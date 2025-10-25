Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra vào tuần tới

Trí Đỗ
Trí Đỗ
25/10/2025 05:21 GMT+7

Nhà Trắng ngày 23.10 (giờ Mỹ) xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.

Theo Reuters dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, ông Trump sẽ khởi hành đi Malaysia đêm 24.10, sau đó thăm Nhật Bản và Hàn Quốc. Cuộc gặp với ông Tập dự kiến diễn ra sáng 30.10, bên lề Hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc. "Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra rất tốt đẹp, và tất cả mọi người sẽ rất hài lòng", ông Trump nói về cuộc gặp sắp tới với ông Tập.

Thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra vào tuần tới - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump vào năm 2017

ảnh: REUTERS

Ông Wi Sung-lac, Cố vấn an ninh Tổng thống Hàn Quốc, cho hay nước này có kế hoạch tổ chức các cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung. Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc kể từ sau hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019.

Cuộc gặp Trump - Tập sẽ diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận thương mại mong manh giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ hết hiệu lực ngày 10.11 nếu không đạt được gia hạn. Ông chủ Nhà Trắng cho biết đất hiếm, fentanyl, đậu nành và eo biển Đài Loan nằm trong số những vấn đề hàng đầu mà Mỹ muốn thảo luận với Trung Quốc.

"Đây sẽ là một cuộc gặp gỡ đầy rủi ro nhưng cũng rất đáng giá. Cả hai bên sẽ cố gắng nhấn nút khởi động lại cho mối quan hệ đang bị lung lay bởi loạt hạn chế trả đũa mới nhất, đồng thời tránh bất kỳ sự nhượng bộ lớn nào", ông Han Shen Lin, Giám đốc Công ty tư vấn toàn cầu The Asia Group (Mỹ), nhận định.

Ông Trump nói Trung Quốc hiểu Mỹ là 'cường quốc quân sự mạnh nhất'

Tổng thống Putin tuyên bố không khuất phục trước áp lực từ Mỹ

Tổng thống Putin tuyên bố không khuất phục trước áp lực từ Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không khuất phục trước áp lực của Mỹ hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào, đồng thời cảnh báo Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào nhằm sâu vào lãnh thổ nước này.

