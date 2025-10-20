Mỹ và Trung Quốc leo thang cáo buộc nhau về tấn công mạng

Trung Quốc và Mỹ ngày càng gia tăng các cáo buộc lẫn nhau về tấn công mạng ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 20.10 dẫn lời một phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cáo buộc tin tặc tại Trung Quốc tiến hành những chiến dịch gián điệp mạng quy mô lớn và nghiêm trọng, sau khi phía Mỹ bị Trung Quốc cáo buộc tấn công mạng vào trung tâm thời gian.

Không trực tiếp đề cập đến cáo buộc trên, Đại sứ quán Mỹ cho biết các tin tặc tại Trung Quốc đã xâm nhập vào mạng lưới của các nhà cung cấp viễn thông lớn của Mỹ và toàn cầu để đánh cắp thông tin.

"Mối đe dọa mạng hoạt động mạnh và dai dẳng nhất đối với các mạng lưới của chính phủ Mỹ, khu vực tư nhân và cơ sở hạ tầng trọng yếu chính là Trung Quốc", theo Đại sứ quán Mỹ.

Trước đó vào ngày 19.10, Trung Quốc cáo buộc Mỹ đánh cắp bí mật và xâm nhập Trung tâm Dịch vụ thời gian quốc gia (NTSC), đồng thời cảnh báo rằng những vụ vi phạm nghiêm trọng có thể đã gây gián đoạn mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống tài chính, nguồn cung điện và cả thời gian chuẩn quốc tế.

Bộ Quốc an Trung Quốc ra thông cáo cho rằng Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã tiến hành một chiến dịch tấn công mạng nhằm vào NTSC trong một thời gian dài.

Bộ này cho biết đã phát hiện bằng chứng truy vết dữ liệu và thông tin đăng nhập bị đánh cắp từ năm 2022, được sử dụng để theo dõi các thiết bị di động và hệ thống mạng của nhân viên tại trung tâm.

Cơ quan tình báo Mỹ đã "khai thác một lỗ hổng bảo mật" trong dịch vụ nhắn tin của một thương hiệu điện thoại thông minh nước ngoài để xâm nhập thiết bị của nhân viên vào năm 2022, nhưng không nêu tên thương hiệu đó, theo thông cáo.

NTSC là một viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, có nhiệm vụ tạo, duy trì và phát sóng thời gian chuẩn của Trung Quốc.

Cuộc điều tra của bộ cũng phát hiện Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào hệ thống mạng nội bộ của trung tâm và tìm cách tấn công hệ thống định thời gian mặt đất có độ chính xác cao trong các năm 2023 và 2024.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Mỹ ngày càng gia tăng các cáo buộc lẫn nhau về tấn công mạng, mỗi bên đều xem đối phương là mối đe dọa chính trong lĩnh vực này.

Các cáo buộc mới nhất được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, khi Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và Mỹ đe dọa tiếp tục tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.