Ông Trump chọn khu nghỉ dưỡng cá nhân làm nơi tổ chức hội nghị G20 năm sau

Theo Hãng tin Reuters ngày 6.9, Tổng thống Donald Trump thông báo Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng sân golf Doral do ông sở hữu, tại thành phố Miami, bang Florida (Mỹ).

“Mọi người đều muốn (có mặt tại Doral), vì nó gần sân bay. Đó là địa điểm tốt nhất. Mọi thứ đều rất đẹp”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 5.9, bên phải là tấm bảng giới thiệu hội nghị G20 năm sau sẽ được tổ chức ở Miami ẢNH: REUTERS

Khu nghỉ dưỡng Doral có sân golf, bể bơi, nhà hàng, spa và khoảng 9.300 m2 không gian tổ chức sự kiện.

Việc tổ chức tại Doral tạo ra những lo ngại rằng ông Trump lợi dụng chức vụ để kiếm lời. Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không thu lợi cá nhân từ sự kiện. Nhà Trắng cũng bác bỏ thông tin về nguy cơ xung đột lợi ích, lấy lý do tài sản của Tổng thống Trump được một bên thứ 3 quản lý.

Ông Trump từng muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền kinh tế phát triển (G7) vào nhiệm kỳ đầu hồi năm 2020, tuy nhiên đảng Dân chủ đã phản đối mạnh mẽ ý tưởng này. Hội nghị sau cùng đã không diễn ra do đại dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng thời điểm đó.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào cuối năm nay tại Nam Phi, thay vào đó Phó tổng thống JD Vance sẽ tham dự.

Vào tháng 7, ông Trump đã gợi ý rằng ông có thể không tham dự G20 vào tháng 11 năm nay do bất đồng với một số chính sách của nước chủ nhà Nam Phi.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 5.9, ông Trump cũng bày tỏ mong muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự G20 năm sau tại Miami.