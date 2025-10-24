Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Putin tuyên bố không khuất phục trước áp lực từ Mỹ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
24/10/2025 09:16 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không khuất phục trước áp lực của Mỹ hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào, đồng thời cảnh báo Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào nhằm sâu vào lãnh thổ nước này.

Phát biểu với báo chí ngày 23.10, Tổng thống Putin gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây là hành động "không thân thiện" và "sẽ gây ra một số hậu quả nhất định" cho Nga.

- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moscow ngày 23.10.2025

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh các lệnh trừng phạt sẽ không làm suy yếu sự thịnh vượng kinh tế của Nga. Ông Putin nhấn mạnh ngành năng lượng Nga đang ở vị thế "tự tin". "Tất nhiên, đây là một nỗ lực nhằm gây áp lực lên Nga. Nhưng không một quốc gia và dân tộc có lòng tự trọng nào lại quyết định bất cứ điều gì chỉ vì bị gây sức ép", theo Tổng thống Putin.

Ông Putin còn mỉa mai rằng các lệnh trừng phạt có thể ngăn phương Tây nhập khẩu nhà vệ sinh của Nga, và nhắc lại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump từng áp đặt trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Ông Putin cảnh báo việc gián đoạn xuất khẩu năng lượng từ Nga - nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới - sẽ đẩy giá dầu tăng mạnh, kể cả tại các trạm xăng ở Mỹ, gây ra bất ổn chính trị cho Washington.

Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 22.10 áp đặt lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu mỏ hàng đầu của Nga, khiến giá dầu toàn cầu tăng gần 5% và buộc Ấn Độ cân nhắc giảm nhập khẩu dầu Nga.

Ông Trump hủy gặp ông Putin, không cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Mặc dù tác động tài chính đối với Nga có thể chỉ mang tính ngắn hạn, nhưng các lệnh trừng phạt mới được xem là tín hiệu rõ ràng về ý đồ của chính quyền Tổng thống Trump trong việc siết chặt nguồn tài chính của Moscow và gây sức ép buộc Điện Kremlin phải hướng tới một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Ấn Độ - khách hàng mua dầu lớn của Nga - có thực sự giảm nhập khẩu hay không.

Ông Trump cũng thông báo đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với ông Putin. Theo nhà lãnh đạo Nga, địa điểm tổ chức cuộc gặp Trump - Putin là Budapest (Hungary) và hội nghị do phía Mỹ đề xuất. "Tôi có thể nói gì đây? Đối thoại luôn tốt hơn bất kỳ hình thức đối đầu nào, bất kỳ hình thức tranh chấp nào, hoặc thậm chí còn hơn thế nữa, xung đột", ông Putin nói.

Khi được hỏi về báo cáo rằng Mỹ nới lỏng hạn chế đối với một số tên lửa tầm xa mà Ukraine có thể sử dụng và tuyên bố của Tổng thống Zelensky về tên lửa nội địa có tầm bắn 3.000 km, ông Putin gọi đó là "một nỗ lực leo thang".

"Nếu những vũ khí như vậy được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, phản ứng sẽ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là cực kỳ choáng váng. Hãy để họ suy nghĩ về điều đó", ông nói.

