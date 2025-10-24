Hai binh sĩ Triều Tiên vượt giới tuyến, Hàn Quốc nổ súng?

Theo những nguồn tin nói trên, hai binh sĩ Triều Tiên có vũ trang đã vượt qua Đường phân định quân sự (MDL) và tiến khoảng 200 m về phía một trạm gác của Hàn Quốc vào ngày 19.10.

Cũng theo nguồn tin, hai binh sĩ Triều Tiên được cho là đang truy đuổi một binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc qua khu vực giới tuyến liên Triều.

Một binh sĩ Triều Tiên đứng gác trên tháp canh gần Khu phi quân sự liên Triều ngày 12.6 Ảnh: AFP

Đối phó tình huống này, quân đội Hàn Quốc đã phát thanh cảnh báo và bắn cảnh cáo, buộc hai binh sĩ Triều Tiên phải rút lui, theo các nguồn tin.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay vào thời điểm đó không phát hiện bất kỳ động thái bất thường nào từ quân đội Triều Tiên sau vụ binh sĩ đào tẩu.

Một quan chức JCS cho biết thêm quân đội Hàn Quốc đã quyết định không tiết lộ vụ xâm nhập biên giới, vì cho rằng không rõ liệu hai binh sĩ Triều Tiên có đang truy đuổi người lính Triều Tiên hay không do hai vụ việc xảy ra cách nhau hơn năm giờ đồng hồ.

Một số nhà quan sát suy đoán rằng quyết định không tiết lộ vụ việc có thể nhằm tránh căng thẳng không cần thiết với Triều Tiên, theo Yonhap.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Triều Tiên đối với hai vụ việc nói trên.



Trước đó vào ngày 23.8, Triều Tiên đã cáo buộc quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo vào binh sĩ Triều Tiên tại khu vực giới tuyến liên Triều, theo Hãng thông tấn KCNA.

KCNA dẫn lại tuyên bố của trung tướng lục quân Triều Tiên Ko Jong-chol cho hay vụ quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo xảy ra vào ngày 19.8, khi binh sĩ Triều Tiên đang nỗ lực đóng cửa vĩnh viễn khu vực phân chia bán đảo Triều Tiên, theo AFP. Gọi vụ việc là một "hành động khiêu khích nghiêm trọng", ông Ko nói rằng quân đội Hàn Quốc đã sử dụng súng máy bắn hơn 10 phát cảnh cáo về phía binh sĩ Triều Tiên.

Trong khi đó, JCS ngày 23.8 nói rằng một số binh sĩ Triều Tiên đã vượt biên hôm 19.8 khi đang làm việc tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), nên buộc "quân đội Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo". JCS còn nói rằng những binh sĩ Triều Tiên sau đó đã di chuyển về phía bắc của giới tuyến, theo AFP.