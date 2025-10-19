SUV Trung Quốc Lynk & Co 08 'rò rỉ' giá ngang Ford Everest tại Việt Nam

Sau những mẫu mã sử dụng động cơ xăng, thương hiệu xe Trung Quốc Lynk & Co đang lên kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam, bằng việc đưa về mẫu plug-in hybrid - Lynk & Co 08. Đáng chú ý, dù phía hãng chưa chính thức trình làng nhưng nhiều đại lý xe Trung Quốc đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV cỡ D này.

Cụ thể, nhân viên bán hàng của một đại lý Lynk & Co tại khu vực TP.HCM cho biết, 08 sẽ được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản gồm Pro và Halo. Trong đó, bản Pro có giá dự kiến 1,3 tỉ đồng, bản cao cấp Halo khoảng 1,4 tỉ đồng.

Mức giá 1,3 - 1,4 tỉ đồng ít nhiều gây khó cho Lynk & Co 08 khi phải cạnh tranh với Ford Everest, Toyota Fortuner, KIA Sorento và Hyundai Santa Fe ẢNH: LYNK & CO

Mức giá này cao hơn cả Hyundai Santa Fe (giá 1,069 - 1,365 tỉ đồng) hay KIA Sorento (giá 1,249 - 1,469 tỉ đồng) và chỉ thấp hơn xe châu Âu - Skoda Kodiaq (từ 1,450 - 1,480 tỉ đồng). Thậm chí, nếu so với nhóm SUV cỡ D, giá dự kiến của Lynk & Co 08 còn cao hơn Toyota Fortuner (giá 1,055 - 1,350 tỉ đồng) và nằm giữa khoảng giá của Ford Everest (giá 1,099 - 1,545 tỉ đồng).

Lynk & Co 08 được phát triển trên nền tảng CMA Evo, khung gầm hợp tác giữa Geely và Volvo. Thiết kế xe mang phong cách đặc trưng của Lynk & Co với cụm đèn chiếu sáng tách rời, dải LED định vị mảnh và phần thân bo tròn, tạo cảm giác thể thao.

Kích thước tổng thể dài, rộng, cao của Lynk & Co 08 lần lượt 4.820 x 1.915 x 1.685 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 2.848 mm. Với những thông số này, 08 có thân xe và trục cơ sở dài hơn cả KIA Sorento, Toyota Fortuner và chỉ kém hơn đôi chút so với Ford Everest. Dù sở hữu kích thước khá tốt, mẫu xe Trung Quốc chỉ có cấu hình 5 chỗ. Đây có thể xem là điểm bất lợi khi các đối thủ trong phân khúc đều có cấu hình 7 chỗ, hướng đến nhu cầu gia đình.

Kích thước Lynk & Co 08 ngang ngửa với mẫu crossover/SUV hạng D nhưng chỉ có cấu hình 5 chỗ, khó thu hút nhóm mua xe cho gia đình ẢNH: LYNK & CO

Bên trong ca-bin, Lynk & Co 08 nổi bật với màn hình trung tâm 15,4 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số. Xe có ghế trước chỉnh điện, sưởi, làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động 3 vùng. Đáng chú ý, hệ thống âm thanh trên xe trang bị đến 23 loa Harman Kardon.

Ở khả năng vận hành, Lynk & Co 08 sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm động cơ xăng dung tích 1.5 lít tăng áp kết hợp mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Bộ pin dung lượng 39,8 kWh giúp xe chạy được 200 km ở chế độ thuần điện, theo công bố của hãng. Khi kết hợp cả xăng và điện, xe có thể đạt phạm vi hoạt động trên 1.200 km khi đổ đầy bình xăng.

Lynk & Co 08 có thể di chuyển tối đa hơn 1.200 km với một bình xăng đầy và pin sạc đầy, gia nhập nhóm xe "super hybrid" bên cạnh BYD Sealion 6, Seal 5 hay Jaecoo J7 ẢNH: LYNK & CO

Nhìn chung, với mức giá dự kiến từ 1,3 - 1,4 tỉ đồng, Lynk & Co 08 sẽ phải đối mặt không ít thách thức khi cạnh tranh ở nhóm SUV, crossover cỡ D tại Việt Nam. Yếu tố thương hiệu cùng việc chỉ có cấu hình 5 chỗ ít nhiều khiến mẫu xe này khó thuyết phục nhóm khách gia đình, vốn dĩ ưu tiên lựa chọn các mẫu xe 7 chỗ như Santa Fe, Sorento hay Everest.

Tuy vậy, mẫu xe Trung Quốc này vẫn có lợi thế riêng khi hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, yêu thích công nghệ, thiết kế thể thao và trải nghiệm mới mẻ. Trong đó, cấu hình truyền động PHEV cho khả năng di chuyển hơn 1.000 km mỗi lần nạp đầy sẽ là một trong những thế mạnh.