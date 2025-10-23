Moscow, Bắc Kinh nói gì về lệnh cấm vận mới của Mỹ đối với Nga?

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22.10 đã công bố các lệnh cấm vận mới đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, sau khi phàn nàn rằng các cuộc đàm phán hòa bình của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin "chẳng đi đến đâu", theo AFP.

Trước đó, Tổng thống Trump đã trì hoãn việc áp đặt các biện pháp cấm vận mới đối với Nga trong nhiều tháng, nhưng dường như sự kiên nhẫn của ông đã cạn sau khi dự định tổ chức thêm một hội nghị thượng đỉnh mới với ông Putin tại Budapest (Hungary) đổ vỡ.

Ông Trump hủy gặp ông Putin, không cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

"Chúng tôi coi bước đi này hoàn toàn phản tác dụng, đối với cả việc phát đi tín hiệu về sự cần thiết phải đạt được các giải pháp đàm phán có ý nghĩa cho cuộc xung đột Ukraine", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trong một cuộc họp báo, theo AFP.

"Đất nước chúng tôi đã phát triển được khả năng miễn nhiễm mạnh mẽ đối với các lệnh cấm vận của phương Tây và sẽ tiếp tục tự tin phát triển tiềm lực kinh tế, trong đó có cả tiềm lực năng lượng", bà Zakharova nhấn mạnh.

Cũng trong hôm nay, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Mỹ là đối thủ của Nga và những động thái gần đây của Tổng thống Trump về vấn đề Ukraine đồng nghĩa với một hành động chiến tranh chống lại Nga, theo Reuters.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong một cuộc họp báo Ảnh: AFP

Khi được hỏi về các lệnh cấm vận mới nói trên của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn trả lời: "Trung Quốc luôn phản đối các lệnh cấm vận đơn phương không có cơ sở luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép".

Trả lời một câu hỏi khác về tuyên bố của ông Trump rằng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có thể có "ảnh hưởng lớn" đến Tổng thống Putin trong nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, ông Quách nói rằng "đối thoại và đàm phán là cách khả thi duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine".

Ông Quách cũng chỉ trích các lệnh cấm vận mới đối với Nga mà Liên minh châu Âu đã nhất trí thi hanh 2hôm 22.10, trong đó có ảnh hưởng một số công ty Trung Quốc, và nói rằng Bắc Kinh "rất không hài lòng".

"Trung Quốc không phải là bên tạo ra cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng không phải là một bên tham gia cuộc khủng hoảng này. Phía châu Âu không có tư cách đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về các hoạt động trao đổi và hợp tác bình thường giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và Nga", ông Quách nhấn mạnh.

Ông Quách kêu gọi EU "ngừng biến Trung Quốc thành vấn đề", đồng thời tuyên bố Bắc Kinh "sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Mỹ cũng như EU đối với phát ngôn trên của phía Nga và Trung Quốc.