Thế giới

Trung Quốc công bố kế hoạch kinh tế 5 năm mới

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/10/2025 17:12 GMT+7

Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 23.10 đã kết thúc phiên họp toàn thể, công bố kế hoạch 5 năm với nhiều mục tiêu mới về phát triển kinh tế trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Tân Hoa Xã, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX đã kết thúc phiên họp toàn thể lần thứ 4, diễn ra ngày 20 - 23.10. Các đại biểu tham dự đã thảo luận và thông qua khuyến nghị của Ban Chấp hành Trung ương Trung Quốc về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thông cáo, Trung Quốc đang trên đà hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ chính của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14.

Trung Quốc công bố kế hoạch kinh tế 5 năm mới - Ảnh 1.

Tòa nhà Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh

ẢNH: REUTERS

Theo Tân Hoa xã, Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (giai đoạn 2026 - 2030) sẽ đóng vai trò quan trọng, trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực củng cố nền tảng và thúc đẩy trên mọi mặt trận hướng tới mục tiêu cơ bản là hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035.

Trung Quốc đã đưa ra các nguyên tắc chỉ đạo cho kế hoạch 5 năm lần thứ 15, bao gồm: duy trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc; đặt nhân dân lên hàng đầu; theo đuổi phát triển chất lượng cao; cải cách toàn diện, sâu sắc; thúc đẩy sự tương tác giữa thị trường hiệu quả và chính phủ hoạt động tốt; và đảm bảo cả phát triển và an ninh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đặt ra các mục tiêu cho kế hoạch 5 năm mới sắp tới: tiến bộ đáng kể trong phát triển chất lượng cao; cải thiện đáng kể về tự lực, sức mạnh khoa học và công nghệ; có đột phá mới trong việc tiếp tục cải cách toàn diện, sâu sắc hơn; tiến bộ đáng kể về văn hóa và đạo đức trên toàn xã hội; cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn nữa; đạt bước tiến lớn mới trong việc thúc đẩy Sáng kiến Trung Quốc tươi đẹp; và những tiến bộ trong việc củng cố lá chắn an ninh quốc gia.

Thông cáo nêu rõ Trung Quốc cần xây dựng một hệ thống công nghiệp hiện đại hóa, củng cố nền tảng của nền kinh tế thực chất; cần đạt được sự tự chủ và sức mạnh lớn hơn về khoa học công nghệ, đồng thời định hướng phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới; cần xây dựng một thị trường nội địa vững mạnh và hành động nhanh hơn để thúc đẩy một mô hình phát triển mới; xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tiêu chuẩn cao; thúc đẩy mở cửa và tạo ra cơ hội cho hợp tác cùng có lợi; thúc đẩy thịnh vượng, cải thiện phúc lợi xã hội.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đặt mục tiêu chuyển đổi xanh, hiện đại hóa hệ thống an ninh và quốc phòng.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc kế hoạch 5 năm Kế hoạch kinh tế Đảng cộng sản trung quốc
