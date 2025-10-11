Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Triều Tiên trình làng tên lửa liên lục địa 'mạnh nhất' trong lễ duyệt binh

Văn Khoa
Văn Khoa
11/10/2025 15:23 GMT+7

Hãng thông tấn KCNA hôm nay 11.10 đưa tin loại tên lửa đạn đạo liên lục địa 'mạnh nhất' của CHDCND Triều Tiên đã được trình làng trong cuộc duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tối 10.10.

Cuộc duyệt binh nói trên diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, nhằm kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

- Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un vẫy chào tại cuộc duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào tối 10.10, mừng ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên

ảnh: KCNA/Reuters

Trong số vũ khí tiên tiến nhất của Triều Tiên tham gia cuộc duyệt binh có tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 mới, được KCNA mô tả là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất".

- Ảnh 2.

Hwasong-20, loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới, trong cuộc duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào tối 10.10, trong ảnh do KCNA công bố ngày 11.10

Ảnh: KCNA/AFP

- Ảnh 3.

Hình ảnh do KCNA công bố ngày 11.10 cho thấy tên lửa Hwasong-20 trong cuộc duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào tối 10.10

Ảnh: KCNA/AFP

- Ảnh 4.

Hình ảnh do KCNA công bố ngày 11.10 cho thấy các trang thiết bị quân sự tham gia cuộc duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào tối 10.10

Ảnh: KCNA/AFP

Trong cuộc duyệt binh, tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, phương tiện phóng máy bay không người lái, tên lửa đất đối không và đất đối đất được diễu hành nối tiếp nhau, theo KCNA.

- Ảnh 5.

Hệ thống tên lửa trong cuộc duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào tối 10.10, trong ảnh do KCNA công bố ngày 11.10

Ảnh: KCNA/AFP

- Ảnh 6.

Xe tăng Chonma-20 trong cuộc duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào tối 10.10, trong ảnh do KCNA công bố ngày 11.10

Ảnh: KCNA/AFP

Hàng ngàn người trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu đã tràn ngập đường phố thủ đô Bình Nhưỡng, vẫy cờ quốc gia và reo hò khi các khối binh sĩ và vũ khí rầm rập diễu hành trên các tuyến phố chính vào tối 10.10, theo AFP.

- Ảnh 7.

Binh sĩ diễu hành trong cuộc duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào tối 10.10, trong ảnh do KCNA công bố ngày 11.10

Ảnh: KCNA/AFP

- Ảnh 8.

Một cảnh duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào tối 10.10, trong ảnh do KCNA công bố ngày 11.10

Ảnh: KCNA/AFP

Phát biểu trong cuộc duyệt binh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh quân đội "bất khả chiến bại" của nước này "luôn tiếp thêm sức mạnh gấp đôi cho những nỗ lực của đảng ta nhằm vượt qua khó khăn và sớm mang lại một tương lai tươi sáng".

- Ảnh 9.

Cuộc duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào tối 10.10, trong ảnh do KCNA công bố ngày 11.10

Ảnh: KCNA/AFP

Trung Quốc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít

Trung Quốc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít

Nhiều vũ khí đã xuất hiện trong cuộc duyệt binh sáng 3.9 tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, gồm một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa hoàn toàn mới.

Xem thêm bình luận