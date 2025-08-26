Đại gia bất động sản một thời lừng lẫy Trung Quốc bị hủy niêm yết

Trong tháng này, một ủy ban tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng Kông đã quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của tập đoàn bất động sản China Evergrande (Hằng Đại) sau khi tập đoàn không đáp ứng được thời hạn tháng 7 để tiếp tục giao dịch, vốn đã bị đình chỉ từ đầu năm ngoái.

Việc China Evergrande bị hủy niêm yết cổ phiếu đánh dấu cột mốc mới nhất cho một công ty có vòng xoáy đi xuống một cách đau đớn đã trở thành biểu tượng cho những khó khăn lâu dài của ngành bất động sản Trung Quốc, theo AFP.

Một tòa nhà chung cư chưa hoàn thiện do Tập đoàn China Evergrande phát triển ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) vào ngày 1.2 Ảnh: Reuters

Từng là công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc, China Evergrande có giá trị hơn 50 tỉ USD vào thời kỳ đỉnh cao và đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc trong những thập niên gần đây.

Nhưng China Evergrande đã vỡ nợ vào năm 2021 sau nhiều năm chật vật trả nợ cho các chủ nợ. Một tòa án Hồng Kông đã ban hành lệnh thanh lý đối với China Evergrande vào tháng 1.2024, phán quyết rằng tập đoàn đã không đưa ra được kế hoạch trả nợ phù hợp.

Theo hồ sơ nộp hồi đầu tháng này do các bên thanh lý Edward Middleton và Tiffany Wong đệ trình, khoản nợ của China Evergrande lớn hơn con số ước tính trước đó là 27,5 tỉ USD. Cũng theo hồ sơ này, China Evergrande là một công ty mẹ và các bên thanh lý đã nắm quyền kiểm soát hơn 100 công ty trong tập đoàn này.

Câu chuyện của Evergrande, và những vấn đề tương tự mà các đại gia bất động sản khác ở Trung Quốc phải đối mặt đã được các nhà quan sát theo dõi sát sao khi đánh giá sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Sau một thập niên bùng nổ xây dựng được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng, lĩnh vực bất động sản Trung Quốc bắt đầu cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại vào năm 2020, khi Bắc Kinh công bố các quy định mới nhằm hạn chế việc vay nợ quá mức.

Với việc China Evergrande vỡ nợ vào năm sau đó và những biến động khác trong ngành vẫn tiếp diễn, việc quay trở lại thời kỳ bùng nổ đã trở nên khó khăn đối với các nhà hoạch định chính sách, theo AFP.

Cuộc khủng hoảng cũng làm giảm niềm tin của người tiêu dùng vào thời điểm các nhà kinh tế cho rằng Trung Quốc phải chuyển sang mô hình tăng trưởng mới, dựa nhiều hơn vào chi tiêu nội địa thay vì đầu tư.

Giá nhà mới tại 70 thành phố của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 7, theo AFP dẫn dữ liệu chính thức được công bố trong tháng này.