Trung Quốc thiết lập tham vọng mới giữa thách thức

Theo Tân Hoa xã, hội nghị lần này kéo dài 4 ngày và trong cuộc họp hôm qua, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã thay mặt Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc trình bày báo cáo công tác và giải trình về dự thảo đề xuất của lãnh đạo đảng về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) phát triển kinh tế và xã hội quốc gia. Đến tối qua, truyền thông nước này chưa công bố thêm thông tin của hội nghị.

Thành tựu lớn ?

Theo Tân Hoa xã, trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ đặt trọng tâm chiến lược lớn hơn vào việc thúc đẩy lực lượng sản xuất chất lượng mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu này sẽ được hỗ trợ bởi kế hoạch cấp cao nhất toàn diện cùng với các biện pháp thể chế và chính sách mạnh mẽ hơn. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng cường đổi mới khoa học và công nghệ và đạt được những đột phá trong công nghệ cốt lõi trong các lĩnh vực quan trọng. Đồng thời, các nỗ lực song song sẽ tập trung vào việc nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, nuôi dưỡng các lĩnh vực mới nổi và đặt nền móng cho các ngành công nghiệp trong tương lai.

Hình ảnh ông Tập Cận Bình trong Bảo tàng đảng Cộng sản Trung Quốc (ảnh chụp ngày 13.10) ẢNH: REUTERS

Trước đó, ngày 19.10, Tân Hoa xã đăng bài xã luận đánh giá thành tựu Trung Quốc đạt được trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021 - 2025) giữa bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động và nước này được cho là chịu nhiều áp lực từ các nền kinh tế phương Tây.

"Bất chấp những thách thức toàn cầu như xung đột địa chính trị lặp đi lặp lại, lạm phát toàn cầu tăng vọt và chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng, quy mô nền kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng hơn 35.000 tỉ nhân dân tệ (khoảng 4.900 tỉ USD) trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, chiếm khoảng 30% tăng trưởng toàn cầu trung bình mỗi năm", Tân Hoa xã nêu.

Về quan hệ và giao thương quốc tế, bài xã luận nêu: "Dưới cái cớ "giảm rủi ro" và "an ninh chuỗi cung ứng", một số nước phương Tây đã tăng thuế, thắt chặt kiểm soát xuất khẩu và kiềm chế thương mại công nghệ cao". Vì thế, Trung Quốc "cần thiết phải có các hình thức hợp tác quốc tế mới". Kết quả: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, doanh thu từ các dự án do các doanh nghiệp Trung Quốc ký hợp đồng tại các nước đối tác Vành đai - Con đường đạt 37,99 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm 2025, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên quan kinh tế nước này, tờ South China Morning Post cùng ngày 20.10 dẫn số liệu vừa được cơ quan thống kê Trung Quốc (NBS) cho hay kinh tế nước này trong quý 3 năm nay đã tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng 4,8% của quý 3 tiếp tục ghi dấu tăng trưởng đang giảm qua các quý, khi con số này của quý 1 là 5,4% và quý 2 là 5,2%.

Thách thức không nhỏ

Trong khi đó, có một thực tế là kinh tế Trung Quốc vẫn ẩn chứa nhiều vấn đề nội tại, đặc biệt là thị trường bất động sản vẫn trì trệ bất chấp nhiều chính sách hỗ trợ đã được triển khai. Bên cạnh đó, tiêu dùng trong nước suy giảm do niềm tin giảm sút đối với nền kinh tế.

Quan trọng hơn, thương chiến Mỹ - Trung đã dâng cao trở lại sau một thời gian "đình chiến". Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế bổ sung ở mức 100% với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1.11. Hai nước dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC cuối tháng này ở Hàn Quốc. Nhưng kế hoạch đến nay vẫn chưa "chốt hạ", dù đây chính là cơ hội quan trọng để hai bên có thể hạ nhiệt thương chiến.

Bên cạnh đó, giữa lúc có nhiều tin đồn về một số vấn đề trong nội bộ Trung Quốc, Tổng thống Trump ngày 10.10 và 13.10 lần lượt viết 2 nội dung trên mạng xã hội Truth Social về ông Tập Cận Bình. Cụ thể, trong nội dung đăng ngày 10.10, ông Trump nêu: "Có vài điều rất lạ đang xảy ra tại Trung Quốc". Đến ngày 13.10, dù đưa ra nội dung thân thiện hơn với Trung Quốc, nhưng ông Trump nói thêm rằng ông Tập vừa trải qua "một thời khắc xấu".

Thực tế, Tân Hoa xã ngày 17.10 đưa tin Trung Quốc vừa khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và tước quân tịch đối với ông Hà Vệ Đông và ông Miêu Hoa. Ông Hà Vệ Đông (68 tuổi) trước đó là Phó chủ tịch Quân ủy T.Ư và là Ủy viên Bộ Chính trị, còn ông Miêu Hoa (70 tuổi) là Ủy viên Quân ủy T.Ư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Công tác chính trị Quân ủy Trung ương. Cùng ngày 17.10, trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo có tổng cộng 9 người bị khai trừ khỏi đảng, trong đó có 2 người nêu trên. Qua đợt kỷ luật này, theo CNN, thành viên Quân ủy T.Ư Trung Quốc chỉ còn 4, giảm 3 người so với danh sách trước đây.