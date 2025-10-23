Ông Trump hủy cuộc gặp với ông Putin, có động thái mới đối với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã hủy cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cho rằng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có thể có 'ảnh hưởng lớn' đối với Tổng thống Putin.

"Chúng tôi đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin. Tôi cảm thấy không ổn. Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu cần đạt được. Vì vậy, tôi đã hủy bỏ cuộc gặp. Nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó trong tương lai", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 22.10 (giờ Mỹ), theo Kênh Fox News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 22.10 Ảnh: AFP

Hôm 16.10, ông Trump thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã có cuộc điện đàm rất hiệu quả với ông Putin và hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Hungary trong 2 tuần tới. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn trên của ông Trump. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó khẳng định 2 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã có "hiểu biết chung", nhưng chưa có kế hoạch cụ thể cho cuộc gặp song phương.

Cũng tại Nhà Trắng hôm 22.10, ông Trump tiết lộ lý do ông không quan tâm đến việc trang bị tên lửa Tomahawk cho Ukraine, sau khi đã phát tín hiệu trong đầu tháng này rằng ông có thể sẽ làm thế. "Tomahawk cần một quá trình học hỏi rất lớn. Đó là loại vũ khí rất mạnh, rất chính xác. Và có lẽ đó là lý do khiến nó trở nên phức tạp... Phải mất một năm huấn luyện chuyên sâu để học cách sử dụng, và chúng tôi biết cách sử dụng nó. Và chúng tôi sẽ không sử dụng giùm người khác", ông Trump nói.

Về phần mình, ông Rutte cho hay ông đến Nhà Trắng để thảo luận về các phương án chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, dù nói rằng "không có kế hoạch hòa bình nào được đưa ra thảo luận".

Ông Trump không muốn họp 'vô ích', khả năng hội đàm với ông Putin chưa rõ ràng

Mỹ, EU tăng sức ép lên Nga

Cũng trong ngày 22.10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Tổng thống Trump đã áp đặt các biện pháp cấm vận mạnh tay đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga sau khi kết luận rằng Tổng thống Putin không "trung thực và thẳng thắn" trong các cuộc đàm phán về Ukraine, theo AFP.

"Do Tổng thống Putin từ chối chấm dứt cuộc xung đột vô nghĩa này, Bộ Tài chính đang trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, những công ty tài trợ cho cỗ máy xung đột của Điện Kremlin", Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Ông Bessent còn cảnh báo rằng Bộ Tài chính Mỹ đã sẵn sàng "thực hiện các hành động tiếp theo nếu cần thiết" để hỗ trợ nỗ lực chấm dứt xung đột của Tổng thống Trump. Trước khi thông báo biện pháp cấm vận mới, ông Bessent nói rằng đây là "một trong những lệnh cấm vận lớn nhất mà chúng tôi đã áp dụng đối với Liên bang Nga".

Tuy nhiên, ông Trump sau đó nói rằng ông hy vọng các lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga có thể sớm được dỡ bỏ, theo AFP.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu (EU) hôm 22.10 thông báo EU đã đồng ý áp đặt gói cấm vận thứ 19 lên Nga. Gói này bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga vào năm 2027, đưa các tàu chở dầu được Moscow sử dụng vào danh sách đen và hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Nga, theo AFP.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với động thái mới của phía Mỹ và EU.

Ông Tập Cận Bình có thể có "ảnh hưởng lớn đối với ông Putin"

Mặt khác, Tổng thống Trump ngày 22.10 nói rằng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có thể có "ảnh hưởng lớn" đối với Tổng thống Putin về những nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, theo AFP.

"Tôi nghĩ ông ấy có thể có ảnh hưởng lớn đối với ông Putin... Ông ấy là một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ... tôi nghĩ điều đó có thể có ảnh hưởng lớn. Và chúng tôi chắc chắn sẽ nói về Nga, Ukraine", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Ông Trump đưa ra nhận định này trước khi ông dự kiến gặp ông Tập bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Ông Trump đã tận dụng sự hòa hợp cá nhân với ông Putin để đạt được thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần cảm thấy thất vọng vì nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trò chuyện trước khi tổ chức họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga về Ukraine tại Alaska (Mỹ) ngày 15.8 Ảnh: AFP

Ông Trump đã bày tỏ sự khó chịu với ông Putin hôm 22.10, nói với phóng viên: "Mỗi lần tôi nói chuyện với ông Vladimir, tôi đều có những cuộc trò chuyện tốt đẹp, nhưng rồi những cuộc trò chuyện đó chẳng đi đến đâu cả".



