Thế giới

Hàn Quốc xây 'pháo đài' bảo vệ hội nghị thượng đỉnh APEC

Vi Trân
Vi Trân
28/10/2025 10:22 GMT+7

Lực lượng an ninh Hàn Quốc đang trong tình trạng cảnh giác cao nhất và triển khai lực lượng hùng hậu nhằm đảm bảo an ninh tại hội nghị thượng đỉnh APEC chuẩn bị diễn ra.

Hãng Yonhap ngày 28.10 đưa tin an ninh tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) đã được nâng lên mức cao nhất ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh APEC, diễn ra từ ngày 31.10 - 1.11.

Hàn Quốc xây 'pháo đài' bảo vệ hội nghị APEC - Ảnh 1.

Biểu tượng APEC tại hồ Bomun ở Gyeongju

ẢNH: AFP

An ninh được siết chặt tối đa tại Khu du lịch Bomun, nơi diễn ra hội nghị và cũng là điểm lưu trú của nhiều nhà lãnh đạo. 19.000 cảnh sát sẽ được triển khai trên khắp Gyeongju trong suốt tuần lễ hội nghị, gồm cảnh sát chống bạo động, các đơn vị đặc nhiệm.

Nhà chức trách Hàn Quốc cũng thiết lập vùng cấm bay quanh địa điểm hội nghị trong khi các hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) đã được triển khai nhằm đảm bảo an ninh như một pháo đài.

Hàn Quốc xây 'pháo đài' bảo vệ hội nghị APEC - Ảnh 2.

Trung tâm hội nghị quốc tế Hwabaek Gyeongju, địa điểm chính của hội nghị

ẢNH: REUTERS

Trực thăng và xe bọc thép của quân đội cũng túc trực quanh nơi nghỉ ngơi của các lãnh đạo và tại Trung tâm hội nghị quốc tế Hwabaek Gyeongju, địa điểm chính của hội nghị. Lực lượng an ninh đã thiết lập chốt kiểm soát tại lối vào trung tâm và tiến hành quy trình kiểm tra nghiêm ngặt như thường thấy tại sân bay. Nhiều tuyến đường xung quanh khu vực Bomun đã bị phong tỏa với hàng rào và chốt kiểm soát.

Hàn Quốc xây 'pháo đài' bảo vệ hội nghị APEC - Ảnh 3.

Người nhái lặn kiểm tra hồ Bomun trước thềm hội nghị thượng đỉnh APEC

ẢNH: AFP

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sẽ tiếp đón hàng loạt vị khách cấp cao đến dự hội nghị, gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump dự kiến đến Hàn Quốc vào ngày 29.10 cho chuyến thăm 2 ngày. Ông Tập dự kiến có mặt tại Gyeongju từ ngày 30.10 - 1.11.

