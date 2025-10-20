Ông Zelensky trả lời sao sau tin ông Trump hối thúc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga?

Hôm 19.10, tờ Financial Times dẫn một số nguồn tin tiết lộ rằng trong gặp tại Nhà Trắng hôm 17.10, Tổng thống Trump đã yêu cầu Tổng thống Zelensky nhượng bộ vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine cho Nga hoặc chấm dứt sự tồn tại của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tại Nhà Trắng ngày 17.10 Ảnh: AFP

"Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông ấy sẽ hủy diệt Ukraine nếu ông không đồng ý", ông Trump nói với ông Zelensky, theo Financial Times dẫn lời một quan chức châu Âu biết về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine hôm 17.10. Vị quan chức còn nói rằng ông Trump đã bác bỏ bản đồ do ông Zelensky mang theo cho thấy tiền tuyến hiện tại và quyền kiểm soát của Ukraine tại các khu vực tranh chấp.

Phản hồi về bài báo trên của Financial Times, Tổng thống Zelensky ngày 19.10 đã kiên quyết nói rằng việc Ukraine nhường lại vùng Donbass (gồm Donetsk và Luhansk) cho Nga sẽ không bao giờ xảy ra, theo báo The Kyiv Post. "Thế giới thấy rằng Nga phản ứng bằng vũ lực, vì vậy, hòa bình thông qua vũ lực có thể hiệu quả. Ukraine sẽ không trao bất kỳ phần thưởng nào cho những kẻ khủng bố vì tội ác của chúng, và chúng tôi tin tưởng vào sự ủng hộ của các đối tác của chúng tôi theo đúng lập trường này", ông Zelensky tuyên bố vào tối 19.10.

Ông Trump khuyên ông Zelensky nhượng bộ lãnh thổ như ông Putin đề xuất?

Ông Zelensky còn tuyên bố rõ ràng rằng Tổng thống Trump nên gây áp lực nhiều hơn lên Tổng thống Putin để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, theo The Kyiv Post. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Mỹ cũng như Nga đối với tuyên bố trên của ông Zelensky.

Cũng trong ngày 19.10, ông Zelensky thông báo Ukraine đang chuẩn bị một hợp đồng mua 25 hệ thống phòng không Patriot, một động thái sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Kyiv trước các cuộc không kích của Nga, theo Reuters hôm nay 20.10.

Ông Zelensky cho biết thêm số hệ thống Patriot nói trên sẽ được cung cấp hằng năm trong một số năm, và Ukraine sẽ tìm kiếm một số quốc gia châu Âu để ưu tiên cho Kyiv trong danh sách chờ nhận hàng. Kyiv xem Patriot là hệ thống hiệu quả nhất để ngăn chặn tên lửa đạn đạo bội siêu thanh của Nga.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga hôm nay viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một cơ sở nông nghiệp ở tỉnh Belgorod, khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương, theo Hãng tin TASS.

Ngoài ra, TASS chiều nay dẫn thông báo từ Trung tâm khủng hoảng Belgorod cáo buộc rằng trong vòng 24 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng hơn 80 UAV và hai quả đạn vào các khu vực đông dân cư ở tỉnh Belgorod.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc mới từ phía Nga.