Trung Quốc kỷ luật 19 người sau vụ bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân để bảo vệ nhân tình

Tờ South China Morning Post tối 16.8 đưa tin Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc thông báo tổng cộng 19 quan chức từ 5 cơ sở đã bị kỷ luật liên quan vụ bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân trên bàn phẫu thuật nói trên. Các biện pháp bao gồm cảnh cáo nghiêm khắc từ đảng Cộng sản Trung Quốc, hình phạt kỷ luật, giáng chức và sa thải.

Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật ở Bắc Kinh là một trong những cơ sở y tế bị yêu cầu phải cải thiện hoạt động sau vụ bác sĩ phẫu thuật bỏ mặc bệnh nhân trên bàn phẫu thuật Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Tờ Nhân dân Nhật báo ngày 16.8 đăng bài về động thái kỷ luật trên, gọi cách xử lý vấn đề của NHC là "có thẩm quyền và nghiêm túc".

Nhân dân Nhật báo còn cho rằng cuộc điều tra và các biện pháp kỷ luật đã giúp khôi phục niềm tin của công chúng vào ngành y tế và các bác sĩ ở Trung Quốc. Các cơ sở bị khiển trách và yêu cầu chấn chỉnh hoạt động bao gồm Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật, Trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh (PUMC), Bệnh viện Trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh, Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (USTB).

Vụ bê bối bị đưa ra ánh sáng sau khi bác sĩ Xiao Fei, Phó khoa phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật, bị vợ cáo buộc có quan hệ ngoài luồng với một y tá và một nữ bác sĩ tập sự, cũng như một số nhân viên khác tại bệnh viện.

Trong một bức thư dài 9 trang trên mạng xã hội, vợ của bác sĩ Xiao Fei còn viết rằng ông Xiao đã để một bệnh nhân đang được gây mê trên bàn phẫu thuật trong 40 phút vào tháng 7.2024 trong lúc ông cãi nhau với một y tá lâu năm, người đã chỉ trích cô Dong Xiying, bác sĩ tập sự đang hỗ trợ ca phẫu thuật và là nhân tình của ông Xiao.

Ban quản lý bệnh viện đã xác nhận vụ việc sau một cuộc điều tra nội bộ và cho hay họ đã quyết định sa thải bác sĩ Xiao và khai trừ ông này ra khỏi đảng.

Ông Xiao (39 tuổi) nói với truyền thông Trung Quốc vào thời điểm đó rằng dù ông có vấn đề trong cuộc sống cá nhân, nhưng đạo đức nghề nghiệp của ông vẫn "hoàn hảo".

Giữa làn sóng phản đối dữ dội của công chúng, sự chú ý nhanh chóng đổ dồn vào cô Dong, khi những nghi ngờ về tính hợp pháp của bằng cấp y khoa của cô này xuất hiện.

Cô Dong, trong độ tuổi 20, tốt nghiệp ngành kinh tế trước khi chuyển sang lĩnh vực y tế thông qua chương trình thí điểm "4+4" của PUMC. Chương trình này cho phép những người tốt nghiệp không phải ngành y hoàn thành bằng bác sĩ và thời gian nội trú rút ngắn chỉ trong vòng 4 năm, nhằm vượt qua các rào cản trong giáo dục y khoa và thu hút nhân tài đa ngành. Trong khi đó, đào tạo một bác sĩ ở Trung Quốc thường yêu cầu ít nhất 10 năm học tập và đào tạo, bao gồm 3 năm nội trú.

Vào tháng 5, giới chức đã thu hồi giấy phép hành nghề của ông Xiao và cô Dong.