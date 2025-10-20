Ông Trump đã khuyên ông Zelensky nhượng bộ lãnh thổ theo đề xuất của ông Putin?

Cũng theo hai nguồn tin trên, Tổng thống Trump đã từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, và cân nhắc việc đảm bảo an ninh cho cả Kyiv lẫn Moscow.

Sau cuộc gặp với lãnh đạo Ukraine tại Nhà Trắng hôm 17.10, Tổng thống Trump đã công khai kêu gọi ngừng bắn trên các tiền tuyến hiện tại, một lập trường đã được Tổng thống Zelensky tuyên bố ủng hộ khi phát biểu với các phóng viên sau đó.

Ông Trump đã khuyên ông Zelensky nhượng bộ lãnh thổ theo đề xuất của Nga?

Một nguồn tin thứ ba khẳng định ông Trump đã đưa ra đề xuất ngừng bắn như trên trong cuộc hội đàm sau khi ông Zelensky tuyên bố sẽ không tự nguyện nhượng bộ bất kỳ lãnh thổ nào cho Nga.

Tuy không phải là thảm họa đối với Ukraine, nhưng kết quả cuộc hội đàm hôm 17.10 rõ ràng là một sự thất vọng đối với ông Zelensky, người đã hy vọng sẽ thuyết phục được nhà lãnh đạo Mỹ cung cấp cho Kyiv tên lửa Tomahawk tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ông Trump vẫn chưa quyết định có cung cấp tên lửa Tomahawk hay không, theo Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói với một nhóm phóng viên vào tối 19.10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17.10 Ảnh: AFP

Trong những tuần trước cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 17.10, đã có những dấu hiệu cho thấy ông Trump đang giảm bớt ưu tiên cho nỗ lực gây sức ép lên Kyiv lẫn Moscow, thay vào đó là dành sự ủng hộ hoàn toàn cho Ukraine. Reuters chỉ ra, sau cuộc gặp với ông Zelensky bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9, ông Trump nói rằng Ukraine có thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Nga, một khả năng mà ngay cả Kyiv cũng cho là xa vời.

Nhưng cuộc hội đàm hôm 17.10 cho thấy ông Trump có thể một lần nữa thúc đẩy một thỏa thuận càng nhanh càng tốt, ngay cả khi thỏa thuận đó có những điều khoản không dễ chịu đối với Kyiv, theo Reuters.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần nêu ra khả năng nhượng bộ giữa Ukraine và Nga, một ý tưởng mà Tổng thống Trump đã từng ủng hộ. Một số nguồn tin cho biết thêm ông Trump đã nói trong cuộc gặp hôm 17.10 rằng đạt được một thỏa thuận nhanh chóng là điều cần thiết.

Hai nguồn tin cho rằng Tổng thống Trump đã bị ảnh hưởng bởi cuộc điện đàm hôm 16.10 với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tờ The Washington Post dẫn một số nguồn tin tiết lộ rằng trong cuộc điện đàm hôm 16.10, Tổng thống Putin đã đề xuất một cuộc trao đổi liên quan lãnh thổ, theo đó Ukraine sẽ nhượng bộ các khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine để đổi lấy một phần nhỏ thuộc hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson ở miền nam Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Một trong những nguồn tin còn tiết lộ rằng các quan chức Mỹ đã đề xuất chính xác việc trao đổi về lãnh thổ như trên với ông Zelensky hôm 17.10. Trong đó có hai nguồn tin khẳng định Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nằm trong số những người tích cực nhất thúc giục Ukraine đồng ý với đề xuất từ Nga. Một trong những nguồn tin cho biết thêm ông Witkoff đề cập rằng Donetsk và Luhansk có cộng đồng nói tiếng Nga đáng kể.

Người Ukraine thấy được giá trị chiến lược to lớn trong phần lãnh thổ Donetsk và Luhansk mà họ vẫn nắm giữ. Họ tin rằng việc từ bỏ lãnh thổ đó sẽ khiến phần còn lại của Ukraine dễ bị tổn thương hơn nhiều trước các cuộc tấn công của Nga, theo Reuters dẫn lời một trong những người được thông báo về cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky. Nguồn tin lập luận rằng việc từ bỏ miền tây Donetsk và Luhansk chẳng khác nào một hành động "tự sát".

Hiện chưa có phản ứng từ các bên liên quan đối với những thông tin được tiết lộ như trên.