Mỹ - Trung leo thang đấu khẩu chuyện đất hiếm

Tại cuộc họp báo ngày 16.10, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian nhấn mạnh những tuyên bố cho rằng chính sách kiểm soát đất hiếm sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu nghiêm trọng đã bóp méo và phóng đại ý định của Trung Quốc, "cố tình gây ra sự hiểu lầm và hoảng loạn không cần thiết".

Khai thác đất hiếm tại mỏ Bayan Obo, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Bà He cho biết Trung Quốc đã tối ưu hóa quy trình cấp phép và rút ngắn thời gian xem xét xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm - nguyên liệu thô quan trọng trong sản xuất nhiều mặt hàng công nghệ cao, đồng thời đang xem xét bổ sung các miễn trừ giấy phép chung, theo South China Morning Post.

Phát ngôn viên này cáo buộc Mỹ thúc đẩy các chính sách "đàn áp toàn cầu" đối với Trung Quốc, đặc biệt là các hạn chế đối với hoạt động buôn bán chất bán dẫn. "Những tuyên bố của Mỹ là một trường hợp đổ lỗi cho hành động của chính họ lên nước khác. Sự ổn định và an ninh của chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi nỗ lực chung của tất cả các quốc gia, bao gồm cả Mỹ", theo bà He.

Phát ngôn viên He nhấn mạnh Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp mới để ổn định thương mại ngoài nước "vào thời điểm thích hợp", đồng thời nói thêm rằng nước này đã duy trì mức tăng về thương mại trong 3 quý đầu năm.

Những tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chỉ trích biện pháp hạn chế đất hiếm của Trung Quốc đã tạo ra sự chia rẽ "chống lại thế giới", khiến Bắc Kinh thành "đối tác không đáng tin cậy". Trong khi đó, Reuters dẫn lời đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 15.10 gọi các hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới của Trung Quốc là "một hành động tranh giành quyền lực trong chuỗi cung ứng toàn cầu".

Trong những tuần gần đây, Mỹ - Trung đã leo thang căng thẳng thương mại khi Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu liên quan các nguyên tố đất hiếm. Mỹ thì mở rộng danh sách đen thương mại và đe dọa áp thêm 100% thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi về khả năng tái khởi động đàm phán thương mại song phương, phát ngôn viên He cho hay: "Trung Quốc luôn duy trì thái độ cởi mở đối với các cuộc tham vấn bình đẳng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau".

Trong khi đó, Bộ trưởng Bessent cho rằng vẫn còn dư địa cho đối thoại. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.