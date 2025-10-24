Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hai binh sĩ Triều Tiên vượt giới tuyến, Hàn Quốc nổ súng?

Văn Khoa
Văn Khoa
24/10/2025 10:50 GMT+7

Hãng tin Yonhap hôm nay 24.10 dẫn một số nguồn tin hé lộ lý do hai binh sĩ của CHDCND Triều Tiên vượt qua ranh giới quân sự liên Triều được bố phòng nghiêm ngặt trong tuần trước.

Theo những nguồn tin nói trên, hai binh sĩ Triều Tiên có vũ trang đã vượt qua Đường phân định quân sự (MDL) và tiến khoảng 200 m về phía một trạm gác của Hàn Quốc vào ngày 19.10.

Cũng theo nguồn tin, hai binh sĩ Triều Tiên được cho là đang truy đuổi một binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc qua khu vực giới tuyến liên Triều.

Hai binh sĩ Triều Tiên có vũ trang vượt giới tuyến, Hàn Quốc nổ súng - Ảnh 1.

Một binh sĩ Triều Tiên đứng gác trên tháp canh gần Khu phi quân sự liên Triều ngày 12.6

Ảnh: AFP

Đối phó tình huống này, quân đội Hàn Quốc đã phát thanh cảnh báo và bắn cảnh cáo, buộc hai binh sĩ Triều Tiên phải rút lui, theo các nguồn tin.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay vào thời điểm đó không phát hiện bất kỳ động thái bất thường nào từ quân đội Triều Tiên sau vụ binh sĩ đào tẩu.

Một quan chức JCS cho biết thêm quân đội Hàn Quốc đã quyết định không tiết lộ vụ xâm nhập biên giới, vì cho rằng không rõ liệu hai binh sĩ Triều Tiên có đang truy đuổi người lính Triều Tiên hay không do hai vụ việc xảy ra cách nhau hơn năm giờ đồng hồ.

Một số nhà quan sát suy đoán rằng quyết định không tiết lộ vụ việc có thể nhằm tránh căng thẳng không cần thiết với Triều Tiên, theo Yonhap. 

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Triều Tiên đối với hai vụ việc nói trên.

Biệt kích hải quân Mỹ SEAL Team 6 từng 'hỏng việc' tại Triều Tiên

Trước đó vào ngày 23.8, Triều Tiên đã cáo buộc quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo vào binh sĩ Triều Tiên tại khu vực giới tuyến liên Triều, theo Hãng thông tấn KCNA.

KCNA dẫn lại tuyên bố của trung tướng lục quân Triều Tiên Ko Jong-chol cho hay vụ quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo xảy ra vào ngày 19.8, khi binh sĩ Triều Tiên đang nỗ lực đóng cửa vĩnh viễn khu vực phân chia bán đảo Triều Tiên, theo AFP. Gọi vụ việc là một "hành động khiêu khích nghiêm trọng", ông Ko nói rằng quân đội Hàn Quốc đã sử dụng súng máy bắn hơn 10 phát cảnh cáo về phía binh sĩ Triều Tiên.

Trong khi đó, JCS ngày 23.8 nói rằng một số binh sĩ Triều Tiên đã vượt biên hôm 19.8 khi đang làm việc tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), nên buộc "quân đội Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo". JCS còn nói rằng những binh sĩ Triều Tiên sau đó đã di chuyển về phía bắc của giới tuyến, theo AFP.

Tin liên quan

Binh sĩ Triều Tiên vượt qua giới tuyến, Hàn Quốc nổ súng

Binh sĩ Triều Tiên vượt qua giới tuyến, Hàn Quốc nổ súng

Một nhóm binh sĩ CHDCND Triều Tiên đã vượt qua giới tuyến với Hàn Quốc trong ngày 8.4 khiến cho miền Nam nổ súng cảnh cáo.

Binh sĩ Triều Tiên bắn nhầm làm 8 binh sĩ Nga thiệt mạng?

Binh sĩ Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm mang theo súng trở lại

Khám phá thêm chủ đề

binh sĩ Triều Tiên Hàn Quốc vượt giới tuyến nổ súng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận