Triều Tiên trình làng tên lửa liên lục địa 'mạnh nhất' trong lễ duyệt binh

Hãng thông tấn KCNA hôm nay 11.10 đưa tin loại tên lửa đạn đạo liên lục địa 'mạnh nhất' của CHDCND Triều Tiên đã được trình làng trong cuộc duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tối 10.10.
Cuộc duyệt binh nói trên diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, nhằm kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.
Trong số vũ khí tiên tiến nhất của Triều Tiên tham gia cuộc duyệt binh có tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 mới, được KCNA mô tả là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất".
Trong cuộc duyệt binh, tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, phương tiện phóng máy bay không người lái, tên lửa đất đối không và đất đối đất được diễu hành nối tiếp nhau, theo KCNA.
Hàng ngàn người trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu đã tràn ngập đường phố thủ đô Bình Nhưỡng, vẫy cờ quốc gia và reo hò khi các khối binh sĩ và vũ khí rầm rập diễu hành trên các tuyến phố chính vào tối 10.10, theo AFP.
Phát biểu trong cuộc duyệt binh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh quân đội "bất khả chiến bại" của nước này "luôn tiếp thêm sức mạnh gấp đôi cho những nỗ lực của đảng ta nhằm vượt qua khó khăn và sớm mang lại một tương lai tươi sáng".
