộ ảnh ôm hôn cựu Thủ tướng Canada trên du thuyền - Ảnh 1.

Hình ảnh thân mật của ca sĩ Katy Perry (41 tuổi) và ông Justin Trudeau (54 tuổi) đang gây bàn tán xôn xao

ẢNH: AFP, CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Trong loạt ảnh được Daily Mail đăng tải hôm 11.10, ca sĩ Katy Perry và ông Justin Trudeau đứng trên du thuyền sang trọng ngoài khơi bờ biển Santa Barbara, California (Mỹ). Trong những khung hình được công bố, chủ nhân hit Firework diện đồ bơi một mảnh khoe thân hình nóng bỏng, cô vòng tay qua cổ cựu Thủ tướng Canada, cả hai ôm hôn và dành cho nhau những cử chỉ âu yếm.

Trang tin tiết lộ những hình ảnh này được chụp vào cuối tháng 9 vừa qua bởi một khách du lịch trên một chiếc thuyền vô tình đi ngang qua. Người chứng kiến cho biết ban đầu không biết Katy Perry đi cùng ai cho đến khi nhìn thấy hình xăm trên cánh tay người đàn ông và nhận ra ngay đó là ông Trudeau.

Hình ảnh vừa công bố lập tức trở thành tâm điểm chú ý với những cuộc bàn tán sôi nổi từ công chúng. Trong khi đó, cả Katy Perry và ông Justin Trudeau đều chưa lên tiếng về những khoảnh khắc tình tứ này.

Katy Perry và ông Trudeau trước khi lộ ảnh thân mật

- Ảnh 2.

Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 7 nhưng giữ im lặng

ẢNH: BACKGRID

Katy Perry lần đầu vướng tin đồn hẹn hò với cựu Thủ tướng Canada là vào tháng 7.2025, ít lâu sau khi thông tin cô chia tay tài tử Orlando Bloom được truyền thông công khai. Thời điểm đó, hai người được nhìn thấy đang hẹn hò ăn tối thân mật ở Montreal. Giọng ca Dark Horse cũng bị bắt gặp đi dạo cùng ông Trudeau ở công viên trước khi chính trị gia này xuất hiện trong chuyến lưu diễn Lifetimes của Perry ở Canada.

Hồi tháng 8, một nguồn tin chia sẻ trên Daily Mail rằng chuyện tình cảm của họ đã gặp phải trở ngại sau những đồn đoán ồn ào và sự chú ý của giới truyền thông xung quanh những buổi hẹn hò của cặp đôi. Cả hai được cho là đều bận rộn, có nhiều việc cần làm và "cảm giác mới mẻ đã phai nhạt" sau khi liên lạc không ngừng nghỉ suốt nhiều tuần.

- Ảnh 3.

Katy Perry vừa chia tay Orlando Bloom, kết thúc mối tình thăng trầm kéo dài 9 năm

ẢNH: AFP

Trước khi trở thành tâm điểm chú ý với mối quan hệ mới, Katy Perry đã chia tay với Orlando Bloom vào tháng 6.2025 sau gần chục năm gắn bó. Cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiện để cùng nuôi dạy con gái chung Daisy Dove (5 tuổi). Nguồn tin của People tiết lộ: "Katy và Orlando đã phải chịu đựng những vấn đề tương tự đã đeo bám họ suốt nhiều năm qua. Cả hai có quá nhiều thứ phải lo toan trong cuộc sống, khiến việc dành thời gian cho nhau và giải quyết bất đồng trở nên khó khăn. Khi họ không giao tiếp đúng mực, mối quan hệ của họ lao dốc".

Trong khi đó, ông Justin Trudeau đã ly thân vợ là bà Sophie Grégoire, vào năm 2023 sau 18 năm chung sống. Họ có ba con chung: Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).

Khám phá thêm chủ đề

